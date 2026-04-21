As vendas de ingressos para a estreia da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo ficam atrás das de outras partidas

Mesmo local. Mesmo evento. Números de venda de ingressos muito diferentes.

A Seleção Masculina dos Estados Unidos, aparentemente, simplesmente não atrai o mesmo público que seus adversários que disputarão a Copa do Mundo da FIFA.

Os números de vendas para a estreia da USMNT em 2026 contra o Paraguai, no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, estão bem atrás de várias outras partidas na casa do time da NFL Los Angeles Chargers. Isso é o que indica um documento divulgado aos organizadores do evento e outros fatores que contribuem para uma demanda abaixo do esperado, segundo reportagem do The New York Times.

Datado de 10 de abril, o documento listava 40.934 ingressos vendidos para a partida de estreia dos Estados Unidos. Compare isso com os 50.661 ingressos comprados para a partida entre Irã e Nova Zelândia, três dias depois, no SoFi Stadium, que tem capacidade para 69.650 pessoas. Embora os números iniciais não incluam pacotes de hospitalidade e outros ingressos que não foram vendidos ao público em geral, eles ainda assim podem não ser o melhor sinal do interesse pela seleção americana em seu próprio território.