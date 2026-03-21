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Arsenal final frontier GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

As vitórias anteriores do Arsenal não significaram NADA — só uma vitória sobre o Man City na final da Carabao Cup poderá marcar uma virada na Premier League

O Arsenal tentará pôr fim a um jejum de títulos de seis anos neste domingo, quando enfrentar o rival Manchester City na final da Carabao Cup, em Wembley. Se recuarmos ainda mais no tempo, os Gunners não conquistam um título diante da torcida presente desde o triunfo na FA Cup de 2017, época em que Arsène Wenger ainda era o técnico e Mikel Arteta acabara de completar sua primeira temporada como assistente de Pep Guardiola.

Desde aquelas duas vitórias, em anos considerados o seu ponto mais baixo no século XXI, o Arsenal voltou a se estabelecer como um dos times mais temidos da Inglaterra e da Europa. Arteta criou uma equipe formidável à sua própria imagem, tendo recebido tempo e recursos para construir tudo do zero.

No entanto, essa equipe — esse grupo de zagueiros gigantes e eficiência implacável, e não a miscelânea desorganizada que restou da era de Unai Emery — ainda não saboreou uma glória tangível. Eles também não venceram o City de forma significativa, o que tenha influenciado a disputa pelo título da Premier League ou levado a um troféu desde a pandemia. Este domingo é a melhor chance que terão de exorcizar esses dois demônios.

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Série de resultados ruins

    Entre maio de 2016 e outubro de 2023, o Arsenal passou por uma sequência impressionante de 15 partidas sem vencer o Manchester City na Premier League, tendo perdido 13 vezes para os jogadores de Guardiola. Essa sequência infeliz foi pelo menos interrompida por vitórias nas semifinais da FA Cup em 2017 e 2020, bem como por uma vitória na Community Shield nos pênaltis em 2023, mas ainda assim não dava para afastar a sensação de que o City tinha o domínio sobre os Gunners.

    Isso raramente importava durante a maior parte do tempo em que a sequência ainda estava em jogo. O City e o Arsenal geralmente não disputavam o título da Premier League ao mesmo tempo. Foi somente na temporada 2022-23, quando a equipe de Arteta deu um salto monumental e inesperado, que o confronto ganhou importância em escala nacional.

    Devido ao reagendamento dos jogos após a morte da Rainha Elizabeth II, o Arsenal teve que enfrentar o City duas vezes na segunda metade da temporada 2022-23, o que só aumentou a pressão. Os Gunners foram derrotados de forma contundente nas duas ocasiões e perderam o título por cinco pontos. Os 248 dias em que lideraram a tabela se tornaram um recorde para uma equipe que não terminou em primeiro lugar.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Acabar com a sequência

    Quando o City visitou o Emirates Stadium em outubro de 2023, o Arsenal já era uma equipe reconhecida. Por isso, foi tratado com respeito pelos jogadores de Guardiola.

    Na temporada 2022-23, o Arsenal venceu todos os times do “Big Six” pelo menos uma vez, mas o City era o único time que não conseguiam superar, por mais que tentassem. Era fundamental que deixassem claro que estavam levando a sério o fato de serem rivais diretos novamente.

    O primeiro confronto da temporada 2023-24 parecia caminhar para um empate cauteloso de 0 a 0, até que Gabriel Martinelli apareceu com um gol da vitória no final, colocando o time dois pontos à frente do City naquele momento. Um peso mental foi tirado de seus ombros.

    “Não sei se era uma barreira, mas precisávamos ultrapassá-la”, disse Arteta sobre o significado da vitória. “Uma sensação ótima. Dava para sentir que fazia tantos anos que não os vencíamos. Hoje acho que vencemos o melhor time do mundo.”

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A mensagem de Rodri

    O segundo confronto da temporada 2023-24 teve muito mais importância na disputa pelo título. No final de março de 2024, o Liverpool liderava a classificação, mas o Arsenal poderia ter assumido a liderança com uma vitória no Etihad Stadium.

    Mais uma vez, foi um confronto acirrado, mas desta vez terminou sem gols. Arteta não havia necessariamente "estacionado o ônibus", mas sua equipe jogou com um conservadorismo que o Arsenal não adotava fora de casa contra o City há anos. De certa forma, essa foi uma abordagem compreensível, embora tenha sido alvo de críticas tardias quando o City conquistou o título por apenas um ponto de diferença.

    Depois de levantar o troféu da Premier League pela quarta vez consecutiva, Rodri deixou clara sua opinião sobre o Arsenal. “Para ser sincero, acho que está aqui”, disse ele, apontando para a cabeça. “É a mentalidade. O Arsenal também merece [ganhar o campeonato], fez uma temporada incrível, mas acho que a diferença estava aqui [nas cabeças deles].

    “Quando eles vieram aqui, enfrentaram-nos no Etihad, eu olhei para eles e disse: ‘Ah, esses caras, eles não querem nos derrotar, só querem um empate’. E essa mentalidade, não acho que faríamos da mesma forma. E nós os alcançamos. No final, se nos derem um ponto, vamos vencer os últimos sete, oito jogos, mesmo que seja tão difícil. Então, acho que tudo se resume à mentalidade.”

