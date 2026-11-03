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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Assembleia de acionistas da Juventus, Carnevali: "Falamos com fatos, precisamos voltar a vencer"

Juventus
Campeonato Italiano

A assembleia dos sócios aprova o balanço (com prejuízo) e dá sinal verde ao aumento de capital

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05 de nov. de 2026

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Na Juventus, é dia de assembleia de acionistas. No Allianz Stadium, a partir das 10h, a pauta prevê a aprovação do balanço, a nomeação de dois membros do conselho de administração e a concessão de autorização ao conselho para o aumento de capital.

Os acionistas são chamados não apenas a aprovar o balanço de 30 de junho de 2026, que registrou prejuízo de 66 milhões, mas também a autorizar o conselho de administração a realizar um aumento de capital de até 250 milhões, "para apoiar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, possíveis melhorias nos ativos imobiliários estratégicos (sobretudo no Allianz Stadium), a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garantiu a cobertura de sua parte (65,4%) e de eventuais ações não subscritas e já desembolsou 60 milhões como adiantamento.

  • CARNEVALI FALA

    O diretor-executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, abriu os trabalhos com estas palavras, segundo o Gazzetta.it: "Precisamos respeitar nossos torcedores e levar adiante a identidade juventina. Prometo empenho, ideias claras e muita vontade de trabalhar. Não devemos falar demais, mas mostrar resultados. E precisamos lembrar que é necessário respeitar os parâmetros da Uefa: não pensamos em fazer nada de extraordinário, mas, com os recursos que temos, precisamos fazer da Juve um grande clube. A Juve precisa voltar a vencer. São necessários planejamento e união. Precisamos recuperar o entusiasmo e o sentimento de pertencimento. O que tive de fazer nestes quatro meses foi estudar o máximo possível o nosso clube e a nossa estrutura. Entendo cada vez mais o universo da Juventus, sua história, seus valores e aquilo que devemos buscar ter dentro de nós. Força, Juve".

    "Um começo eletrizante": foi assim que o presidente Gianluca Ferrero definiu a fala de Giovanni Carnevali.

  • O CFO Cerrato

    Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, sobre as projeções para o exercício em curso: "A previsão ainda é de prejuízo, sobretudo devido às receitas menores na Liga Europa em comparação com a Champions League. O resultado será influenciado pelo desempenho esportivo e pelos efeitos das movimentações no mercado de transferências de janeiro e junho".

  • Um acionista ataca Elkann

    O acionista Andrea Danubi fez críticas à propriedade: "Cinco anos de investimentos e escolhas erradas", relata o Gazzetta.it. "Elkann foi definido como um acionista silencioso. Por que manter a Juve a qualquer custo? Se alguém a tolera como um objeto de decoração da família, a entrega às pessoas erradas e não a defende nas instâncias apropriadas, não a ama. A nossa Juventus era a de Andrea Agnelli, de Antonio Giraudo. Agora, porém, a cada ano se recomeça do zero. Seria preciso um Michel Platini à moda de Boniperti".

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  • DEL PIERO É INVOCADO

    Fala o acionista Ezio Mosso, segundo o Gazzetta.it: "Alessandro Del Piero nunca foi trazido para perto desse ambiente. Só o vemos na TV. Ele é o símbolo de um grande campeão que nunca se opôs ao clube nos momentos difíceis e que é juventino de sangue. Quando chegará o momento em que Alex poderá defender a causa da Juventus com seu carisma?".

  • CARNEVALI SOBRE A FIGC

    Carnevali sobre as eleições da FIGC: "Adriano Galliani e Giovanni Malagò são duas figuras de grande destaque, pessoas de grande capacidade. De qualquer forma, as votações serão realizadas em 14 de dezembro, então temos tempo de sobra para avaliar também os programas. Acho que devemos ouvir um pouco todos os outros setores, mas penso, sobretudo, que, como clubes, deveríamos contribuir para tentar melhorar o sistema e apoiar quem será o novo presidente da federação".

  • Carnevali sobre a diretoria e a Next Gen

    Carnevali também fala da atual direção da Juventus: "Fiz apenas uma escolha do ponto de vista técnico, com Ricky Massara, porque, junto com Marco Ottolini, conseguimos criar uma equipe de trabalho mais forte para a Juventus. Estamos fazendo muitas coisas, criando uma nova área de observação de jogadores, que talvez não existisse antes. Por isso, hoje o objetivo é buscar bons resultados, ter um clube ambicioso, mas, acima de tudo, ter um time que possa voltar a vencer. O empenho é total. Acredito que, sobretudo hoje, são necessários planejamento, competitividade e continuidade".

    E sobre a Next Gen: "Precisamos ter um projeto global, que envolva o time principal, a Next Gen e as categorias de base. Precisamos fazer as categorias de base voltarem a ser como eram nos últimos anos, sempre buscando melhorar. Precisamos trazer um pouco mais de italianidade para a nossa estrutura. A Next Gen deve ser a joia da coroa deste clube, para formar jovens que, no futuro, possam se tornar jogadores da Juventus".

  • Balanço aprovado

    Durante a assembleia de acionistas, foi aprovado o balanço da Juventus referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. O balanço consolidado do clube para a temporada 2025/26 fechou com prejuízo líquido de 66 milhões de euros, acima do prejuízo de 58,1 milhões registrado no exercício anterior. Ao todo, 91,8% dos votantes foram favoráveis à aprovação.

  • Ferrero fala sobre a Tether

    Gianluca Ferrero, presidente da Juventus, responde à pergunta de um acionista sobre a Tether, gigante das criptomoedas que detém 11,5% das ações: "A Juventus está aberta ao diálogo com todos os seus acionistas. A Tether é uma acionista importante, uma grande acionista, e também está atenta às atividades da Juventus. De qualquer forma, não há, neste momento, iniciativas com a Tether nas áreas industrial, tecnológica, comercial ou financeira".

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