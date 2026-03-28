O que será necessário, então, para que a Itália tenha um desempenho melhor e conquiste a classificação para a Copa do Mundo? Em primeiro lugar, mais intensidade e velocidade, qualidades com as quais a Bósnia tem dificuldade e que, infelizmente, faltam à Itália: tanto por características próprias quanto pela fase atual de baixa forma de jogadores-chave como Barella. Também seria útil uma maior imprevisibilidade, que as escolhas do técnico (formação e, consequentemente, jogadores) delegaram exclusivamente a Politano, que nem mesmo esteve tão inspirado contra os norte-irlandeses. Eis que a dúvida que se espalhou nas últimas horas da véspera de terça-feira (Politano ou Palestra?) pode ser replanejada com os mesmos argumentos a favor e contra. O lateral do Napoli tem mais experiência internacional e está acostumado às pressões intensas de noites como essa. O jogador de Cagliari, formado na Atalanta, que estreou no final da partida na New Balance Arena, tem, no entanto, uma energia superior, alimentada pelo entusiasmo/imprudência de sua idade e por uma temporada até agora excelente, muito além dos números (1 gol e 4 assistências). Decisão ainda mais delicada porque naquela lateral pode se decidir o destino da partida: na defesa de quatro da Bósnia, o jogador da Atalanta Kolasinac volta, de fato, às suas origens com o Arsenal e o Schalke 04, mas como lateral-esquerdo sofre mais do que no centro-esquerdo do setor de três de Palladino. Outras reflexões deveriam ser feitas caso o talentoso Alajbegovic (18 anos, atualmente no Salzburgo, mas de propriedade do Bayer Leverkusen) jogasse desde o início, após sua entrada decisiva em Cardiff. Quem tem mais aptidão defensiva entre Politano e Palestra? Quem consegue equilibrar as duas fases, ajudando também o vacilante Mancini, já pressionado pela velocidade de Rowe e Cambiaghi na Liga Europa?