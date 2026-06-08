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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Às vezes tenho medo de que tudo seja falso": será que um ex-artilheiro da Bundesliga vai protagonizar um conto de fadas surpreendente após os fracassos embaraçosos na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo
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Canadá x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
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Bósnia e Herzegovina x Catar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

Embora o futebol bósnio estivesse praticamente em frangalhos naquela época, Sergej Barbarez se sentiu capaz de assumir o cargo de técnico da seleção nacional — e isso em sua primeira experiência como treinador. Sua coragem foi recompensada e pode culminar em um conto de fadas na Copa do Mundo.

"Esse primeiro jogo, quando o hino nacional for tocado — esse será o meu momento. Esses três segundos serão meus", antecipou Sergej Barbarez recentemente em entrevista à Sky, ao falar sobre o que espera por ele e seus jogadores neste verão. O quanto significa para ele participar da Copa do Mundo de 2026 com a Bósnia-Herzegovina? Não há mais perguntas.

De forma surpreendente e emocionante, a seleção do técnico Barbarez garantiu sua vaga na Copa do Mundo no final de março, na final da repescagem contra a Itália, favorita que depois afundou no vale das lágrimas. A imagem do jovem atacante Esmir Bajraktarevic, após a cobrança decisiva na disputa de pênaltis, erguendo a camisa para a torcida em delírio no caldeirão de Zenica, ficará para sempre na memória do futebol bósnio.

Assim como a conquista da geração de ouro em torno de Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko ou Vedad Ibisevic, que representou o país balcânico de pouco mais de três milhões de habitantes pela primeira e, até hoje, única vez em uma Copa do Mundo, no Brasil em 2014. Bajraktarevic e companhia seguirão os passos de seus ídolos em poucos dias – e o craque Dzeko, aos 40 anos, continua bem no meio da ação.

  • Para compreender o quão especial é a participação da Bósnia na Copa do Mundo de 2026, não só do ponto de vista emocional, mas também esportivo, é preciso primeiro voltar ao período anterior a Barbarez. “Nos últimos dez anos, a situação só foi piorando. Vou tentar explicar de forma um pouco simplista: uma pessoa normal não teria aceitado essa tarefa”, disse o ex-atacante da Bundesliga (330 partidas pelo Rostock, BVB, HSV e Bayer Leverkusen) à revista kicker em outubro de 2024.

    Após o auge de 2014, a Bósnia-Herzegovina foi se afastando cada vez mais de uma nova participação em um grande torneio. O ponto mais baixo: as eliminatórias para a Euro 2024, durante as quais três treinadores foram substituídos em apenas cerca de 15 meses.

    Depois de já ter fracassado retumbantemente nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Faruk Hadzibegic deveria virar o jogo no início de 2023. Após apenas quatro jogos e três derrotas, o experiente técnico já estava de saída; uma derrota por 0 a 2 em casa contra Luxemburgo, em junho de 2023, selou sua rápida demissão. O mandato de Hadzibegic, que durou apenas 170 dias, foi facilmente superado pelo de seu sucessor, Meho Kodro, que permaneceu no cargo por apenas 49 dias e dois jogos: uma vitória suada por 2 a 1 contra Liechtenstein e uma derrota por 0 a 1 na Islândia.

    A chance de garantir a vaga para o Euro 2024 pelas eliminatórias regulares já estava bem distante. O sucessor de Kodro, no entanto, mostrou-se otimista ao assumir o cargo no final de setembro de 2023: “Acredito firmemente que esta equipe pode chegar ao Campeonato Europeu. Ela tem qualidade suficiente para estar lá”, disse Savo Milosevic na época. Com o ex-atacante da seleção iugoslava, artilheiro do Euro 2000 ao lado da lenda holandesa Patrick Kluivert, a reconstrução da equipe finalmente deveria dar certo. Mas, em vez disso, a situação piorou ainda mais.

