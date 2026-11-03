Na Juventus, é dia de assembleia de acionistas. No Allianz Stadium, a partir das 10h, a pauta prevê a aprovação do balanço, a nomeação de dois membros do conselho de administração e a concessão de autorização ao conselho para o aumento de capital.
De fato, os acionistas são chamados não apenas a aprovar o balanço de 30 de junho de 2026, que registrou prejuízo de 66 milhões, mas também a conceder ao conselho de administração autorização para um aumento de capital de até 250 milhões, "em apoio ao fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, a possíveis melhorias dos ativos imobiliários estratégicos (em primeiro lugar, o Allianz Stadium), à valorização da marca e à sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garantiu a cobertura de sua participação (65,4%) e da eventual parcela não subscrita e já depositou, a título de adiantamento, 60 milhões.