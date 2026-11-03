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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Assembleia da Juventus aprova aumento de capital de 250 milhões. Carnevali: "Spalletti é o treinador e nós o apoiamos"

Juventus
Campeonato Italiano

A assembleia de acionistas aprova o balanço (com prejuízo) e dá sinal verde ao aumento de capital

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05 de nov. de 2026

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Na Juventus, é dia de assembleia de acionistas. No Allianz Stadium, a partir das 10h, a pauta prevê a aprovação do balanço, a nomeação de dois membros do conselho de administração e a concessão de autorização ao conselho para o aumento de capital.

De fato, os acionistas são chamados não apenas a aprovar o balanço de 30 de junho de 2026, que registrou prejuízo de 66 milhões, mas também a conceder ao conselho de administração autorização para um aumento de capital de até 250 milhões, "em apoio ao fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, a possíveis melhorias dos ativos imobiliários estratégicos (em primeiro lugar, o Allianz Stadium), à valorização da marca e à sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garantiu a cobertura de sua participação (65,4%) e da eventual parcela não subscrita e já depositou, a título de adiantamento, 60 milhões.

  • Aprovado o aumento de capital

    Foi concluída a Assembleia de Acionistas da Juventus, que, com 99,9% dos votos favoráveis, decidiu delegar ao conselho de administração a realização de um aumento de capital de até 250 milhões, "para apoiar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, possíveis melhorias nos ativos imobiliários estratégicos (em primeiro lugar, o Allianz Stadium), a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor garantiu que cobrirá não apenas sua parte (65,4%), mas também a eventual parcela não subscrita. Enquanto isso, já fez um aporte antecipado de 60 milhões. Cerca de 100 milhões serão destinados a investimentos, sobretudo na área esportiva, em especial no mercado de transferências.

  • CARNEVALI FALA

    O diretor-executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, abriu os trabalhos com estas palavras, segundo o Gazzetta.it: "Precisamos respeitar nossos torcedores e levar conosco a identidade juventina. Prometo empenho, ideias claras e muita vontade de trabalhar. Não devemos falar demais, mas mostrar isso com ações. Também precisamos lembrar que é necessário respeitar os parâmetros da Uefa: não pensamos em fazer nada de extraordinário, mas, com os recursos que temos, precisamos fazer da Juve um grande clube. A Juve precisa voltar a vencer. São necessários planejamento e união. Precisamos recuperar o entusiasmo e o sentimento de pertencimento. O que tive de fazer nestes quatro meses foi estudar o máximo possível nosso clube e nossa estrutura. Entendo cada vez mais o universo da Juventus, sua história, seus valores e o que devemos buscar ter dentro de nós. Força, Juve".

    "Um início eletrizante": foi assim que o presidente Gianluca Ferrero definiu a fala de Giovanni Carnevali.

  • Carnevali fala sobre Spalletti, mercado de transferências e lista da UEFA

    O diretor executivo Giovanni Carnevali também comentou outros dois assuntos, segundo o IlBianconero.com. Sobre Luciano Spalletti: "Spalletti é o técnico da Juventus e nós o apoiamos".

    Sobre o mercado de transferências: "É preciso planejamento, trabalhar com os jovens e valorizar a identidade italiana. Temos potencial, e o projeto abrange o time principal, a Next Gen e as categorias de base. Vamos contratar o Bola de Ouro (em resposta a uma pergunta que fazia referência a Cristiano Ronaldo, nota da redação)? Vamos contratar quem pudermos. Não critico quem veio antes de mim, erros acontecem. Prometo dedicação e seriedade. Os torcedores nos ajudam nos momentos difíceis, e devemos respeitá-los. Conhecemos as dificuldades, temos um acordo de regularização com a Uefa que não nos permite fazer o que gostaríamos, mas vamos nos empenhar para fazer da Juventus um grande clube".

    Depois, Carnevali confirmou a impossibilidade, segundo os regulamentos, de incluir Edon Zhegrova na lista da Uefa no lugar de Manuel Locatelli: "Locatelli é um jogador formado na Itália e só pode ser substituído por um jogador formado na Itália: portanto, Ekhator, e não Zhegrova".