    A vitória por 2 a 0 sobre o azarão Liechtenstein em sua primeira partida no comando ficou sendo a única vitória de Milosevic como técnico da seleção bósnia. Seguiram-se uma derrota sem chances por 0 a 5 contra Portugal, um vergonhoso 1 a 4 em Luxemburgo e um 1 a 2 contra a Eslováquia. Com nove pontos em dez jogos das eliminatórias para o Euro, a Bósnia-Herzegovina ficou à frente apenas do Liechtenstein, terminando em penúltimo lugar, atrás da Islândia e bem atrás de Luxemburgo. O fato de os bósnios terem, mesmo assim, conseguido participar das repescagens para a Euro 2024 graças à vitória em seu grupo na Liga das Nações 2022/23 salvou o emprego de Milosevic por um breve período. No entanto, após a derrota por 1 a 2 para a Ucrânia na semifinal dessas repescagens, chegou definitivamente ao fim a trajetória do sérvio na primavera de 2024.

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    Apesar de um ano inteiro sem vitórias: a Federação da Bósnia manteve-se deliberadamente paciente com Sergej Barbarez

    Resumindo: quando Barbarez assinou seu contrato como novo técnico da seleção nacional, em meados de abril de 2024, o futebol bósnio estava praticamente em frangalhos. Contratar o ex-artilheiro como salvador parecia, à primeira vista, uma escolha óbvia; afinal, Barbarez é um dos melhores atacantes bósnios de todos os tempos. Nos anos 2000, ele próprio fez parte de uma seleção que levou a Bósnia-Herzegovina pela primeira vez a uma fase de qualificação para um grande torneio, lançando, por assim dizer, as bases para a aventura na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

    No entanto, a nomeação de Barbarez surgiu do nada, já que o então jogador de 52 anos nunca havia trabalhado como técnico antes. “Esperei tanto tempo por essa chance”, disse Barbarez à revista kicker. Após o fim de sua carreira de jogador em 2008, ele foi membro do conselho de supervisão do seu ex-clube, o HSV, por um curto período (de janeiro de 2009 a maio de 2010), e ocasionalmente aparecia como comentarista na TV. Segundo ele mesmo, já havia havido duas negociações no passado para o cargo de técnico da seleção nacional. Mas como nenhuma delas resultou em contratação, Barbarez quase não teve contato com o mundo do futebol nos últimos 16 anos, dedicando-se, entre outras coisas, à carreira de jogador de pôquer.

    E então, de repente: técnico da seleção de seu país natal. Com a missão de, após uma espiral descendente de anos, finalmente voltar a ter sucesso. Um ponto decisivo: depois de ter tido seis técnicos diferentes nos cinco anos anteriores, a federação bósnia apostou conscientemente na continuidade com Barbarez desde o início. O novo técnico assinou um contrato de quatro anos até a primavera de 2028; a meta estabelecida era, na verdade, a classificação para a Euro 2028. A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá é, claro, “também um sonho”, disse Barbarez, mas ressaltou: “Queremos chegar lá, mas somos realistas. Estamos seguindo um plano de longo prazo.”

    Barbarez recebeu, portanto, explicitamente o tempo necessário para uma reconstrução – e não foram apenas palavras vazias: “Conseguimos entusiasmar os novos jogadores, tentamos muitas coisas com muito risco. E acredito que um caso como o nosso não existe em nenhum outro lugar no futebol”, disse o ex-astro da Bundesliga recentemente em entrevista ao Transfermarkt. “Chega alguém que nunca treinou um time antes. Gosto sempre de contar sobre meus primeiros cinco jogos, dos quais quatro foram fora de casa. E, para piorar, ainda foi contra a Alemanha. Isso foi brutal.”

