Sullivan não só marcou seu primeiro gol, como também desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no primeiro gol do Philadelphia naquela noite, passando a bola para Nathan Harriel, que imediatamente deu assistência a Milan Iloski para diminuir a vantagem do Orlando. Em seguida, veio o primeiro gol de Sullivan no campeonato, quando o jovem aproveitou uma arrancada na hora certa para marcar após um cruzamento rasteiro de Ben Bender.
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ASSISTA: Cavan Sullivan, promissor atacante do Philadelphia Union e futuro jogador do Manchester City, marca seu primeiro gol na MLS aos 16 anos
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Participou de dois gols do Union
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Veja aqui o gol de Sullivan aos 75 minutos.
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As estatísticas por trás do crescimento de Sullivan
Com o Union claramente em fase de reconstrução após a saída de vários jogadores importantes após a campanha vencedora do Supporters' Shield na temporada passada, Sullivan tem se mostrado um jogador fundamental. Depois de disputar apenas 224 minutos em suas duas primeiras temporadas na MLS, ele já acumulou 377 minutos nesta temporada — dando duas assistências e sendo titular em quatro partidas.
E agora?
Apesar da promessa de Sullivan, o Union é atualmente o pior time da MLS, com apenas seis pontos após 13 partidas. O time volta a jogar em casa, no Subaru Park, no sábado, para receber o Columbus Crew