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  • Carnevali sobre a FIGC

    Carnevali sobre as eleições da FIGC: "Adriano Galliani e Giovanni Malagò são duas figuras de grande destaque, pessoas de grande capacidade. De qualquer forma, a votação será realizada em 14 de dezembro, então temos tempo de sobra para avaliar e conhecer também os programas. Acredito que precisamos ouvir um pouco todos os outros setores, mas penso, acima de tudo, que, como clube, devemos contribuir para tentar melhorar o sistema e apoiar quem será o novo presidente da federação".

  • Carnevali sobre a diretoria e a Next Gen

    Carnevali também fala da atual diretoria da Juventus: "Fiz apenas uma escolha do ponto de vista técnico, com Ricky Massara, porque, junto com Marco Ottolini, conseguimos formar uma equipe de trabalho mais forte, uma equipe de trabalho para a Juventus. Estamos fazendo muitas coisas, estamos criando uma nova área de observação de jogadores, que talvez não existisse antes. Por isso, hoje o objetivo é buscar bons resultados, ter um clube ambicioso, mas, acima de tudo, ter um time que possa voltar a vencer. A dedicação é total. Acredito que, sobretudo hoje, são necessários planejamento, competitividade e continuidade".

    E sobre a Next Gen: "Precisamos ter um projeto global, que envolva o time principal, a Next Gen e as categorias de base. Precisamos fazer as categorias de base voltarem a ser como nos últimos anos, sempre buscando melhorar. Precisamos trazer um pouco mais de italianidade para a nossa estrutura. A Next Gen deve ser a joia da coroa deste clube, para formar jovens que possam, no futuro, se tornar jogadores da Juventus".

  • O CFO Cerrato

    Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, sobre as projeções para o exercício em curso: "A previsão é de que o resultado ainda seja de prejuízo, principalmente devido às receitas menores na Europa League em comparação com a Champions League. O resultado será influenciado pelo desempenho esportivo e pelos efeitos das janelas de transferências de janeiro e junho".

  • Um acionista critica Elkann

    O acionista Andrea Danubi fez críticas aos proprietários: "Cinco anos de investimentos e escolhas erradas", relata Gazzetta.it. "Elkann foi definido como um acionista silencioso. Por que manter a Juve a qualquer custo? Se alguém a tolera como um objeto de decoração da família, a entrega às pessoas erradas e não a defende nas instâncias adequadas, não a ama. A nossa Juventus era a de Andrea Agnelli, de Antonio Giraudo. Agora, porém, todo ano se recomeça do zero. Seria preciso um Michel Platini à moda de Boniperti".

  • Del Piero é invocado

    O acionista Ezio Mosso fala, conforme relata o Gazzetta.it: "Alessandro Del Piero nunca foi trazido para perto deste ambiente. Só o vemos na TV. Ele é o símbolo de um grande campeão que nunca se opôs ao clube nos momentos difíceis e que tem a Juventus no sangue. Quando chegará o momento em que Alex poderá defender a causa da Juventus com seu carisma?"

  • BALANÇO APROVADO

    Durante a assembleia de acionistas, foi aprovado o balanço da Juventus referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. O balanço consolidado do clube para a temporada 2025/26 fechou com prejuízo líquido de 66 milhões de euros, acima do prejuízo de 58,1 milhões registrado no exercício anterior. Os votos favoráveis representaram 91,8% dos votantes.

  • Ferrero fala sobre a Tether

    Gianluca Ferrero, presidente da Juventus, responde à pergunta de um acionista sobre a Tether, gigante das criptomoedas que detém 11,5% das ações: "A Juventus está aberta ao diálogo com todos os seus acionistas. A Tether é uma acionista importante, uma grande acionista e também está atenta às atividades da Juventus. De todo modo, não há, neste momento, iniciativas com a Tether industriais, tecnológicas, comerciais ou financeiras".

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