Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
1860 FansGetty
Filippo Cataldo

Traduzido por

“Às vezes, é preciso dar um passo atrás!” O investidor Hasan Ismaik sugere o rebaixamento forçado do TSV 1860 de Munique - o que o levou a dizer isso desta vez?

Especiais e Opinião
1860 Munich
3. Liga

O tradicional TSV 1860 München está mais uma vez à beira do abismo: o investidor Hasan Ismaik volta a exigir um recomeço para o clube — e parece que, para ele, não importa muito em qual divisão isso venha a acontecer. O que exatamente o motiva, porém, continua sendo um mistério.

Exatamente há 60 anos, o TSV 1860 München comemorou o maior sucesso da história do clube: a conquista do campeonato alemão. Era a época em que os Leões eram os número 1 em todo o país e na cidade, e os heróis do clube, Radi Radenkovic, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser, Fredi Heiß e companhia, eram estrelas ainda maiores do que Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier.

O clube, que terminou mais uma vez no meio da tabela na última temporada da terceira divisão, apesar de ter começado como favorito, homenageia os heróis campeões ainda vivos nesta noite com uma recepção em uma cervejaria no Viktualienmarkt, em Munique.

Mas provavelmente ninguém estará com disposição para comemorar.

  • Die Fehde geht weiter: 1860-Investor Ismaik stellt nun Strafanzeige gegen Robert Schäfergetty

    Apenas algumas horas antes do início do dia de comemoração, Hasan Ismaik, que detém a maioria das ações do clube de futebol há 15 anos e, apesar de (ou talvez até por causa de?) dos investimentos de mais de 80 milhões de euros nunca chegou nem perto da Liga dos Campeões ou, pelo menos, da Bundesliga, como havia prometido em sua apresentação, divulgou uma mensagem nas redes sociais que confirmou todas as notícias e rumores preocupantes dos últimos dias.

    Sim, Hasan Ismaik rescindiu um importante empréstimo confirmado há apenas algumas semanas por sua empresa e seus representantes.

    Sim, com isso, o TSV 1860 não dispõe da comprovação de liquidez de 2,7 milhões de euros, urgentemente necessária para a concessão da licença pela DFB para a próxima temporada da Terceira Divisão.

    Sim, Hasan Ismaik dá a entender que prefere levar o clube de volta à quarta divisão, a Regionalliga, a tentar na próxima temporada a nona tentativa de retorno à segunda divisão.

    De volta à Regionalliga, porque os Löwen já haviam caído para a quarta divisão após o rebaixamento esportivo da segunda divisão na temporada 2016/2017, depois que Ismaik deu o sinal de “não” (ou seja, enviou uma mensagem de texto com o número 4 a um repórter do Süddeutsche Zeitung, enquanto a então diretoria do clube ainda negociava com seus representantes o financiamento do rombo no orçamento).

    Dá para perceber: a loucura no TSV 1860 tem um método.


    • Publicidade
  • Hansa Rostock v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport

    Hasan Ismaik deixa em aberto a possibilidade de um acordo

    Ao contrário do que acontecia naquela época, agora ainda há esperança de que se chegue a um acordo antes do término do prazo estabelecido pela DFB, no início de junho. “Apresentamos um novo modelo de financiamento com condições melhores do que as anteriores – sem juros e com apoio financeiro adicional, com o objetivo de proteger o clube e garantir sua permanência na Terceira Divisão”, escreveu Ismaik. “No entanto, esse apoio deve estar vinculado à transparência e à disciplina financeira, para que possamos garantir que os recursos sejam utilizados de forma adequada.”

    Além disso, ele “apresentou soluções adicionais que impediriam que o clube entrasse em insolvência e lhe dariam a possibilidade de alcançar estabilidade – respeitando os direitos do clube e de seus torcedores. Continuo disposto ao diálogo e à cooperação de todas as formas que sirvam aos interesses dos Löwen. Ambas as alternativas de financiamento requerem apenas a aprovação da e.V.”

