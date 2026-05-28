Apenas algumas horas antes do início do dia de comemoração, Hasan Ismaik, que detém a maioria das ações do clube de futebol há 15 anos e, apesar de (ou talvez até por causa de?) dos investimentos de mais de 80 milhões de euros nunca chegou nem perto da Liga dos Campeões ou, pelo menos, da Bundesliga, como havia prometido em sua apresentação, divulgou uma mensagem nas redes sociais que confirmou todas as notícias e rumores preocupantes dos últimos dias.

Sim, Hasan Ismaik rescindiu um importante empréstimo confirmado há apenas algumas semanas por sua empresa e seus representantes.

Sim, com isso, o TSV 1860 não dispõe da comprovação de liquidez de 2,7 milhões de euros, urgentemente necessária para a concessão da licença pela DFB para a próxima temporada da Terceira Divisão.

Sim, Hasan Ismaik dá a entender que prefere levar o clube de volta à quarta divisão, a Regionalliga, a tentar na próxima temporada a nona tentativa de retorno à segunda divisão.

De volta à Regionalliga, porque os Löwen já haviam caído para a quarta divisão após o rebaixamento esportivo da segunda divisão na temporada 2016/2017, depois que Ismaik deu o sinal de “não” (ou seja, enviou uma mensagem de texto com o número 4 a um repórter do Süddeutsche Zeitung, enquanto a então diretoria do clube ainda negociava com seus representantes o financiamento do rombo no orçamento).

Dá para perceber: a loucura no TSV 1860 tem um método.