    O fato de os resultados terem continuado ruins por um bom tempo, mesmo sob o comando de Barbarez, foi aceito. Os adversários de renome no início de sua gestão possivelmente ajudaram a manter a linha traçada com firmeza, apesar dos novos reveses. Os amistosos contra a Inglaterra e a Itália foram perdidos, como era de se esperar; na Liga das Nações, houve goleadas, em alguns casos violentas, contra a Holanda (2 a 5) e a Alemanha (0 a 7). Durante todo o ano de 2024, a Bósnia-Herzegovina não conseguiu uma única vitória em partida internacional, mas com Barbarez houve pelo menos um ou outro resultado digno de nota: a atuação na partida em casa da Liga das Nações contra a seleção alemã, por exemplo, quando a equipe lutou bravamente na derrota por 1 a 2. Ou o empate em 1 a 1 contra a Holanda um mês depois.

    Somente quase um ano após sua posse, no final de março de 2025, a paciência com Barbarez foi recompensada pela primeira vez com uma vitória. De forma bastante surpreendente, a Bósnia-Herzegovina venceu por 1 a 0 na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Romênia. E como os romenos eram os concorrentes diretos pela segunda vaga do grupo, atrás da favorita Áustria, estava lançada a base para a classificação para a segunda Copa do Mundo da história da federação.

    A equipe quase chegou a terminar em primeiro lugar no grupo e garantir a vaga direta para a Copa do Mundo. Na última rodada das eliminatórias, a Bósnia-Herzegovina liderou por 1 a 0 na Áustria durante grande parte do jogo; caso vencesse, a equipe de Barbarez teria ultrapassado a seleção austríaca. Em consonância com os valores priorizados pelo técnico, os bósnios defenderam a vantagem mínima com uma luta abnegada até os minutos finais, antes que Michael Gregoritsch conseguisse o empate aos 77 minutos e a Áustria acabasse mantendo a liderança.

  • Bósnia-Herzegovina na Copa do Mundo de 2026: Edin Dzeko não deve ser apenas uma figura de proa

    Barbarez conseguiu a ascensão da seleção bósnia principalmente com base em três grandes pilares: identificação, mentalidade e emoção. “No início, tivemos que fazer uma limpeza geral”, enfatizou o técnico de 54 anos ao site Transfermarkt e explicou por que, para ele, o sentimento supera a tática: “Sempre pergunto aos meus rapazes se eles sabem por que tive sucesso na minha carreira? Porque eu amava essa maldita bola e ainda a amo. E quando você ama uma coisa, o caminho certo se abre para você.”

    Para transmitir seu caminho da melhor maneira possível, Barbarez conta com pessoas que pensam da mesma forma em sua grande comissão técnica. “Sete dos onze já jogaram juntos no mais alto nível como ex-jogadores da seleção”, explicou o ex-astro do HSV, cujos assistentes incluem, entre outros, Zlatan Bajramovic (que jogou no Freiburg, Schalke e Frankfurt) e Mirko Hrgovic (que jogou no VfL Wolfsburg). Como treinador de goleiros, ele contratou o ex-goleiro da seleção da Bósnia Kenan Hasagic. E o diretor técnico ficou a cargo de Emir Spahic, ex-jogador do Leverkusen e do HSV e um dos pilares da geração de ouro na Copa do Mundo de 2014.

    “A conversa gira em torno de pequenas coisas que se pode dizer aos jogadores, sobre como eles devem se comportar em determinadas situações. Nossa experiência como jogadores da seleção ajuda muito, é fundamental. No futebol, muita coisa mudou, mas as emoções não mudam. Sempre será uma questão de dar tudo pelo seu país”, explica Barbarez, referindo-se ao que torna a abordagem dele e de seus colaboradores mais próximos tão especial. O técnico divide seu elenco para a Copa do Mundo, que começa na quinta-feira, em três grupos.

