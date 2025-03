Ascenção de Raphinha no Barcelona, ao lado de Vinícius Júnior e Rodrygo no Real Madrid, mostra retorno do protagonismo para os brasileiros na Europa

Camisa 11 do Barça vem escrevendo recordes e sendo indicado como um dos grandes favoritos do momento à próxima edição da Bola de Ouro

Um dos muitos debates sobre os grandes jogadores brasileiros da atualidade é que, até pouco tempo atrás, apenas Neymar era protagonista de uma grande equipe da Europa. A grande maioria de seus compatriotas eram coadjuvantes - alguns mais importantes/outros nem tanto em suas equipes.

A realidade diferente de anos anteriores, da época em que tínhamos Ronaldos (Fenômeno e Gaúcho), Rivaldo, Kaká e outros craques puxando para si os holofotes no Velho Continente, acabou sendo também usado como justificativa para a coleção de fracassos que a seleção brasileira acumulou nos últimos anos. Será que a espera acabou?

A temporada 2024/25 do futebol europeu mostra que sim – ao menos no que tange a participação e importância dos brasileiros no sucesso de alguns dos principais clubes. Raphinha, Vinícius Júnior e até mesmo Rodrygo podem ser considerados protagonistas de seus times. E não são equipes quaisquer: estamos falando de Barcelona e Real Madrid.