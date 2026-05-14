Hall abriu o placar aos sete minutos contra o Columbus Crew. Ele marcou novamente de perto aos 40 minutos, colocando Nova York novamente na frente, e completou o hat-trick aos 78, aproveitando uma bola perdida após um escanteio para marcar o gol da vitória.
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ASSISTA: Julian Hall, do New York Red Bulls, torna-se o jogador mais jovem da história da MLS a marcar um hat-trick
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Confira os três gols aqui.
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A carreira de Hall no Red Bulls
Antes desta temporada, Hall marcou três gols em 38 partidas disputadas entre 2023 e 2025. Ele triplicou esse número nesta temporada.
E agora?
Hall e o New York Red Bulls têm mais duas partidas pela frente antes da Copa do Mundo: enfrentam o rival New York City FC no dia 16 de maio e o Sporting KC no dia 23 de maio.