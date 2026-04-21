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As vendas de ingressos para a estreia da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo ficam atrás das de outras partidas
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As vendas de ingressos para a estreia da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo ficam atrás das de outros jogos no Estádio SoFi
Mesmo local. Mesmo evento. Números de venda de ingressos muito diferentes.
A Seleção Masculina dos Estados Unidos, aparentemente, simplesmente não atrai o mesmo público que seus adversários que disputarão a Copa do Mundo da FIFA.
Os números de vendas para a estreia da USMNT em 2026 contra o Paraguai, no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, estão bem atrás de várias outras partidas na casa do time da NFL Los Angeles Chargers. Isso é o que indica um documento divulgado aos organizadores do evento e outros fatores que contribuem para uma demanda abaixo do esperado, segundo reportagem do The New York Times.
Datado de 10 de abril, o documento listava 40.934 ingressos vendidos para a partida de estreia dos Estados Unidos. Compare isso com os 50.661 ingressos comprados para a partida entre Irã e Nova Zelândia, três dias depois, no SoFi Stadium, que tem capacidade para 69.650 pessoas. Embora os números iniciais não incluam pacotes de hospitalidade e outros ingressos que não foram vendidos ao público em geral, eles ainda assim podem não ser o melhor sinal do interesse pela seleção americana em seu próprio território.
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“Não acreditem no exagero”, diz a FIFA
Um porta-voz da FIFA questionou a validade dos dados apresentados no documento.
“As vendas de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA continuam fortes, com grande interesse por todas as partidas, incluindo as que você destacou.”
O porta-voz acrescentou que o documento “não reflete com precisão as vendas reais até o momento” e afirmou que “seria enganoso e irresponsável publicar tais números como se fossem fatos.”
Mas outras informações, praticamente incontestáveis, sugerem que ainda pode haver menos demanda para a estreia da seleção masculina dos EUA do que se pensava inicialmente. A estreia da seleção americana foi classificada como o terceiro ingresso mais caro do torneio durante a primeira venda da FIFA, em outubro. Os ingressos da Categoria 1 (US$ 2.730) e da Categoria 2 (US$ 1.940) ainda estão disponíveis em vários ciclos de venda. Os preços para outras partidas subiram desde que os ingressos foram colocados à venda, um indicador de que a demanda é alta, enquanto os preços dos ingressos para a estreia da seleção americana permaneceram os mesmos.
- AFP
Os preços elevados e os anúncios de revenda levantam dúvidas sobre a demanda
O acompanhamento do estoque, outro indicador da demanda, também sugere que o interesse em assistir ao jogo da Seleção Masculina dos EUA contra o Paraguai pode estar diminuindo. Há quase duas semanas, havia pouco mais de 2.500 ingressos disponíveis para a partida no portal de vendas da FIFA. Apenas 10 dias depois, mais de 2.200 deles ainda não haviam sido comprados, com milhares a mais disponíveis no mercado de revenda.
Apesar do presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter proclamado com ousadia que “cerca de” cinco milhões dos 6,7 milhões de ingressos para a Copa do Mundo já foram comprados, o ritmo em que os ingressos para a estreia da seleção americana estão sendo vendidos pode refletir outras realidades que poderiam contribuir para o declínio da demanda, incluindo preços exorbitantes e o fato de que a equipe teve dificuldades em atrair torcedores em torneios anteriores.
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E agora?
A dois meses do início da Copa do Mundo, na sexta-feira, 11 de junho, a FIFA provavelmente continuará a disponibilizar novos lotes de ingressos, na tentativa de lotar o estádio para a primeira partida da seleção masculina dos Estados Unidos.