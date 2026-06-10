Ascoli, oficial: o técnico Tomei e o diretor esportivo Patti renovam contrato

O Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. anuncia a renovação dos contratos do diretor esportivo Matteo Patti e do técnico Francesco Tomei, que assinaram um novo acordo com o clube até 30 de junho de 2029.





A decisão da diretoria representa a consequência natural da trajetória extraordinária percorrida na temporada que acaba de terminar, culminando com a vitória nos playoffs e a conquista do acesso à Série B. No primeiro ano da nova administração, liderada pela família Passeri, Matteo Patti e Francesco Tomei souberam interpretar da melhor forma o projeto técnico e esportivo do clube, tornando-se protagonistas absolutos de uma temporada que ficará na história do Ascoli Calcio. Por meio de escolhas visionárias, da capacidade de construir um grupo sólido e de uma identidade clara de equipe, eles contribuíram de forma decisiva para a conquista de um objetivo que trouxe de volta o entusiasmo, o orgulho e a ambição a toda a torcida bianconera.





A renovação até 2029 atesta a plena confiança da Diretoria no trabalho do diretor esportivo Patti e do técnico Tomei, bem como a vontade de dar continuidade a um projeto que olha para o futuro com determinação e ambição.



