O clube precisa de mais do que apenas um novo financiamento. “Ele precisa de uma verdadeira reestruturação, de um sistema claro de controle financeiro, de conformidade – e de uma gestão que trabalhe de acordo com padrões institucionais modernos, como já é prática comum em clubes e empresas de sucesso”, afirmou o investidor.
“Depois de todos esses anos, precisamos ser honestos e inequívocos: a situação atual não pode continuar assim. Não digo isso para culpar ninguém: nem a diretoria, nem os torcedores, nem o parceiro, nem mesmo a mim mesmo. Se o Löwen precisasse ser reconstruído do zero, mesmo partindo de divisões inferiores, isso não seria nenhuma vergonha”, afirmou Ismaik.
Ao contrário de 2017, certamente nenhum torcedor do Löwen sentirá algo como um clima de renascimento após um rebaixamento forçado — naquela época, o retorno ao amado Estádio Grünwalder, no bairro de Giesing, em Munique, havia revivido a vida dos torcedores, e o 1860 havia se reinventado como um clube cult do bairro.
No entanto, as palavras de Ismaik soam aqui até que façam algum sentido e, em parte, até pareçam razoáveis. Contudo, permanece um mistério por que razão Ismaik decidiu, justamente agora, que o sucesso desportivo não lhe interessa, pelo menos por enquanto.
Há pouco mais de um ano, a então diretoria do Löwen e Ismaik quase caíram na armadilha de um provável vigarista; uma venda já anunciada — e freneticamente comemorada com fogos de artifício pelos torcedores do Löwen em München-Giesing — das ações de Ismaik a um investidor misterioso fracassou na reta final; até hoje não se sabe se esse investidor misterioso realmente existiu. Mas, desde então, está claro que Ismaik prefere se livrar do Löwen hoje mesmo. Nos últimos meses, segundo informações do SPOX, pelo menos três grupos de investidores REAIS entraram em contato com Ismaik e manifestaram interesse em comprar suas ações; um grupo liderado pelo ex-jogador da seleção nacional Thomas Hitzlsperger e pelo ex-diretor executivo do 1860 Markus Rejek chegou a confirmar as negociações. Não se chegou a um acordo. Provavelmente também porque a quantia de dezenas de milhões oferecida era baixa demais para Ismaik.
Uma coisa é certa: suas ações não ganhariam valor caso o clube fosse novamente rebaixado para a liga amadora.