O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, falou com a imprensa antes da rodada dupla da Seleção contra a Austrália e esclareceu sua posição sobre o jovem atacante Estevao. Ao responder a perguntas sobre a redução do tempo de jogo do atleta no Chelsea, o treinador italiano insistiu que as convocações da seleção funcionam de forma independente das decisões do clube.

Ancelotti confirmou que o jogador de 19 anos segue sendo peça central no projeto de longo prazo do Brasil para a Copa do Mundo.

Ele afirmou que pretende dar minutos importantes a Estevao durante a janela internacional para apoiar seu desenvolvimento contínuo.