    O que a princípio soou como um raio de esperança foi imediatamente relativizado por Ismaik – pois ele não parece acreditar realmente em um acordo.

  • TSV 1860 München v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport

    Para Hasan Ismaik, “não é determinante em que divisão jogamos hoje”

    "É preciso aceitar uma verdade importante: o problema não pode continuar sendo adiado de uma temporada para outra apenas por meio de novos empréstimos", escreveu Ismaik. Até aí, tudo compreensível. O que o jordaniano radicado em Abu Dhabi não escreveu, porém, foi o seguinte: nos últimos anos, os representantes do clube recusaram repetidamente novos empréstimos do investidor para aumentar o orçamento; pelo contrário, foram sempre os representantes de Ismaik que queriam um aumento para garantir o sucesso esportivo.

    Mas eis a reviravolta do investidor, que nunca foi muito popular entre a torcida do Löwen: “Às vezes, é necessário dar um passo atrás para construir um futuro sólido e estável. Se o clube precisa ser reconstruído do zero, então temos que fazer isso com coragem e realismo”, escreveu ele.

    Para ele, “não é decisivo em que liga jogamos hoje, mas sim que construamos um clube capaz de retornar com força e perdurar por muitos anos”.

  • TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport

    TSV 1860: Há pouco mais de um ano, Ismaik e os Leões quase caíram nas garras de um provável impostor

    O clube precisa de mais do que apenas um novo financiamento. “Ele precisa de uma verdadeira reestruturação, de um sistema claro de controle financeiro, de conformidade – e de uma gestão que trabalhe de acordo com padrões institucionais modernos, como já é prática comum em clubes e empresas de sucesso”, afirmou o investidor.

    “Depois de todos esses anos, precisamos ser honestos e inequívocos: a situação atual não pode continuar assim. Não digo isso para culpar ninguém: nem a diretoria, nem os torcedores, nem o parceiro, nem mesmo a mim mesmo. Se o Löwen precisasse ser reconstruído do zero, mesmo partindo de divisões inferiores, isso não seria nenhuma vergonha”, afirmou Ismaik.

    Ao contrário de 2017, certamente nenhum torcedor do Löwen sentirá algo como um clima de renascimento após um rebaixamento forçado — naquela época, o retorno ao amado Estádio Grünwalder, no bairro de Giesing, em Munique, havia revivido a vida dos torcedores, e o 1860 havia se reinventado como um clube cult do bairro.

    No entanto, as palavras de Ismaik soam aqui até que façam algum sentido e, em parte, até pareçam razoáveis. Contudo, permanece um mistério por que razão Ismaik decidiu, justamente agora, que o sucesso desportivo não lhe interessa, pelo menos por enquanto.

    Há pouco mais de um ano, a então diretoria do Löwen e Ismaik quase caíram na armadilha de um provável vigarista; uma venda já anunciada — e freneticamente comemorada com fogos de artifício pelos torcedores do Löwen em München-Giesing — das ações de Ismaik a um investidor misterioso fracassou na reta final; até hoje não se sabe se esse investidor misterioso realmente existiu. Mas, desde então, está claro que Ismaik prefere se livrar do Löwen hoje mesmo. Nos últimos meses, segundo informações do SPOX, pelo menos três grupos de investidores REAIS entraram em contato com Ismaik e manifestaram interesse em comprar suas ações; um grupo liderado pelo ex-jogador da seleção nacional Thomas Hitzlsperger e pelo ex-diretor executivo do 1860 Markus Rejek chegou a confirmar as negociações. Não se chegou a um acordo. Provavelmente também porque a quantia de dezenas de milhões oferecida era baixa demais para Ismaik.

    Uma coisa é certa: suas ações não ganhariam valor caso o clube fosse novamente rebaixado para a liga amadora.