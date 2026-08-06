Messi respondeu quase imediatamente, aparecendo no fim de um cruzamento preciso antes de finalizar como manda o manual, aos 11 minutos. A partir dali, o Miami embalou, e Telasco Segovia marcou apenas 15 minutos depois para colocar os Herons em vantagem por 2 a 1. Messi então fez o seu segundo para ampliar para 3 a 1, antes de Micael marcar o quarto ainda antes do intervalo.
O Atletico diminuiu com Rafa Llorente, que marcou um incrível chute de curva para dentro de fora da área. A partida então foi paralisada por causa do clima antes de ser retomada cerca de 30 minutos depois.