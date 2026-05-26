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BVBIMAGO / Kirchner-Media
Oliver Maywurm

Traduzido por

As transferências do BVB estão se tornando uma farsa - um supertalento ficou apenas quatro meses: os maiores fracassos de transferência da temporada da Bundesliga

Bundesliga
Especiais e Opinião
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
J. Arevalo
G. Reyna
J. Adjetey
J. Lindstroem
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

A temporada 2025/26 da Bundesliga já ficou para trás. Quais foram as transferências em que os clubes erraram feio na última temporada?

Luis Díaz e Jonathan Tah no Bayern de Munique, Yan Diomande no RB Leipzig, Leon Avdullahu no TSG Hoffenheim: várias transferências da Bundesliga realizadas no último verão tiveram um impacto particularmente positivo em seus novos clubes.

Mas, é claro, também houve alguns casos em que as coisas correram de maneira bem diferente. Expectativas frustradas, pouca influência na nova equipe e, em alguns casos, muito pouco retorno para investimentos bastante elevados. O SPOX compilou os 15 que talvez sejam os maiores fracassos de transferência da temporada 2025/26 da Bundesliga.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri: empréstimo ao Bayer Leverkusen

    Já aclamado na Argentina como uma futura estrela, Claudio Echeverri foi para o Manchester City antes de completar 19 anos, no início de 2025. Como ele quase não teve oportunidades no time inglês durante o primeiro semestre, o City e o meio-campista ofensivo decidiram, no verão passado, que ele deveria ganhar experiência jogando em outro clube, por meio de um empréstimo, no mais alto nível possível.

    O Bayer Leverkusen parecia ser o destino certo para isso — mas não foi o que aconteceu. Echeverri nunca se adaptou de verdade ao time, e não conseguiu convencer nas breves participações no início do empréstimo. O único destaque foi a assistência do jogador de 20 anos no empate em 2 a 2 em Copenhague pela Liga dos Campeões, em meados de setembro, quando, nos acréscimos, ele provocou o gol contra dos anfitriões que garantiu o empate no final da partida.

    Entre o final de setembro e o final de novembro, Echeverri ficou no banco durante os 90 minutos em seis das sete partidas da Bundesliga; pouco antes do Natal, ele foi completamente excluído do elenco. Após apenas pouco mais de quatro meses e apenas onze partidas, o empréstimo de Echeverri ao Leverkusen, que havia sido alvo de grandes esperanças de ambos os lados, chegou ao fim, e o meio-campista foi emprestado ao FC Girona, na Espanha. Lá, as coisas correram um pouco melhor para Echeverri do que no Bayer, mas no final da temporada o time foi rebaixado da LaLiga. No geral, portanto, uma temporada para esquecer para o grande talento argentino.

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  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko: Transferido para o RB Leipzig por 18 milhões de euros

    Com dois gols em seus primeiros cinco jogos da Bundesliga, Johan Bakayoko teve um início bastante promissor em seu novo desafio no RB Leipzig. No entanto, o gol que abriu o placar (1 a 0) em Wolfsburg, no final de setembro, acabou sendo o último ponto marcado pelo atacante — contratado por 18 milhões de euros do PSV Eindhoven — nesta temporada do campeonato.

    Bakayoko perdeu a vaga de titular e, para piorar, teve que ficar seis semanas fora dos gramados no meio do inverno devido a uma lesão muscular. Depois disso, o belga de 23 anos passou por ainda mais dificuldades. O balanço desanimador do seu ano de 2026 até agora: pouco mais de 100 minutos em campo, sem nenhuma vez ter sido escalado para o time titular pelo técnico do RB, Ole Werner.

    O jogador desejado por Jürgen Klopp, pelo qual o lendário técnico alemão teria se empenhado pessoalmente como diretor de futebol global, pode acabar se tornando um equívoco caro.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi: transferido para o Eintracht Frankfurt por 6,5 milhões de euros

    A transferência de Keita Kosugi do Djurgardens IF, da Suécia, para o Eintracht Frankfurt, em janeiro, passou completamente despercebida. Isso se deveu principalmente ao fato de que o japonês, que custou nada menos que 6,5 milhões de euros, ainda não disputou nenhuma partida pelo SGE.