    A primeira parte, na verdade, não é um grupo, mas apenas Edin Dzeko. Mas o que significa “apenas”? O craque do ataque, com a experiência de quase 150 partidas pela seleção, que em outubro de 2013, na última partida das eliminatórias na Lituânia, deu a assistência para o gol da vitória por 1 a 0 que garantiu a histórica vaga na Copa do Mundo, é, por um lado, uma figura emblemática e de identificação. “É algo especial para um jovem de 18 anos quando vê Edin Dzeko pela primeira vez, porque ele era seu ídolo e, de repente, ele divide o vestiário com ele”, destacou Barbarez ao site Transfermarkt, ressaltando o valor emocional do artilheiro, e precisou à Sky: “Às vezes, ele consegue causar um grande impacto com apenas algumas palavras. Os rapazes o ouvem. Isso é importante.”

    Mas também no aspecto esportivo, Dzeko, que acabou de subir para a Bundesliga com o Schalke 04, continua desempenhando um papel importante — desde que o corpo colabore, o que nem sempre foi o caso no passado recente. Devido a uma lesão no ombro, o experiente jogador ficou de fora do Schalke nas semanas decisivas da disputa pelo acesso. “Quando ele estiver 100% em forma, não será preciso dosar nada”, disse Barbarez, otimista. "Temos a sorte de ter um jogo a cada seis dias. Isso dá tempo para se recuperar bem. Hoje em dia, há muitas maneiras de colocar os jogadores de volta em forma, se eles estiverem apenas cansados." Ele dá ao seu astro "liberdade para decidir por si mesmo o que quer e por quanto tempo", continuou o técnico.

    Se Dzeko estiver pronto para jogar, ele será titular no ataque da Bósnia na Copa do Mundo; em suas sete partidas nas eliminatórias regulares, o capitão marcou cinco gols. Na semifinal do playoff contra o País de Gales, Dzeko levou os bósnios para a prorrogação com seu gol de empate em 1 a 1 aos 86 minutos; na final do playoff contra a Itália, ele deu a assistência para o gol de empate de Haris Tabakovic. Mesmo já em idade avançada para o futebol, Dzeko continua sendo extremamente valioso para a seleção bósnia.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    Bósnia-Herzegovina se classificou: “É como se a Alemanha tivesse conquistado um título da Copa do Mundo”

    O segundo grupo da seleção da Bósnia-Herzegovina para a Copa do Mundo é formado por “jogadores na casa dos 30 anos que assumem a liderança”, explica Barbarez. Um deles é o ex-jogador do Schalke Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), ao lado de Dzeko o segundo remanescente do elenco de 2014. O goleiro Nikola Vasilj (30), que deixa o FC St. Pauli após o rebaixamento para a segunda divisão, também faz parte desse grupo e é o titular indiscutível desde que Barbarez assumiu o cargo. O ex-jogador do Hertha, Ivan Sunjic (29, Pafos FC), que ainda disputou uma partida pela Croácia em 2017, foi convencido por Barbarez a vestir a camisa da Bósnia. E o meio-campista central dá muita estabilidade à equipe, tendo tido grande participação na qualificação bem-sucedida.

    O atacante do Stuttgart Ermedin Demirovic, que na maioria das vezes forma a dupla de ataque com Dzeko, é outro representante importante desse grupo. “É como se a Alemanha conquistasse um título da Copa do Mundo”, disse o jogador de 28 anos ao Sport Bild sobre a classificação da Bósnia-Herzegovina para a Copa do Mundo. “Muitas pessoas vêm até você e agradecem por ter trazido uma sensação de alegria ao país.” Demirovic, que nasceu e cresceu em Hamburgo, poderia ter jogado pela Alemanha, mas já na seleção sub-16 optou por suas raízes bósnias.

    “Eu queria fazer isso pelo meu avô. Nas férias, a gente sempre ia visitá-lo; ele era sempre o mais orgulhoso e contava a todos que eu jogava no HSV. Ele já faleceu, mas estou muito feliz por ir à Copa do Mundo por ele e por toda a família, que teve de suportar tanto sofrimento”, enfatizou Demirovic. Entre 1992 e 1995, a guerra assolou a Bósnia-Herzegovina, “as pessoas tiveram que suportar tanto sofrimento, hoje, em alguns lugares, ainda vivem com o que parece ser nada e ficam felizes porque podem se dar ao luxo de tomar um café por dia”, explicou o jogador do Stuttgart. “E então chegamos nós e levamos a Copa do Mundo para eles. Isso torna tudo ainda mais especial.”

