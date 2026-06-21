Ashley Cole será demitido após OITO jogos! O ex-jogador do Arsenal, do Chelsea e da seleção inglesa enfrenta um início de pesadelo em sua carreira como técnico na Itália

Cole foi nomeado pelo Cesena em meados de março, substituindo Michele Mignani em um momento em que o clube lutava ativamente por uma vaga nos play-offs. No entanto, sua primeira experiência como técnico em tempo integral tem sido um verdadeiro pesadelo. De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, o técnico de 45 anos deixará o clube italiano quando seu contrato expirar, em 30 de junho.

Durante sua breve passagem, Cole conseguiu apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas nos oito jogos que comandou, terminando a temporada na 11ª colocação. A decisão de demitir Mignani foi profundamente impopular desde o início, e o ex-jogador da seleção inglesa enfrentou imediatamente uma batalha difícil para conquistar uma torcida cética e um vestiário frustrado.