Assim como o Bayern de Munique: o Barcelona parece estar interessado no ponta avaliado em 85 milhões de euros

É o que informa a emissora de rádio RAC1. Segundo a emissora, Gordon chamou a atenção dos catalães nesta temporada com suas atuações, sobretudo na Liga dos Campeões.

A prioridade do diretor esportivo do Barça, Deco, seria contratar neste verão um ponta versátil, capaz de dar folga a Raphinha e permitir que o brasileiro descanse. Raphinha é atualmente a única opção de ponta na ala esquerda da equipe do técnico Hansi Flick. No entanto, devido a duas lesões na coxa, ele perdeu vários jogos nesta temporada e soma apenas 31 partidas em todas as competições pelo Blaugrana na temporada atual.