Aviso aos fãs: a Bósnia não é a Irlanda do Norte, nem mesmo o País de Gales. Nos espera um jogo muito diferente daquele que vencemos (sem brilhar) em Bergamo e também daquele que teríamos enfrentado em Cardiff. Pode parecer um paradoxo em relação aos clichês do futebol britânico, mas vamos encontrar uma equipe mais física do que os galeses, com menos intensidade e mais experiência. Um 4-4-2 mais clássico em comparação com o 4-2-3-1 de Bellamy, com uma qualidade técnica média mais baixa, mas destaques notáveis em Alajbegovic e Bajraktarevic e um peso ofensivo maior em Dzeko e Demirovic, de volta à seleção após a lesão que o fez perder as duas últimas partidas da fase de grupos contra a Romênia (3-1) e a Áustria: 1 a 1 em Viena, com gol sofrido no final, decisivo para levar a Bósnia aos playoffs.
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Às vésperas de Bósnia x Itália: Retegui, Politano e Barella merecem disputar a final da repescagem para a Copa do Mundo mais do que Esposito, Palestra e Cristante?
POLITANO OU PALESTRA?
O que será necessário, então, para que a Itália tenha um desempenho melhor e conquiste a classificação para a Copa do Mundo? Em primeiro lugar, mais intensidade e velocidade, qualidades com as quais a Bósnia tem dificuldade e que, infelizmente, faltam à Itália: tanto por características próprias quanto pela fase atual de baixa forma de jogadores-chave como Barella. Também seria útil uma maior imprevisibilidade, que as escolhas do técnico (formação e, consequentemente, jogadores) delegaram exclusivamente a Politano, que nem mesmo esteve tão inspirado contra os norte-irlandeses. Eis que a dúvida que se espalhou nas últimas horas da véspera de terça-feira (Politano ou Palestra?) pode ser replanejada com os mesmos argumentos a favor e contra. O lateral do Napoli tem mais experiência internacional e está acostumado às pressões intensas de noites como essa. O jogador de Cagliari, formado na Atalanta, que estreou no final da partida na New Balance Arena, tem, no entanto, uma energia superior, alimentada pelo entusiasmo/imprudência de sua idade e por uma temporada até agora excelente, muito além dos números (1 gol e 4 assistências). Decisão ainda mais delicada porque naquela lateral pode se decidir o destino da partida: na defesa de quatro da Bósnia, o jogador da Atalanta Kolasinac volta, de fato, às suas origens com o Arsenal e o Schalke 04, mas como lateral-esquerdo sofre mais do que no centro-esquerdo do setor de três de Palladino. Outras reflexões deveriam ser feitas caso o talentoso Alajbegovic (18 anos, atualmente no Salzburgo, mas de propriedade do Bayer Leverkusen) jogasse desde o início, após sua entrada decisiva em Cardiff. Quem tem mais aptidão defensiva entre Politano e Palestra? Quem consegue equilibrar as duas fases, ajudando também o vacilante Mancini, já pressionado pela velocidade de Rowe e Cambiaghi na Liga Europa?
CHANCE CRISTANTE?
Essas não são as únicas considerações a se fazer de vista para terça-feira. Cristante garante equilíbrio e também tempo de adaptação: faz sentido considerá-lo como alternativa a Barella, desde o início ou caso o jogador da Inter confirme as deficiências físicas e, consequentemente, técnicas do último período? De qualquer forma, deve-se excluir a troca de posição entre Tonali e Barella, que no centro-esquerda perde os automatismos que tem no lado oposto, como demonstram as muitas dificuldades nos jogos em que teve de ceder o centro-direito a Frattesi.
Por que a galinha atravessou a rua?
Por fim, a dúvida de todas as dúvidas: Retegui ou Pio Esposito? Pio conta com um apoio popular e uma onda de entusiasmo contagiante: tem energia, força, técnica, mas, acima de tudo, personalidade. Não se intimida diante dos grandes palcos: a Liga dos Campeões, San Siro contra a Inter e com a seleção italiana, gols contra a Juventus e a Noruega na sua estreia como titular da Azzurra. Colocá-lo em campo desde o primeiro minuto seria um sinal forte para ele e para a equipe, mas significaria também privar-se da principal alternativa durante a partida. Não é uma dúvida insignificante, para Gattuso e para os 60 milhões de torcedores espalhados por toda a Itália. A Rino cabe o poder (e o grande fardo) das decisões finais.