Asprilla: “Nos primeiros meses em Parma, Crespo estava completamente paralisado, estava apavorado. Depois, apresentei-lhe uma amiga colombiana e ele não parou mais de marcar gols”

Aqui estão suas palavras, conforme publicadas no site parmalive.com: “Nos primeiros meses, a galera xingava o Crespo, ele nem sabia segurar a bola. Parecia um tronco… Ele estava assustado, desesperado. Perguntei com quem ele morava em Parma e ele me respondeu que estava com os pais. Perguntei sobre a namorada, e ele respondeu que ela estava na Argentina, mas que não se importava, que só queria marcar gols. Perguntei há quanto tempo não a via, e ele me respondeu que fazia mais ou menos seis meses. Pensei: ‘é um problema mental’. Eu tinha algumas amigas colombianas, então liguei para uma que estava em Parma naquela época. Apresentei-os e pedi que ela saísse com o Crespo. Eles começaram a sair, e a partir daí o Hernan não parou mais de marcar gols. Problema resolvido!”.