ASSISTA: Josh Sargent marca seu primeiro gol na MLS e dá assistência na vitória do FC Toronto sobre o Colorado Rapids

O americano vinha enfrentando dificuldades em Toronto após uma transferência milionária vindo do Norwich. Ele teve uma estreia complicada e não conseguiu causar impacto em sua segunda partida.

Mas na tarde de sábado, ele foi muito mais eficaz. Após um primeiro tempo discreto, Sargent ganhou vida no segundo. Ele deu assistência para Richie Laryea diminuir a diferença aos 65 minutos. E então, depois que o Rapids teve seu segundo jogador expulso no dia, Sargent marcou o gol da vitória com uma cabeçada precisa.