    A história de sua terra natal marcou de forma decisiva a trajetória de vida de Barbarez. “Eu fui mais ou menos expulso, se é que se pode dizer assim”, relembrou ele certa vez em entrevista à 11Freunde, referindo-se ao inverno de 1991/92. Pouco antes do início da Guerra da Bósnia, seu pai enviou o então jovem de 20 anos de sua cidade natal, Mostar, para Hannover — sob o pretexto de visitar seu tio Mujo. Embora ele preferisse voltar rapidamente, teve que permanecer na Alemanha devido à guerra em seu país natal e, após um teste bem-sucedido no Hannover 96, passou todo o restante de sua carreira profissional neste país.

    Passando pelo Hannover e pelo Union Berlin, Barbarez conseguiu chegar à Bundesliga, onde jogou inicialmente pelo Hansa Rostock. Com seu desempenho lá, ele chegou a chamar a atenção do então técnico da seleção alemã, Berti Vogts, para uma possível naturalização. “Se eu tivesse ligado para o Berti Vogts naquela época, talvez hoje fosse um jogador que já tivesse participado várias vezes da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu. Para mim, essa questão nunca se colocou naquela época, pois sempre quis jogar pelo país onde nasci”, explicou Barbarez.

    Assim como seu técnico da seleção ou Demirovic, Kerim Alajbegovic pensava da mesma forma. Nascido em Colônia, tendo crescido nas categorias de base do Effzeh e do Bayer Leverkusen, ele joga pela Bósnia-Herzegovina desde a seleção sub-15; Barbarez ajudou o talentoso atacante a estrear na seleção principal em setembro do ano passado.

    Alajbegovic lidera o terceiro grupo da seleção para a Copa do Mundo, do qual Barbarez está claramente mais orgulhoso: “Muitos garotos com 19, 20, 21 anos. Somos quase a equipe mais jovem nesta Copa do Mundo. Gosto muito disso”, enfatizou. Alajbegovic tem apenas 18 anos, mas chamou a atenção de vários grandes clubes internacionais com uma excelente temporada pelo RB Salzburg, na Áustria. Na Copa do Mundo, ele pode se tornar ainda mais cobiçado – e o quanto ele pode contribuir para a seleção de Barbarez, o adolescente já demonstrou com suas atuações corajosas e revigorantes nas eliminatórias.

    Frequentemente utilizado como curinga, Alajbegovic confundiu as defesas adversárias repetidas vezes com seus dribles e sua criatividade. Em novembro, na importantíssima vitória por 3 a 1 sobre a Romênia, Barbarez colocou Alajbegovic em campo no segundo tempo, quando o placar estava 0 a 1, e o jovem foi um fator decisivo para que os bósnios aumentassem a pressão e acabassem virando o jogo. Na semifinal da repescagem contra o País de Gales, no final de março, Alajbegovic cobrou o escanteio que Dzeko cabeceou para o gol, empatando em 1 a 1 pouco antes do fim do tempo regulamentar.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    O que a Bósnia-Herzegovina pode esperar da Copa do Mundo? “Vamos aproveitar este verão”

    "Ele é incrivelmente bom. Ter essa autoconfiança aos 18 anos é algo extraordinário. Às vezes, quase fico com medo de que tudo isso seja falso — mas os garotos realmente vivem isso”, elogia Barbarez. Como o Leverkusen ativou sua cláusula de recompra, Alajbegovic retorna ao Bayer após um ano em Salzburgo. E se tornará tanto uma das estrelas em ascensão no maior palco quanto um dos revelações da próxima temporada da Bundesliga. "Eu só disse uma coisa a ele: escolha um clube onde você tenha minutos de jogo. Isso é importante para nós, mas principalmente para o desenvolvimento dele. Ele tem 18 anos. Brincamos todos os dias dizendo que ele ainda pode jogar no mais alto nível por mais 15 anos", ressalta Barbarez, referindo-se ao que deve ser a prioridade de Alajbegovic.

