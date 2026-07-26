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“Às vezes ele joga, outras vezes não” - Cristiano Ronaldo foi informado sobre a nova função que terá de aceitar sob o comando de Jorge Jesus se quiser dar continuidade à sua carreira de 233 partidas pela seleção de Portugal
Jesus assume o comando da Seleção
A nomeação de Jesus como novo técnico da seleção portuguesa marca uma mudança significativa para a equipe, que busca superar uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026.
O ex-presidente do Benfica, Vieira, que trabalhou em estreita colaboração com Jesus durante sua passagem pelo Estádio da Luz, acredita que o técnico de 72 anos é a pessoa certa para conduzir o país adiante.
Em entrevista à Antena 1, Vieira expressou sua confiança na escolha, afirmando: “Eu o conheço profundamente bem. Ele é um superprofissional. Não sou o único a dizer isso; principalmente os jogadores que trabalharam com ele, todos dizem que ele é assim. E acho que é uma escolha acertada. Ter um técnico português novamente é muito importante. O último que tivemos foi Fernando Santos, agora temos o Jorge e acho que ele tem toda a capacidade para fazer um trabalho que nos deixe a todos felizes.”
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Gerenciando a transição de Ronaldo
Uma das questões mais urgentes para o novo técnico é como lidar com o fim da carreira de Ronaldo, cuja vaga na equipe titular tem sido cada vez mais questionada. Vieira sugeriu que, para que o veterano com 233 partidas pela seleção continue fazendo parte do elenco, ele precisa aceitar o fato de que não jogará todas as partidas.
Sobre a gestão do astro do Al-Nassr, que trabalhou com Jesus na Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada, Vieira comentou: “Acho que ele sabe como lidar com essa situação e saberá como administrá-la. Ele tem um ótimo relacionamento com Ronaldo, com certeza. E Ronaldo também sabe que o fim já está sendo considerado. Ele terá que decidir e, às vezes, talvez jogue; outras vezes, não jogará, e assim por diante.”
O legado lendário de Ronaldo na seleção
Independentemente de seu papel ter sido reduzido, o impacto de Ronaldo na seleção portuguesa continua sendo inigualável na história do esporte. Seus recordes de gols e o número de partidas disputadas pela seleção estabelecem um padrão que talvez nunca seja superado por um jogador europeu.
Embora tenham surgido notícias sobre a definição de datas para a aposentadoria, Jesus parece determinado a garantir que a transição seja conduzida com o respeito devido a um herói nacional.
O próprio Jesus abordou recentemente as especulações sobre uma reformulação do elenco, garantindo que manterá certa continuidade. Jesus afirmou: “As pessoas podem pensar que o novo técnico vai chegar e trocar muitos jogadores. Isso não vai acontecer. Não sou burro. Além disso, não tenho tempo suficiente para trazer vários jogadores que não foram convocados desta vez.”
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A estratégia para o sucesso
O apoio de Vieira a Jesus tem origem na disciplina tática do técnico e em sua filosofia de “jogo a jogo”, que lhe rendeu bons resultados durante passagens repletas de títulos por vários clubes.
Ao analisar essa abordagem, Vieira comentou: “Temos que vencer os jogos, um por um. Na verdade, a política dele é vencer jogo a jogo: o próximo jogo é o mais importante, o seguinte é o mais importante, e é assim que se chega lá. Agora, quanto às expectativas, todos nós esperamos vencer, mas temos que reconhecer que os adversários também jogam futebol.”
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