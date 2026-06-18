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“Às vezes, eu mereço isso” - Jude Bellingham dá uma resposta sincera aos seus críticos após ajudar a Inglaterra a vencer a Croácia na estreia na Copa do Mundo
Bellingham enfrenta o “barulho” vindo de fora
Bellingham deixou claro que seu foco exclusivo continua sendo apresentar resultados pela seleção nacional e ignorar as críticas externas.
“Pessoalmente, foi bom deixar um pouco desse barulho de lado e simplesmente mostrar ao meu país e aos meus companheiros de equipe o quanto estou comprometido em ajudar a equipe a vencer os jogos”, disse Jude Bellingham aos repórteres após a vitória da Inglaterra. “Contribuir, ajudar minha equipe e ajudar meu país são algumas das maiores honras, e, independentemente do barulho lá fora, essa honra não muda em nada para mim.”
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O astro do Real Madrid aceita o escrutínio como parte do jogo
O meio-campista tem se visto frequentemente no centro de debates acalorados, em grande parte devido às expectativas astronômicas depositadas nele, tanto no clube quanto na seleção. No entanto, Bellingham insistiu que entende que as críticas são uma parte natural do futebol moderno, mesmo que essa partida tenha parecido a resposta perfeita.
“Sei que isso faz parte da vida de um jogador de futebol; não guardo rancor de ninguém que fale mal de mim, porque às vezes eu realmente mereço”, disse ele. “Hoje, acho que foi bom tentar mostrar às pessoas e lembrá-las de quem eu sou.”
Combinando criatividade de ponta com garra defensiva
Para Bellingham, o desempenho de destaque em Dallas não se resumiu apenas a marcar um gol. Ele demonstrou imenso comprometimento em todas as fases da partida, e seu empenho sem a posse de bola ajudou a garantir o controle do meio-campo da Inglaterra.
Sua atuação tática destacou por que o craque do Real Madrid é considerado indispensável para o sistema da seleção. Ele proporcionou a energia defensiva e a garra necessárias para interromper as jogadas do adversário, respondendo aos críticos que questionavam sua disciplina tática no cenário internacional.
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Sem drama nos bastidores
Bellingham também minimizou os relatos de tensão dentro do elenco da Inglaterra após a animada discussão de Thomas Tuchel com Jordan Pickford na linha lateral, antes do intervalo. O meio-campista do Real Madrid insistiu que não houve drama no vestiário durante o intervalo, ressaltando que a mensagem do técnico foi calma, clara e exatamente o que a equipe precisava.
“Não foi um daqueles momentos de grande drama, com alguém se levantando e gritando; foi exatamente o que a equipe precisava”, disse Bellingham. “Temos um grupo maduro, com grandes líderes; todos sabiam o nível que precisávamos atingir. O início do segundo tempo nos deu uma excelente base.”
A Inglaterra enfrentará Gana em sua segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, no dia 23 de junho.