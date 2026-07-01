Ashley Cole, ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, deixa o cargo de técnico do Cesena devido a uma “mudança de estratégia”, após apenas três meses

Cole deixou oficialmente o cargo de técnico principal do Cesena, abandonando o time da segunda divisão italiana após apenas oito partidas no comando. O técnico de 45 anos assumiu o comando em março, marcando sua primeira experiência como técnico principal após ter desenvolvido sua trajetória como treinador em passagens pelo Derby, Everton e Birmingham, além da seleção sub-21 da Inglaterra.

O ex-lateral do Arsenal e do Chelsea usou o Instagram para confirmar sua saída, expressando sua gratidão a todos com quem trabalhou durante sua breve passagem. Cole escreveu: “Como minha passagem pelo Cesena FC chega ao fim hoje, quero agradecer aos jogadores e à comissão técnica pelo trabalho árduo e pelo empenho nos últimos meses. Tive orgulho de trazer minha experiência para um clube tão apaixonado e realmente gostei de trabalhar com o elenco para introduzir uma nova identidade e nos prepararmos para a próxima temporada.”