Assembleia de acionistas da Juventus, Carnevali: "Falamos com fatos, precisamos voltar a vencer"

Na Juventus, é dia de assembleia de acionistas. No Allianz Stadium, a partir das 10h, a pauta prevê a aprovação do balanço, a nomeação de dois membros do conselho de administração e a concessão de autorização ao conselho para o aumento de capital.
Os acionistas são chamados não apenas a aprovar o balanço de 30 de junho de 2026, que registrou prejuízo de 66 milhões, mas também a autorizar o conselho de administração a realizar um aumento de capital de até 250 milhões, "para apoiar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, possíveis melhorias nos ativos imobiliários estratégicos (sobretudo no Allianz Stadium), a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garantiu a cobertura de sua parte (65,4%) e de eventuais ações não subscritas e já desembolsou 60 milhões como adiantamento.