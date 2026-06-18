Bellingham deixou claro que seu foco exclusivo continua sendo apresentar resultados pela seleção nacional e ignorar as críticas externas.

“Pessoalmente, foi bom deixar um pouco desse barulho de lado e simplesmente mostrar ao meu país e aos meus companheiros de equipe o quanto estou comprometido em ajudar a equipe a vencer os jogos”, disse Jude Bellingham aos repórteres após a vitória da Inglaterra. “Contribuir, ajudar minha equipe e ajudar meu país são algumas das maiores honras, e, independentemente do barulho lá fora, essa honra não muda em nada para mim.”