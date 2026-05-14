ASSISTA: Cavan Sullivan, promissor atacante do Philadelphia Union e futuro jogador do Manchester City, marca seu primeiro gol na MLS aos 16 anos

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O primeiro gol de Cavan Sullivan na MLS é mais um marco na carreira de um dos jovens jogadores mais acompanhados do futebol americano. O jovem craque de 16 anos do Philadelphia Union ajudou a impulsionar uma reação no final da partida contra o Orlando City SC, ampliando um currículo que já inclui um contrato profissional aos 14 anos e dois gols na CONCACAF Champions Cup no início deste ano contra o Defence Force F.C. Apesar de seus esforços, o Union sofreu uma derrota dolorosa por 4 a 3.