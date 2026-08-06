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ASSISTA: Lionel Messi marca seu primeiro gol pelo Inter Miami desde que voltou da campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Inter Miami CF x Atletico de San Luis
Inter Miami CF
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi voltou a parecer em sua melhor forma pelo Inter Miami e marcou seus primeiros gols desde o retorno após servir à Argentina na Copa do Mundo, contra o Atlético San Luis, na Leagues Cup. David Rodriguez colocou a equipe da Liga MX em vantagem com apenas quatro minutos, mas o jogador de 39 anos respondeu com dois gols, enquanto o Miami balançou as redes quatro vezes antes de a partida ser suspensa por causa do tempo.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Reação imediata

    Messi respondeu quase imediatamente, aparecendo no fim de um cruzamento preciso antes de finalizar como manda o manual, aos 11 minutos. A partir dali, o Miami embalou, e Telasco Segovia marcou apenas 15 minutos depois para colocar os Herons em vantagem por 2 a 1. Messi então fez o seu segundo para ampliar para 3 a 1, antes de Micael marcar o quarto ainda antes do intervalo.

    O Atletico diminuiu com Rafa Llorente, que marcou um incrível chute de curva para dentro de fora da área. A partida então foi paralisada por causa do clima antes de ser retomada cerca de 30 minutos depois.


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  • Assista ao vídeo

    Assista aqui ao gol de abertura de Messi.

  • imago-sport-1080720087.jpgIcon Sportswire

    Outra temporada de MVP a caminho?

    Além dos dois gols, Messi também deu uma assistência para o quarto gol do Miami. Na MLS, ele soma atualmente 12 gols e oito assistências.

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  • imago-sport-1080720039.jpgIcon Sportswire

    O que vem a seguir?

    Após a partida contra o Atlético, o Miami enfrentará o gigante da Liga MX Monterrey no sábado, 8 de agosto.

Leagues Cup
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Inter Miami CF
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MON
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Atletico de San Luis
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