    Foi muito fácil para o Rodri dizer isso só depois que a disputa já estava decidida. O City, como se lembram, quase jogou fora a vantagem de um ponto que tinha antes da última rodada, depois de ter vencido o Tottenham Hotspur com dificuldade na penúltima partida. No entanto, a história é escrita pelos vencedores, e o Arsenal ainda não teve a chance de decidir o próprio destino.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Acendendo a rivalidade

    A rivalidade entre Arsenal e City atingiu novos níveis de hostilidade na temporada 2024-25, apesar de nenhuma das equipes ter chegado nem perto do título no final. O confronto de setembro de 2024 no Etihad foi memorável, com os visitantes saindo de uma situação de desvantagem para liderar por 2 a 1, mas o rumo da partida mudou drasticamente quando Leandro Trossard foi expulso de forma controversa no final do primeiro tempo. Os jogadores de Arteta se empenharam ao máximo e pareciam destinados a conquistar sua primeira vitória na casa do City desde 2015, mas John Stones conseguiu empatar aos 98 minutos.

    Durante a partida, Erling Haaland entrou em constante confronto com Gabriel Magalhães, enquanto o norueguês também provocou o estreante Myles Lewis-Skelly, perguntando quem era o adolescente antes mesmo de ele pisar no gramado. O atacante então disse a Arteta para “permanecer humilde” após a partida.

    O Arsenal já não gostava muito do City antes, apesar de vários ex-jogadores do Etihad terem encontrado novos lares no Emirates, mas isso pareceu levar seu ódio a um novo patamar. O City foi goleado por 5 a 1 mais tarde naquela mesma temporada. Lewis-Skelly, agora titular, marcou e imitou a comemoração zen de Haaland. Torcedores eufóricos gritavam das arquibancadas: “Erling Haaland, mantenha a humildade, seu filho da p***”.

    Vencer o City de Guardiola por 5 a 1 não é algo que deva ser ignorado ou apagado da história. Na verdade, isso pode ter erradicado qualquer medo remanescente que o Arsenal ainda tivesse. No entanto, se a equipe de Arteta não for a que levantar a Carabao Cup no domingo à noite, as pessoas questionarão novamente se eles realmente superaram esse obstáculo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Estar à altura da situação

    O Arsenal está agora invicto nos seis últimos confrontos com o City, o que contrasta fortemente com a sequência anterior de 15 jogos sem vitória. Quando Guardiola colocou 11 jogadores atrás da bola no empate por 1 a 1 em setembro, foi um sinal de respeito. Os Gunners não são mais o bode expiatório dos “seis grandes” da Premier League; pelo contrário, são um time de homens à espera da coroação.

    Bem, “aguardando” não é totalmente preciso. O Arsenal ainda terá que entrar em campo e conquistar o que é seu, começando por esta final de copa. O troféu não lhes será entregue de mão beijada; ao contrário, eles simplesmente vão ganhá-lo ou perdê-lo em uma partida única.

    Às vezes, há a sensação de que, para manter a calma em uma final de copa, você deve jogar o jogo e não a ocasião. No caso do Arsenal, o oposto pode ser verdadeiro. Este grupo de jogadores nunca disputou uma final de copa juntos antes, e a noção de que devem tratá-la como qualquer outra partida pode levá-los a subestimar o City de Guardiola, já que o técnico catalão conquistou seis troféus nacionais durante sua passagem pela Inglaterra.

    O Arsenal precisa mostrar ao mundo que tem um nível mais alto a atingir, uma marcha a mais para engatar. Seu estilo metódico, baseado em jogadas ensaiadas, se adapta bem ao futebol de eliminatórias, mas será isso suficiente para derrotar o City em uma partida em que está em jogo algo mais do que apenas a vitória do dia?

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Declaração quádrupla

    Qualquer time que chegue a esta fase da temporada ainda disputando quatro competições é alvo de especulações sobre a conquista do quadruplo. Trata-se de um feito ainda sem precedentes no futebol inglês. Mesmo o triplo foi conquistado apenas três vezes — o City (2023) e o Manchester United (1999) venceram a Premier League, a FA Cup e a Liga dos Campeões, enquanto a equipe de Guardiola é a única a ter conquistado o triplo nacional (2019).

    Arteta está plenamente ciente da situação em que o Arsenal se encontra, já que é o favorito, tanto entre as casas de apostas quanto entre os especialistas em estatísticas, para conquistar cada um dos quatro títulos pelos quais ainda está competindo, apesar de nunca ter conquistado todos eles juntos antes. “Quando você está nessa posição sem ter vencido, isso se torna mais uma necessidade, mas também uma motivação maior, e é algo que temos e que vêm tentando alcançar há algum tempo”, disse ele na coletiva de imprensa pré-jogo.

    “Vamos viver isso no domingo. Eu já fiz isso quando aquele estádio estava lotado. É uma das melhores lembranças que tenho como jogador.”

    O Arsenal é o melhor time do país. Ninguém pode questionar isso neste momento, e, desde que saiam vitoriosos em Wembley, é improvável que isso mude por muito tempo. Eles simplesmente precisam superar de vez esse último obstáculo mental.

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