    Com Esmir Bajraktarevic, que converteu o pênalti decisivo contra a Itália, Barbarez conta com mais um ala de grande talento. O jogador de 21 anos do PSV Eindhoven joga de forma semelhante a Alajbegovic, com quem ele poderia formar uma dupla de alas difícil de marcar: ousado, com grande habilidade técnica e muita vocação para o gol. Para Bajraktarevic, a Copa do Mundo é ainda mais especial, pois ele nasceu e cresceu nos EUA. Ele se tornou profissional no clube da MLS New England Revolution e, no início de 2024, chegou a disputar uma partida pela seleção principal dos Estados Unidos.

    A mudança de federação ainda era possível e, alguns meses depois, Barbarez conseguiu convencer Bajraktarevic a jogar pelo país de suas raízes. Com Tarik Muharemovic, que cresceu na Áustria, isso não foi necessário, já que o zagueiro central já jogava pela Bósnia-Herzegovina desde a seleção sub-19. Barbarez convocou o jogador de 23 anos, do Sassuolo, para a seleção principal no verão de 2024; hoje, ele é indispensável na zaga. E pode garantir uma transferência milionária após a Copa do Mundo; o Inter de Milão, em particular, estaria interessado nele.

    O que Muharemovic e companhia podem esperar do torneio? Sobretudo porque, com Dzeko e Kolasinac, ainda há dois jogadores daquela época no elenco, vale a pena dar uma olhada na única participação até então, em 2014. Em um grupo com Argentina, Nigéria e Irã, os bósnios acreditavam ter boas chances de chegar à fase eliminatória como segundos colocados, atrás dos argentinos de Lionel Messi. A estreia na Copa do Mundo contra o futuro vice-campeão mundial foi honrosa, mas a derrota por 1 a 2 não rendeu nenhum ponto. E como o segundo jogo da fase de grupos contra a Nigéria foi perdido por 0 a 1 de forma infeliz, a classificação para Dzeko e companhia ficou impossível muito cedo. A vitória por 3 a 1 contra o Irã na última partida da fase de grupos já não teve mais importância do ponto de vista puramente esportivo.

    Desta vez, a ideia é seguir em frente com um pouco mais de sorte e, graças a Dzeko e Kolasinac, também com um pouco mais de experiência em torneios. “A única coisa que me faltou foi disputar um torneio. Agora estou aqui como técnico. Isso me deixa muito orgulhoso”, enfatizou Barbarez. Assim como em 2014, o grupo parece viável no papel: a Suíça é a favorita para o primeiro lugar no Grupo B, o Catar é o claro azarão – resta, possivelmente, um duelo entre o co-anfitrião Canadá, que conta com a vantagem de jogar em casa, e a Bósnia-Herzegovina pela segunda colocação.

    “Não dá para falar muito sobre resultados antes”, Barbarez se mantém cauteloso ao avaliar as perspectivas da sua equipe na Copa do Mundo. “Mas sobre emoções, sim”, acrescenta ele, mantendo-se fiel ao seu credo de priorizar o sentimento: “Eu disse a todo o nosso povo: vamos ter um verão maravilhoso. Vamos levar a voz de vocês para os Estados Unidos. Muitos virão para os Estados Unidos, e nós os ouviremos. Tenho vontade de deixar as pessoas orgulhosas. Tenho vontade de fazer com que sorriam.”

  • A seleção da Bósnia-Herzegovina para a Copa do Mundo de 2026


    GOL

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    DEFESA

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Amar Dedic (Benfica)

    MEIO-CAMPO

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Copenhague), Ivan Sunjic (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Berna), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

    ATAQUE

    Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)


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