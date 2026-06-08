"Às vezes tenho medo de que tudo seja falso": será que um ex-artilheiro da Bundesliga vai criar um conto de fadas surpreendente após os fracassos embaraçosos na Copa do Mundo de 2026?

Resumindo: quando Barbarez assinou seu contrato como novo técnico da seleção nacional, em meados de abril de 2024, o futebol bósnio estava praticamente em frangalhos. Contratar o ex-artilheiro como salvador parecia, à primeira vista, uma escolha óbvia; afinal, Barbarez é um dos melhores atacantes bósnios de todos os tempos. Nos anos 2000, ele próprio fez parte de uma seleção que levou a Bósnia-Herzegovina pela primeira vez à fase de qualificação para um grande torneio, lançando, por assim dizer, as bases para a aventura na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

No entanto, a nomeação de Barbarez surgiu do nada, já que o então técnico de 52 anos nunca havia trabalhado como treinador antes. “Esperei tanto tempo por essa chance”, disse Barbarez à revista kicker. Após o fim de sua carreira de jogador em 2008, ele foi membro do conselho de supervisão do seu ex-clube, o HSV, por um curto período (de janeiro de 2009 a maio de 2010), e ocasionalmente aparecia como comentarista na TV. Segundo ele mesmo, já havia havido duas negociações no passado para o cargo de técnico da seleção nacional. Mas como, no fim das contas, nenhuma delas resultou em contratação, Barbarez quase não teve contato com o mundo do futebol nos últimos 16 anos, tendo, em vez disso, seguido carreira como jogador de pôquer, entre outras atividades.

E então, de repente: técnico da seleção de seu país natal. Com a missão de, após uma espiral descendente de anos, finalmente voltar a ter sucesso. Um ponto decisivo: depois de ter tido seis técnicos diferentes nos cinco anos anteriores, a federação bósnia apostou conscientemente na continuidade com Barbarez desde o início. O novo técnico assinou um contrato de quatro anos até a primavera de 2028; a meta estabelecida era, na verdade, a classificação para a Euro 2028. A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá é, claro, “também um sonho”, disse Barbarez, mas ressaltou: “Queremos chegar lá, mas somos realistas. Estamos seguindo um plano de longo prazo.”

Barbarez recebeu, portanto, explicitamente o tempo necessário para uma reconstrução – e não foram apenas palavras vazias: “Conseguimos entusiasmar os novos jogadores, tentamos muitas coisas com muito risco. E acredito que um caso como o nosso não existe em nenhum outro lugar no futebol”, disse o ex-astro da Bundesliga recentemente em entrevista ao Transfermarkt. “Chega alguém que nunca havia treinado um time antes. Gosto sempre de contar sobre meus primeiros cinco jogos, dos quais quatro foram fora de casa. E, para piorar, ainda foi contra a Alemanha. Isso foi brutal.”

O fato de os resultados terem continuado ruins por um bom tempo, mesmo sob o comando de Barbarez, foi aceito. Os adversários de renome no início de sua gestão possivelmente ajudaram a seguir a linha traçada com firmeza, apesar dos novos reveses. Os amistosos contra a Inglaterra e a Itália foram perdidos, como era de se esperar; na Liga das Nações, houve goleadas, em alguns casos pesadas, contra a Holanda (2 a 5) e a Alemanha (0 a 7). Durante todo o ano de 2024, a Bósnia-Herzegovina não conseguiu uma única vitória em partida internacional, mas com Barbarez houve pelo menos um ou outro resultado digno de nota: a atuação na partida em casa da Liga das Nações contra a seleção alemã, por exemplo, quando a equipe lutou bravamente na derrota por 1 a 2. Ou o empate em 1 a 1 contra a Holanda um mês depois.

Somente quase um ano após sua posse, no final de março de 2025, a paciência com Barbarez foi recompensada pela primeira vez com uma vitória. De forma bastante surpreendente, a Bósnia-Herzegovina venceu por 1 a 0 na estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Romênia. E como os romenos eram os concorrentes diretos pela segunda vaga do grupo, atrás da favorita Áustria, estava lançada a base para a classificação para a segunda Copa do Mundo da história da federação.

A equipe quase chegou a terminar em primeiro lugar no grupo e garantir a vaga direta para a Copa do Mundo. Na última rodada das eliminatórias, a Bósnia-Herzegovina liderou por 1 a 0 na Áustria durante grande parte do jogo; caso vencesse, a equipe de Barbarez teria ultrapassado a seleção austríaca. Em consonância com os valores priorizados pelo técnico, os bósnios defenderam a vantagem mínima com uma luta abnegada até os minutos finais, antes que Michael Gregoritsch conseguisse o empate aos 77 minutos, garantindo que a Áustria permanecesse em primeiro lugar.