    O Frankfurt havia contratado Kosugi como reserva de Nathaniel Brown na lateral esquerda. Nas primeiras semanas, o jogador de 20 anos chegou a ser convocado quase sempre para o elenco do Eintracht na Bundesliga, mas não teve a chance de jogar. Desde o início de março até o final da temporada, Kosugi não apareceu mais na ficha de jogo. Albert Riera, que já é história, não soube o que fazer com o jogador da seleção sub-23 do Japão.

    Para ganhar experiência, Kosugi atuou recentemente pela segunda equipe na Hessenliga (5ª divisão). O que resta é a esperança de que o ainda muito jovem lateral possa, no futuro, vir a desempenhar um papel na equipe do Eintracht Frankfurt na Bundesliga.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula: Transferido para o Werder Bremen por 10 milhões de euros

    No verão passado, o Werder Bremen transferiu dez milhões de euros para a Juventus de Turim pelo Samuel Mbangula. Um valor notável, já que o habilidoso atacante se tornou assim a segunda contratação mais cara da história do clube.

    Mbangula ainda não conseguiu corresponder às expectativas em sua primeira temporada — que, para sua defesa, foi problemática para toda a equipe. É verdade que Mbangula teve alguns momentos de destaque, sobretudo nos primeiros meses, como seus três pontos (um gol e duas assistências) na vitória por 4 a 0 em Mönchengladbach, em meados de setembro, ou seus gols da vitória contra o St. Pauli (início de outubro) e o Wolfsburg (início de novembro).

    No entanto, o belga de 22 anos rapidamente se tornou inconsistente em seu desempenho, além de deixar de demonstrar repetidamente a necessária determinação no trabalho defensivo. Em 2026, ele raramente figurou no time titular e não foi escalado como titular em nenhuma das últimas sete partidas da temporada. O único ponto marcado por Mbangula em 2026 foi sua assistência no empate em 3 a 3 contra o Frankfurt, em meados de janeiro.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arevalo: Transferido para o VfB Stuttgart por 7,5 milhões de euros

    O VfB Stuttgart gastou nada menos que 7,5 milhões de euros para contratar Jeremy Arevalo no início de janeiro. Até agora, porém, o time da Suábia ainda não viu nenhum gol do centroavante.

    O técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, aparentemente não estava convencido o suficiente com Arevalo para lhe dar mais do que apenas participações breves na segunda metade desta temporada. Assim, o jogador de 21 anos, que integra a seleção equatoriana, acumulou até agora apenas 32 minutos de jogo na Bundesliga, tendo conseguido, pelo menos, uma assistência.

    Desde meados de abril, Arevalo nem sequer fazia mais parte do elenco de Hoeneß. Em vez disso, o jogador, que custou milhões na janela de transferências de inverno, foi transferido para a segunda equipe, a fim de pelo menos ganhar um pouco de ritmo de jogo. Lá, Arevalo se saiu bem, marcando quatro gols em três partidas da Terceira Divisão. No entanto, sua ambição era, na verdade, já deixar sua marca na equipe principal do Stuttgart.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir: Transferido para o Bayer Leverkusen por 32 milhões de euros

    A formulação contundente diz tudo: pelos 32 milhões de euros que o Bayer Leverkusen pagou ao AS Monaco por Eliesse Ben Seghir, o clube não obteve nenhum ponto de pontuação nesta temporada.

    Ben Seghir deveria ser um dos jogadores que, no meio-campo ofensivo do Leverkusen, tentariam de alguma forma compensar a saída de Florian Wirtz para o Liverpool. Uma tarefa gigantesca, para a qual Ben Seghir, no fim das contas, não conseguiu contribuir de forma alguma.

    No início da temporada, Ben Seghir ainda teve suas chances como titular, mas não conseguiu convencer. Consequentemente, foi ficando cada vez mais em segundo plano e, para piorar, lesionou-se no início do ano durante a Copa Africana de Nações, na qual participava com a seleção anfitriã, Marrocos.

    Ben Seghir ficou afastado dos gramados por mais de dois meses e, após seu retorno, continuou a ter poucas oportunidades. Em 2026, o jogador de 32 milhões de euros somou apenas 50 minutos em campo.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna: Transferido para o Borussia Mönchengladbach por 4 milhões de euros

    Outrora aclamado como um supertalento no BVB, Giovanni Reyna queria dar um novo impulso à sua carreira no Borussia Mönchengladbach. O clube pagou quatro milhões de euros pelo meio-campista ofensivo, que, no entanto, acabou decepcionando em grande parte.

