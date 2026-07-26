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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Às vezes ele joga, outras vezes não” - Cristiano Ronaldo foi informado sobre a nova função que terá de aceitar sob o comando de Jorge Jesus se quiser dar continuidade à sua carreira de 233 partidas pela seleção de Portugal

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus

Cristiano Ronaldo foi informado de que precisará aceitar um papel menos proeminente na seleção de Portugal se quiser continuar sua trajetória internacional, na qual vem quebrando recordes. Após a nomeação de Jorge Jesus como novo técnico da Seleção, o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, sugeriu que o lendário atacante não será mais titular indiscutível.

  • Jesus assume o comando da Seleção

    A nomeação de Jesus como novo técnico da seleção portuguesa marca uma mudança significativa para a equipe, que busca superar uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026.

    O ex-presidente do Benfica, Vieira, que trabalhou em estreita colaboração com Jesus durante sua passagem pelo Estádio da Luz, acredita que o técnico de 72 anos é a pessoa certa para conduzir o país adiante.

    Em entrevista à Antena 1, Vieira expressou sua confiança na escolha, afirmando: “Eu o conheço profundamente bem. Ele é um superprofissional. Não sou o único a dizer isso; principalmente os jogadores que trabalharam com ele, todos dizem que ele é assim. E acho que é uma escolha acertada. Ter um técnico português novamente é muito importante. O último que tivemos foi Fernando Santos, agora temos o Jorge e acho que ele tem toda a capacidade para fazer um trabalho que nos deixe a todos felizes.”

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  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    Gerenciando a transição de Ronaldo

    Uma das questões mais urgentes para o novo técnico é como lidar com o fim da carreira de Ronaldo, cuja vaga na equipe titular tem sido cada vez mais questionada. Vieira sugeriu que, para que o veterano com 233 partidas pela seleção continue fazendo parte do elenco, ele precisa aceitar o fato de que não jogará todas as partidas.

    Sobre a gestão do astro do Al-Nassr, que trabalhou com Jesus na Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada, Vieira comentou: “Acho que ele sabe como lidar com essa situação e saberá como administrá-la. Ele tem um ótimo relacionamento com Ronaldo, com certeza. E Ronaldo também sabe que o fim já está sendo considerado. Ele terá que decidir e, às vezes, talvez jogue; outras vezes, não jogará, e assim por diante.”



  • O legado lendário de Ronaldo na seleção

    Independentemente de seu papel ter sido reduzido, o impacto de Ronaldo na seleção portuguesa continua sendo inigualável na história do esporte. Seus recordes de gols e o número de partidas disputadas pela seleção estabelecem um padrão que talvez nunca seja superado por um jogador europeu.

    Embora tenham surgido notícias sobre a definição de datas para a aposentadoria, Jesus parece determinado a garantir que a transição seja conduzida com o respeito devido a um herói nacional.

    O próprio Jesus abordou recentemente as especulações sobre uma reformulação do elenco, garantindo que manterá certa continuidade. Jesus afirmou: “As pessoas podem pensar que o novo técnico vai chegar e trocar muitos jogadores. Isso não vai acontecer. Não sou burro. Além disso, não tenho tempo suficiente para trazer vários jogadores que não foram convocados desta vez.”

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  • Cristiano RonaldoGetty

    A estratégia para o sucesso

    O apoio de Vieira a Jesus tem origem na disciplina tática do técnico e em sua filosofia de “jogo a jogo”, que lhe rendeu bons resultados durante passagens repletas de títulos por vários clubes.

    Ao analisar essa abordagem, Vieira comentou: “Temos que vencer os jogos, um por um. Na verdade, a política dele é vencer jogo a jogo: o próximo jogo é o mais importante, o seguinte é o mais importante, e é assim que se chega lá. Agora, quanto às expectativas, todos nós esperamos vencer, mas temos que reconhecer que os adversários também jogam futebol.”