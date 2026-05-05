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DECO BARCELONAIMAGO / Joan Gosa
Daniel Buse

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Assim como o Bayern de Munique: o Barcelona parece estar interessado no ponta avaliado em 85 milhões de euros

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Barcelona
Bayern de Munique
Bundesliga
A. Gordon
Newcastle

O FC Barcelona estaria interessado em Anthony Gordon, do Newcastle United — assim como o FC Bayern, onde o inglês também é considerado um dos principais candidatos a reforço para a lateral no mercado de verão.

É o que informa a emissora de rádio RAC1. Segundo a emissora, Gordon chamou a atenção dos catalães nesta temporada com suas atuações, sobretudo na Liga dos Campeões. 

A prioridade do diretor esportivo do Barça, Deco, seria contratar neste verão um ponta versátil, capaz de dar folga a Raphinha e permitir que o brasileiro descanse. Raphinha é atualmente a única opção de ponta na ala esquerda da equipe do técnico Hansi Flick. No entanto, devido a duas lesões na coxa, ele perdeu vários jogos nesta temporada e soma apenas 31 partidas em todas as competições pelo Blaugrana na temporada atual.

  • O maior problema do Barça em relação a Anthony Gordon deve ser o preço: supostamente, o Newcastle está pedindo uma taxa de transferência de 85 milhões de euros pelo jogador de 25 anos. Esse valor também teria sido apresentado ao Bayern de Munique, que também se interessou intensamente pelo inglês. 

    O clube alemão, recordista em títulos, também está em busca de um ala de peso que represente uma alternativa séria para Luis Díaz no lado esquerdo do ataque. Assim como o Barça, porém, o Bayern também não parece disposto a pagar o preço exigido pelo Newcastle. Supostamente, os muniquenses querem primeiro chegar a um acordo pessoal com Gordon para, com isso garantido, conseguir reduzir o valor a ser pago. 

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    O Newcastle pode ser obrigado a vender Gordon

    Devido às regras do Fair Play Financeiro, o Newcastle pode ser obrigado a vender um grande craque no meio do ano, após os enormes investimentos realizados nos anos anteriores. Com Gordon, o clube poderia obter provavelmente a maior quantia, mas também há especulações sobre uma saída rápida de Nick Woltemade, que não é mais a primeira opção do técnico Eddie Howe. 

    Atualmente em 13º lugar na Premier League, os Magpies não se classificarão para as competições internacionais nesta temporada, o que resultará em receitas significativamente menores. 

  • Os números de Anthony Gordon na temporada 2025/26:

    Jogos: 46
    Minutos em campo: 2869
    Gols: 17
    Assistências: 5