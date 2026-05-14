ASSISTA: Julian Hall, do New York Red Bulls, torna-se o jogador mais jovem da história da MLS a marcar um hat-trick

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Julian Hall, formado na base do Red Bull New York, tornou-se o jogador mais jovem da história da MLS a marcar um hat-trick, aos 18 anos e 50 dias, superando a marca anterior de Ricardo Pepi, que tinha 18 anos e 196 dias. Hall soma agora nove gols e duas assistências nesta temporada, revelando-se um dos grandes destaques do time do Red Bulls, que ganhou novo fôlego sob o comando do técnico Michael Bradley, em seu primeiro ano no cargo.