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Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

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ASSISTA: Julian Hall, do New York Red Bulls, torna-se o jogador mais jovem da história da MLS a marcar um hat-trick

Red Bull New York x Columbus Crew
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Columbus Crew
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J. Hall

Julian Hall, formado na base do Red Bull New York, tornou-se o jogador mais jovem da história da MLS a marcar um hat-trick, aos 18 anos e 50 dias, superando a marca anterior de Ricardo Pepi, que tinha 18 anos e 196 dias. Hall soma agora nove gols e duas assistências nesta temporada, revelando-se um dos grandes destaques do time do Red Bulls, que ganhou novo fôlego sob o comando do técnico Michael Bradley, em seu primeiro ano no cargo.

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    Fazendo história

    Hall abriu o placar aos sete minutos contra o Columbus Crew. Ele marcou novamente de perto aos 40 minutos, colocando Nova York novamente na frente, e completou o hat-trick aos 78, aproveitando uma bola perdida após um escanteio para marcar o gol da vitória.

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  • Veja o momento

    Confira os três gols aqui.

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    A carreira de Hall no Red Bulls

    Antes desta temporada, Hall marcou três gols em 38 partidas disputadas entre 2023 e 2025. Ele triplicou esse número nesta temporada.

  • E agora?

    Hall e o New York Red Bulls têm mais duas partidas pela frente antes da Copa do Mundo: enfrentam o rival New York City FC no dia 16 de maio e o Sporting KC no dia 23 de maio.

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