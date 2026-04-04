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ASSISTA: Josh Sargent marca seu primeiro gol na MLS e dá assistência na vitória do FC Toronto sobre o Colorado Rapids
Sargent marca um gol muito necessário
O americano vinha enfrentando dificuldades em Toronto após uma transferência milionária vindo do Norwich. Ele teve uma estreia complicada e não conseguiu causar impacto em sua segunda partida.
Mas na tarde de sábado, ele foi muito mais eficaz. Após um primeiro tempo discreto, Sargent ganhou vida no segundo. Ele deu assistência para Richie Laryea diminuir a diferença aos 65 minutos. E então, depois que o Rapids teve seu segundo jogador expulso no dia, Sargent marcou o gol da vitória com uma cabeçada precisa.
Toronto em boa fase
Isso deu continuidade a uma boa sequência de resultados para o time canadense. O clube apostou forte em Sargent e renovou seu elenco após duas temporadas consecutivas decepcionantes. E os primeiros sinais são animadores. O time ocupa agora a quarta posição na Conferência Leste e está invicto nos últimos quatro jogos.
Esperanças da seleção masculina dos EUA?
Ainda não está totalmente claro o que isso significa para as esperanças de Sargent na seleção americana. O atacante ainda não conseguiu impressionar sob o comando de Mauricio Pochettino e, com a Copa do Mundo se aproximando, ele certamente parece estar de fora da disputa.
Ele ficou de fora da seleção para a Copa Ouro no verão passado, com Pochettino citando “motivos futebolísticos” para sua exclusão.
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O que vem a seguir para Toronto?
A partir daqui, o Toronto entra numa sequência de jogos que pode vencer. A equipe enfrenta o Cincinnati, que vem passando por dificuldades, na próxima semana, antes de enfrentar o líder Austin e, em seguida, o Philadelphia Union. Sargent, muito provavelmente, será o atacante principal nessas partidas.