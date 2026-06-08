"Às vezes tenho medo de que tudo seja falso": será que um ex-artilheiro da Bundesliga vai criar um conto de fadas surpreendente após os fracassos embaraçosos na Copa do Mundo de 2026?

O segundo grupo da seleção da Bósnia-Herzegovina para a Copa do Mundo é formado por “jogadores na casa dos 30 anos que assumem a liderança”, explica Barbarez. Um deles é o ex-jogador do Schalke Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), ao lado de Dzeko o segundo remanescente do elenco de 2014. O goleiro Nikola Vasilj (30), que deixa o FC St. Pauli após o rebaixamento para a segunda divisão, também faz parte desse grupo e é o titular indiscutível desde que Barbarez assumiu o cargo. O ex-jogador do Hertha, Ivan Sunjic (29, Pafos FC), que ainda disputou uma partida pela Croácia em 2017, foi convencido por Barbarez a vestir a camisa da Bósnia. E o meio-campista central dá muita estabilidade à equipe, tendo tido grande participação na qualificação bem-sucedida.
O atacante do Stuttgart Ermedin Demirovic, que na maioria das vezes forma a dupla de ataque com Dzeko, é outro representante importante desse grupo. “É como se a Alemanha conquistasse um título da Copa do Mundo”, disse o jogador de 28 anos ao Sport Bild sobre a classificação da Bósnia-Herzegovina para a Copa do Mundo. “Muitas pessoas vêm até você e agradecem por ter trazido uma sensação de alegria ao país.” Demirovic, que nasceu e cresceu em Hamburgo, poderia ter jogado pela Alemanha, mas já na seleção sub-16 optou por suas raízes bósnias.
“Eu queria fazer isso pelo meu avô. Nas férias, a gente sempre ia visitá-lo; ele era sempre o mais orgulhoso e contava a todos que eu jogava no HSV. Ele já faleceu, mas estou muito feliz por ir à Copa do Mundo por ele e por toda a família, que teve que passar por tanto sofrimento”, enfatizou Demirovic. Entre 1992 e 1995, a guerra assolou a Bósnia-Herzegovina, “as pessoas tiveram que passar por tanto sofrimento, hoje, em alguns lugares, ainda vivem com o que parece ser nada e ficam felizes porque podem se dar ao luxo de tomar um café por dia”, explicou o jogador do Stuttgart. “E então chegamos nós e levamos a Copa do Mundo para eles. Isso torna tudo ainda mais especial.”
A história de sua terra natal marcou de forma decisiva a trajetória de vida de Barbarez. “Eu fui mais ou menos forçado a fugir, se é que se pode dizer assim”, relembrou ele certa vez em entrevista à 11Freunde, referindo-se ao inverno de 1991/92. Pouco antes do início da Guerra da Bósnia, seu pai enviou o então jovem de 20 anos de sua cidade natal, Mostar, para Hannover — sob o pretexto de visitar seu tio Mujo. Embora ele preferisse voltar rapidamente, teve que permanecer na Alemanha devido à guerra em seu país natal e, após um teste bem-sucedido no Hannover 96, passou todo o restante de sua carreira profissional aqui.
Passando pelo Hannover e pelo Union Berlin, Barbarez conseguiu chegar à Bundesliga, onde jogou inicialmente pelo Hansa Rostock. Com seu desempenho lá, ele chegou a chamar a atenção do então técnico da seleção alemã, Berti Vogts, para uma possível naturalização. “Se eu tivesse ligado para o Berti Vogts naquela época, talvez hoje fosse um jogador que já tivesse participado várias vezes da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu. Para mim, essa questão nunca se colocou naquela época, pois sempre quis jogar pelo país onde nasci”, explicou Barbarez.
Assim como seu técnico da seleção ou Demirovic, Kerim Alajbegovic pensava da mesma forma. Nascido em Colônia, tendo crescido nas categorias de base do Effzeh e do Bayer Leverkusen, ele joga pela Bósnia-Herzegovina desde a seleção sub-15; Barbarez ajudou o talentoso atacante a estrear na seleção principal em setembro do ano passado.
Alajbegovic lidera o terceiro grupo da seleção para a Copa do Mundo, do qual Barbarez está claramente mais orgulhoso: “Muitos garotos com 19, 20, 21 anos. Somos quase a equipe mais jovem nesta Copa do Mundo. Gosto muito disso”, enfatizou. Alajbegovic tem apenas 18 anos, mas chamou a atenção de vários grandes clubes internacionais com uma excelente temporada pelo RB Salzburg, na Áustria. Na Copa do Mundo, ele pode se tornar ainda mais cobiçado – e o quanto ele pode contribuir para a seleção de Barbarez, o jovem provou com suas atuações corajosas e revigorantes nas eliminatórias.
Frequentemente utilizado como curinga, Alajbegovic confundiu as defesas adversárias repetidas vezes com seus dribles e sua criatividade. Em novembro, na importantíssima vitória por 3 a 1 sobre a Romênia, Barbarez colocou Alajbegovic em campo no segundo tempo, quando o placar estava 0 a 1, e o jovem foi um fator decisivo para que os bósnios aumentassem a pressão e acabassem virando o jogo. Na semifinal da repescagem contra o País de Gales, no final de março, Alajbegovic cobrou o escanteio que Dzeko cabeceou para o gol, empatando em 1 a 1 pouco antes do fim do tempo regulamentar.