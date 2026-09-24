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imago-sport-1082718144.jpgBrazil Photo Press
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Às vezes, os interesses do clube são diferentes!' - Por que Carlo Ancelotti vai escolher Estevao apesar do papel de reserva no Chelsea

Brasil
C. Ancelotti
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos
Austrália x Brasil

O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, enviou um recado direto ao Chelsea sobre a joia Estevao antes do amistoso internacional contra a Austrália, em solo australiano. O treinador italiano insistiu que vai convocar o adolescente independentemente do seu tempo de jogo em Stamford Bridge, antes de revelar, em tom bem-humorado, toda a sua escalação titular.

  • Ancelotti define política clara de seleção para Estevao

    O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, falou com a imprensa antes da rodada dupla da Seleção contra a Austrália e esclareceu sua posição sobre o jovem atacante Estevao. Ao responder a perguntas sobre a redução do tempo de jogo do atleta no Chelsea, o treinador italiano insistiu que as convocações da seleção funcionam de forma independente das decisões do clube.

    Ancelotti confirmou que o jogador de 19 anos segue sendo peça central no projeto de longo prazo do Brasil para a Copa do Mundo.

    Ele afirmou que pretende dar minutos importantes a Estevao durante a janela internacional para apoiar seu desenvolvimento contínuo.

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Técnico prioriza o desenvolvimento da seleção nacional em vez do status no clube

    Ao explicar sua abordagem em relação aos talentos emergentes, Ancelotti observou que as prioridades dos clubes nem sempre estão alinhadas com as necessidades da seleção nacional. Reconhecendo o potencial de longo prazo de Estevao, o experiente treinador reiterou seu compromisso de proporcionar experiência internacional ao jovem atacante.

    Ancelotti enfatizou que manter a confiança nos jovens jogadores é essencial para construir uma base sólida no elenco.

    "Às vezes, o interesse do clube não é o interesse da seleção nacional", explicou Ancelotti. "Para nós, Estevao, junto com outros jovens jogadores, é muito, muito importante. Mesmo se ele não jogar ou não tiver minutos no clube, eu vou convocá-lo porque achamos que ele é muito importante para o futuro, e vamos dar a ele a oportunidade de melhorar sua projeção."

  • Técnico revela a escalação inicial para o duelo contra a Austrália

    Durante a coletiva de imprensa, Ancelotti tomou a medida incomum de ler toda a sua escalação titular para a partida de abertura contra a Austrália. A formação conta com um setor ofensivo de Raphinha, Vinicius Junior, Endrick e Estevao, acompanhado de um aviso bem-humorado aos repórteres.

    O técnico também avaliou seus principais pontas, elogiando a impressionante fase de Raphinha no Barcelona, ao mesmo tempo em que expressou total confiança em Vinicius Junior.

    "O time de amanhã será: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior", afirmou Ancelotti. "Mas não se acostumem, não se acostumem!"

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    Seleção inicia turnê internacional na Austrália

    O Brasil se prepara para sua série de dois jogos contra a Austrália antes de enfrentar a Índia como parte de uma turnê internacional voltada à integração de jovens talentos e ao teste da profundidade do elenco. Ancelotti endossou as iniciativas estruturais da CBF elaboradas para estimular a criatividade e a disciplina tática em todas as faixas etárias.

    O técnico também apoiou regras de elenco no cenário doméstico voltadas a dar aos jovens jogadores brasileiros mais tempo de jogo na elite.

    A seleção brasileira se prepara para entrar em campo na Austrália com o objetivo de estabelecer uma forte coesão de equipe.

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