    Reyna teve muita dificuldade para se firmar no time. E o ano de 2026 foi marcado por problemas musculares, dos quais o jogador da seleção dos EUA não conseguia se recuperar. Entre meados de janeiro e meados de abril, ele jogou apenas cinco minutos; sua última partida como titular foi pouco antes do Natal.

    Mas, pelo menos, na reta final da temporada, ele foi regularmente escalado como reserva e marcou seu único gol pelo Gladbach até agora na derrota por 1 a 3 em Augsburg, na penúltima rodada.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey: transferido para o VfL Wolfsburg por 9,5 milhões de euros

    No início de fevereiro, o VfL Wolfsburg transferiu 9,5 milhões de euros ao FC Basel para contratar Jonas Adjetey. O jogador da seleção de Gana deveria trazer estabilidade à defesa dos Lobos na luta contra o rebaixamento. No entanto, isso não se concretizou.

    Na decepcionante derrota por 1 a 2 para o Hamburger SV no início de março, que custou o cargo ao ex-técnico Daniel Bauer, Adjetey fez sua única partida como titular pelo Wolfsburg até então. Sob o comando de Dieter Hecking, ele não voltou a jogar, e em cinco ocasiões o zagueiro central nem sequer foi convocado para o elenco do VfL. Ele assistiu à fase de rebaixamento inteiramente do banco de reservas.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz: emprestado ao Hamburger SV

    Após dois anos como reserva permanente no FC Bayern de Munique, Daniel Peretz queria finalmente voltar a jogar. A transferência por empréstimo para o recém-promovido Hamburger SV ofereceu essa oportunidade ao goleiro — pelo menos na teoria.

    Na realidade, porém, Peretz também ficou quase sempre no banco do HSV, pois não conseguia passar por Daniel Heuer Fernandes. O jogador de 25 anos só teve a chance de jogar duas vezes na Copa da Alemanha; na Bundesliga, não entrou em campo nem por um minuto.

    Já após poucas semanas, Peretz teria pensado em deixar Hamburgo novamente devido ao seu lugar no banco. No início do ano, o goleiro da seleção israelense forçou então o rompimento do contrato de empréstimo, que na verdade ia até o final da temporada, e foi emprestado pelo Bayern ao FC Southampton.

    No clube da segunda divisão inglesa, as coisas correram muito melhor: lá, Peretz era claramente o titular e talvez até tivesse comemorado o acesso à Premier League, não fosse o escândalo de espionagem nos playoffs.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara: transferência sem custos para o FC St. Pauli

    Taichi Hara chegou ao FC St. Pauli no final de janeiro, vindo do Kyoto Sanga, da primeira divisão japonesa, sem custo de transferência. A missão clara do centroavante: aumentar a capacidade ofensiva do time de Hamburgo e, na melhor das hipóteses, marcar gols importantes na luta contra o rebaixamento.

    No entanto, o técnico do Pauli, Alexander Blessin, aparentemente não acreditava que Hara fosse capaz disso, já que o jogador de 27 anos disputou apenas 25 minutos na Bundesliga. Desde o final de fevereiro, foram apenas míseros três minutos; em meados de março, Hara conseguiu, pelo menos, um pouco mais de tempo de jogo na equipe da Liga Regional do St. Pauli.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface: emprestado ao Werder Bremen

    Com a contratação por empréstimo de Victor Boniface, o Werder Bremen ganhou destaque na imprensa pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão de 2025, já que havia trazido para o Weser um dos atacantes com maior potencial da Bundesliga.

    Mas, infelizmente, o corpo de Boniface não aguentou. Seus problemas nos joelhos afetaram o nigeriano, que nunca conseguiu recuperar a forma física total. Assim, ele teve apenas alguns momentos de destaque, como sua boa estreia na vitória por 4 a 0 em Mönchengladbach, em meados de setembro, ou sua assistência espetacular para o gol da vitória por 2 a 1 contra o Wolfsburg, no início de novembro.

    Boniface chegou a ser titular do Werder apenas duas vezes; no início do ano, o jogador de 25 anos passou por uma cirurgia no joelho. O empréstimo continuou, mas quase ninguém esperava mais uma participação dele pelo Bremen. No final de abril, no empate por 1 a 1 em Stuttgart, Boniface voltou a integrar o elenco do Werder, mas não chegou a jogar. Assim, sua última partida pelo SVW remonta a 7 de dezembro, no clássico do norte contra o HSV (2 a 3).

