O segundo confronto da temporada 2023-24 teve muito mais importância na disputa pelo título. No final de março de 2024, o Liverpool liderava a classificação, mas o Arsenal poderia ter assumido a liderança com uma vitória no Etihad Stadium.

Mais uma vez, foi um confronto acirrado, mas desta vez terminou sem gols. Arteta não havia necessariamente "estacionado o ônibus", mas sua equipe jogou com um conservadorismo que o Arsenal não adotava fora de casa contra o City há anos. De certa forma, essa foi uma abordagem compreensível, embora tenha sido alvo de críticas tardias quando o City conquistou o título por apenas um ponto de diferença.

Depois de levantar o troféu da Premier League pela quarta vez consecutiva, Rodri deixou clara sua opinião sobre o Arsenal. “Para ser sincero, acho que está aqui”, disse ele, apontando para a cabeça. “É a mentalidade. O Arsenal também merece [ganhar o campeonato], fez uma temporada incrível, mas acho que a diferença estava aqui [nas cabeças deles].

“Quando eles vieram aqui, enfrentaram-nos no Etihad, eu olhei para eles e disse: ‘Ah, esses caras, eles não querem nos derrotar, só querem um empate’. E essa mentalidade, não acho que faríamos da mesma forma. E nós os alcançamos. No final, se nos derem um ponto, vamos vencer os últimos sete, oito jogos, mesmo que seja tão difícil. Então, acho que tudo se resume à mentalidade.”

Foi muito fácil para o Rodri dizer isso só depois que a disputa já estava decidida. O City, como se lembram, quase jogou fora a vantagem de um ponto que tinha antes da última rodada, depois de ter vencido o Tottenham Hotspur com dificuldade na penúltima partida. No entanto, a história é escrita pelos vencedores, e o Arsenal ainda não teve a chance de decidir o próprio destino.