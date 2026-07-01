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Ashley Cole, ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, deixa o cargo de técnico do Cesena devido a uma “mudança de estratégia”, após apenas três meses
A breve aventura italiana chega ao fim
Cole deixou oficialmente o cargo de técnico principal do Cesena, abandonando o time da segunda divisão italiana após apenas oito partidas no comando. O técnico de 45 anos assumiu o comando em março, marcando sua primeira experiência como técnico principal após ter desenvolvido sua trajetória como treinador em passagens pelo Derby, Everton e Birmingham, além da seleção sub-21 da Inglaterra.
O ex-lateral do Arsenal e do Chelsea usou o Instagram para confirmar sua saída, expressando sua gratidão a todos com quem trabalhou durante sua breve passagem. Cole escreveu: “Como minha passagem pelo Cesena FC chega ao fim hoje, quero agradecer aos jogadores e à comissão técnica pelo trabalho árduo e pelo empenho nos últimos meses. Tive orgulho de trazer minha experiência para um clube tão apaixonado e realmente gostei de trabalhar com o elenco para introduzir uma nova identidade e nos prepararmos para a próxima temporada.”
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Diferenças estratégicas levam à saída
Apesar do entusiasmo inicial pelo projeto, Cole revelou que uma mudança na filosofia do clube foi o principal fator que motivou sua decisão de se despedir. Cole esclareceu que a escolha de seguir em frente foi sua, após reuniões de alto nível com a diretoria do clube. Seu contrato inicial com o clube era de curto prazo e incluía várias cláusulas de renovação vinculadas ao desempenho.
Ao explicar os motivos por trás da separação, Cole afirmou: “Após discussões recentes com o diretor esportivo sobre uma mudança na estratégia do clube, decidi que o melhor para mim é seguir em frente. Parto com grande respeito por todas as pessoas de lá, bem como pelos torcedores, e estou ansioso pelo meu próximo desafio.”
Desafios dentro e fora de campo
A passagem de Cole pelo banco de reservas da Série B foi estatisticamente difícil, com apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas em suas oito partidas no comando. Além dos resultados, a contratação teria sido recebida com ceticismo por parte de setores da torcida do Cesena, e rumores sugeriam que alguns membros do elenco principal estavam insatisfeitos com a nova gestão.
A barreira linguística também desempenhou um papel significativo em suas dificuldades para se adaptar à vida na Emília-Romanha. Apesar de ter passado duas temporadas na Itália como jogador da Roma, entre 2014 e 2016, Cole admitiu que comunicar suas ideias táticas a um elenco predominantemente de língua italiana representava um grande obstáculo. Esses fatores se combinaram para tornar sua posição cada vez mais insustentável, à medida que o clube buscava uma mudança de estratégia.
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Carreira lendária enfrenta desafio como técnico
Com Cole agora oficialmente sem contrato no mercado de treinadores, o Cesena já está em busca de seu sucessor, com nomes como Guido Pagliuca, Emanuele Troise e Stefano Vecchi sendo cogitados para a vaga. Cole, que disputou 107 partidas pela seleção da Inglaterra e somou quase 400 jogos na Premier League, buscará agora sua próxima oportunidade para ampliar seu currículo como treinador em outro lugar.