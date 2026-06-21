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Ashley ColeGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Ashley Cole será demitido após OITO jogos! O ex-jogador do Arsenal, do Chelsea e da seleção inglesa enfrenta um início de pesadelo em sua carreira como técnico na Itália

A. Cole
Cesena
Serie B
Arsenal
Chelsea
Inglaterra

O ex-zagueiro do Arsenal e do Chelsea, Ashley Cole, deve deixar o cargo de técnico do Cesena, da Série B, após comandar apenas oito partidas. Após uma passagem desastrosa, que deixou o clube fora dos play-offs, o inglês deve ser demitido quando seu contrato de curto prazo expirar no final do mês, encerrando assim uma primeira passagem infeliz como técnico na Itália.


  • Um início desastroso na Série B

    Cole foi nomeado pelo Cesena em meados de março, substituindo Michele Mignani em um momento em que o clube lutava ativamente por uma vaga nos play-offs. No entanto, sua primeira experiência como técnico em tempo integral tem sido um verdadeiro pesadelo. De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, o técnico de 45 anos deixará o clube italiano quando seu contrato expirar, em 30 de junho.

    Durante sua breve passagem, Cole conseguiu apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas nos oito jogos que comandou, terminando a temporada na 11ª colocação. A decisão de demitir Mignani foi profundamente impopular desde o início, e o ex-jogador da seleção inglesa enfrentou imediatamente uma batalha difícil para conquistar uma torcida cética e um vestiário frustrado.

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  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Indignação da torcida e mudanças na diretoria

    A contratação foi impulsionada em grande parte pelo coproprietário californiano Mike Melby, que conhecia o ex-zagueiro desde a época em que jogaram juntos no LA Galaxy. No entanto, a torcida do Cesena nunca aceitou bem o novo técnico. Os torcedores protestaram abertamente contra sua chegada e chegaram a exibir uma faixa altamente crítica que dizia simplesmente: “Ashley Cole? Não, obrigado”. Com a diretoria passando por uma reestruturação interna, o novo diretor esportivo, Andrea Mancini, foi encarregado de encontrar um substituto mais adequado. O clube decidiu, essencialmente, se separar do técnico, que estava sob forte pressão, reconhecendo o descontentamento generalizado que tomava conta da cidade. Apesar dos rumores iniciais de que alguns membros da diretoria consideravam uma renovação de contrato surpreendente, o clima geral os forçou a abandonar completamente esses planos.

  • Procurando substitutos no mercado

    Enquanto o Cesena se prepara para seguir em frente sem Cole, a diretoria confirmou publicamente sua abordagem metódica para a contratação de um sucessor. O diretor-geral Corrado Di Taranto abordou diretamente a busca em andamento pelo novo técnico há dois dias, desmentindo quaisquer rumores remanescentes sobre a permanência do atual técnico. Ele afirmou: “Andrea Mancini está trabalhando de forma metódica e cuidadosa em cada detalhe, avaliando minuciosamente cada perfil disponível, justamente porque essa escolha merece o tempo necessário para ser a escolha certa, e não simplesmente a mais rápida ou a mais tranquilizadora.” Nomes como Emanuele Troise e Stefano Vecchi surgiram recentemente como principais candidatos na lista do clube, destacando uma tendência em direção a treinadores com experiência comprovada nas exigentes divisões inferiores do futebol italiano.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Cesena e Cole?

    O Cesena suspendeu as negociações iniciais com Guido Pagliuca enquanto amplia sua busca por um técnico de confiança para a próxima pré-temporada. Enquanto isso, Cole precisa voltar à estaca zero para refletir sobre sua breve e desastrosa passagem pela Itália. A lenda do Chelsea poderia buscar outro cargo de assistente técnico para reconstruir sua reputação como treinador, que ficou gravemente abalada.