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström: emprestado ao VfL Wolfsburg (taxa de empréstimo de 1,5 milhão de euros)

    Não se poderia culpar ninguém por já nem se lembrar que Jesper Lindström passou esta temporada no VfL Wolfsburg. O atacante, que venceu a Liga Europa em 2022 com o Eintracht Frankfurt e, um ano depois, foi transferido para o SSC Nápoles por 30 milhões de euros, apareceu em campo com pouca frequência.

    No verão passado, o Wolfsburg pagou 1,5 milhão de euros de taxa de empréstimo ao clube italiano de ponta; Lindström deveria desempenhar um papel fundamental na trajetória rumo à Europa. Em vez disso, devido a lesões, Lindström jogou apenas onze minutos na primeira metade da temporada, e os Lobos acabaram na briga contra o rebaixamento.

    Embora continuasse com problemas físicos, Lindström chegou a ser titular em algumas partidas em 2026, mas não conseguiu recuperar a forma que tinha nos tempos de Frankfurt. Na reta final da temporada, o técnico Dieter Hecking deixou o jogador da seleção dinamarquesa quase totalmente de fora, e este, na repescagem, desperdiçou a última chance de levar a disputa para os pênaltis ao chutar por cima com um voleio.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell: emprestado ao TSG Hoffenheim (taxa de empréstimo de 1,5 milhão de euros)

    Como ainda não tinha desempenhado nenhum papel na equipe de Niko Kovac no Borussia Dortmund, Cole Campbell foi emprestado ao TSG Hoffenheim no início de janeiro. Também com o sonho em mente de, quem sabe, ainda conseguir uma vaga na seleção dos Estados Unidos, co-anfitriã da Copa do Mundo.

    No entanto, o atacante de 20 anos praticamente não teve chance de mostrar seu valor. Problemas no tornozelo dificultaram as primeiras semanas de Campbell no Kraichgau; só no final de fevereiro ele fez sua primeira breve participação pelo clube para o qual foi emprestado. Até o final da temporada, ele fez mais quatro aparições como reserva na Bundesliga, mas não conseguiu deixar sua marca. Esse empréstimo não valeu a pena para nenhuma das partes.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs: emprestado ao Hamburger SV (taxa de empréstimo de 500.000 euros)

    Assim como Campbell, Damion Downs também esperava conseguir uma vaga na seleção dos EUA, co-anfitriã da Copa do Mundo, ainda na segunda metade da temporada. Para isso, o atacante do FC Southampton foi emprestado ao Hamburger SV, e o clube de Hamburgo pagou 500 mil euros pela taxa de empréstimo.

    O balanço de Downs no HSV, com o qual ele não conseguiu mais alimentar esperanças de participar da Copa do Mundo: doze jogos na Bundesliga, nenhum ponto marcado. Nos dois primeiros meses, o técnico do Hamburgo, Merlin Polzin, ainda escalava com frequência o ex-jogador do Colônia desde o início, mas ele mal demonstrava perigo de gol.

    Desde meados de março, o tempo de jogo de Downs diminuiu drasticamente; nos últimos seis jogos da temporada, o jogador de 21 anos somou apenas 31 minutos em campo.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai: transferido para o VfL Wolfsburg por 9,5 milhões de euros

    O VfL Wolfsburg precisava de um novo impulso na luta contra o rebaixamento durante a janela de transferências de inverno e esperava que Kento Shiogai pudesse proporcionar isso. O clube da Baixa Saxônia desembolsou a quantia de 9,5 milhões de euros pela contratação do centroavante, que havia se destacado como um super-reserva no NEC Nijmegen, da Eredivisie.

    Na Bundesliga, porém, Shiogai não conseguiu dar continuidade a essa trajetória. Na derrota por 2 a 3 para o Augsburg, no final de fevereiro, o jogador da seleção japonesa marcou seu único gol pelos Lobos. E desde que Dieter Hecking assumiu o comando na 26ª rodada, Shiogai praticamente não teve mais espaço.

    O jogador de 21 anos foi titular pela última vez no Wolfsburg em meados de fevereiro; nas duas partidas finais da temporada, ele entrou em campo apenas por alguns minutos. Mesmo na repescagem, Shiogai não conseguiu dar a virada para o Wolfsburg. Quando os Lobos estavam com as costas contra a parede na partida de volta, ele foi escalado novamente na prorrogação e desperdiçou duas chances de empate de cabeça. Um fracasso clássico.