“Às vezes ele joga, outras vezes não” - Cristiano Ronaldo foi informado sobre a nova função que terá de aceitar sob o comando de Jorge Jesus se quiser dar continuidade à sua carreira de 233 partidas pela seleção de Portugal

A nomeação de Jesus como novo técnico da seleção portuguesa marca uma mudança significativa para a equipe, que busca superar uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026.

O ex-presidente do Benfica, Vieira, que trabalhou em estreita colaboração com Jesus durante sua passagem pelo Estádio da Luz, acredita que o técnico de 72 anos é a pessoa certa para conduzir o país adiante.

Em entrevista à Antena 1, Vieira expressou sua confiança na escolha, afirmando: “Eu o conheço profundamente bem. Ele é um superprofissional. Não sou o único a dizer isso; principalmente os jogadores que trabalharam com ele, todos dizem que ele é assim. E acho que é uma escolha acertada. Ter um técnico português novamente é muito importante. O último que tivemos foi Fernando Santos, agora temos o Jorge e acho que ele tem toda a capacidade para fazer um trabalho que nos deixe a todos felizes.”