Tino Asprilla, ex-atacante do Parma e da seleção colombiana, foi o protagonista de uma entrevista com seu ex-companheiro de seleção Carlos Valderrama. Nela, entre as muitas histórias de uma carreira sempre em destaque também por seu comportamento exuberante, ele contou ainda um episódio decididamente curioso sobre a passagem de Hernán Crespo pela Emilia.
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Asprilla: “Nos primeiros meses em Parma, Crespo estava completamente paralisado, estava apavorado. Depois, apresentei-lhe uma amiga colombiana e ele não parou mais de marcar gols”
A ANEDOTA
Aqui estão suas palavras, conforme publicadas no site parmalive.com: “Nos primeiros meses, a galera xingava o Crespo, ele nem sabia segurar a bola. Parecia um tronco… Ele estava assustado, desesperado. Perguntei com quem ele morava em Parma e ele me respondeu que estava com os pais. Perguntei sobre a namorada, e ele respondeu que ela estava na Argentina, mas que não se importava, que só queria marcar gols. Perguntei há quanto tempo não a via, e ele me respondeu que fazia mais ou menos seis meses. Pensei: ‘é um problema mental’. Eu tinha algumas amigas colombianas, então liguei para uma que estava em Parma naquela época. Apresentei-os e pedi que ela saísse com o Crespo. Eles começaram a sair, e a partir daí o Hernan não parou mais de marcar gols. Problema resolvido!”.
CRESPO EM PARMA
Hernán Crespo, contratado do River Plate, vestiu a camisa do Parma de 1996 a 2000 e encerrou sua carreira no clube entre 2010 e 2012, disputando um total de 201 partidas e marcando 94 gols. Com o clube da Emilia, conquistou uma Copa da UEFA em 1999 (marcando também na final em Moscou contra o Marselha), uma Copa da Itália na mesma temporada e, por fim, uma Supercopa da Itália.