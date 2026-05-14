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Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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ASSISTA: Cavan Sullivan, promissor atacante do Philadelphia Union e futuro jogador do Manchester City, marca seu primeiro gol na MLS aos 16 anos

Orlando City x Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
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C. Sullivan

O primeiro gol de Cavan Sullivan na MLS é mais um marco na carreira de um dos jovens jogadores mais acompanhados do futebol americano. O jovem craque de 16 anos do Philadelphia Union ajudou a impulsionar uma reação no final da partida contra o Orlando City SC, ampliando um currículo que já inclui um contrato profissional aos 14 anos e dois gols na CONCACAF Champions Cup no início deste ano contra o Defence Force F.C. Apesar de seus esforços, o Union sofreu uma derrota dolorosa por 4 a 3.

  • Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Participou de dois gols do Union

    Sullivan não só marcou seu primeiro gol, como também desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no primeiro gol do Philadelphia naquela noite, passando a bola para Nathan Harriel, que imediatamente deu assistência a Milan Iloski para diminuir a vantagem do Orlando. Em seguida, veio o primeiro gol de Sullivan no campeonato, quando o jovem aproveitou uma arrancada na hora certa para marcar após um cruzamento rasteiro de Ben Bender.

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  • ASSISTA AO GOL

    Veja aqui o gol de Sullivan aos 75 minutos.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    As estatísticas por trás do crescimento de Sullivan

    Com o Union claramente em fase de reconstrução após a saída de vários jogadores importantes após a campanha vencedora do Supporters' Shield na temporada passada, Sullivan tem se mostrado um jogador fundamental. Depois de disputar apenas 224 minutos em suas duas primeiras temporadas na MLS, ele já acumulou 377 minutos nesta temporada — dando duas assistências e sendo titular em quatro partidas.

  • E agora?

    Apesar da promessa de Sullivan, o Union é atualmente o pior time da MLS, com apenas seis pontos após 13 partidas. O time volta a jogar em casa, no Subaru Park, no sábado, para receber o Columbus Crew

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