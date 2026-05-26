As transferências do BVB estão se tornando uma farsa - um supertalento ficou apenas quatro meses: os maiores fracassos de transferência da temporada da Bundesliga

Já aclamado na Argentina como uma futura estrela, Claudio Echeverri foi para o Manchester City antes de completar 19 anos, no início de 2025. Como ele quase não teve oportunidades no time inglês durante o primeiro semestre, o City e o meio-campista ofensivo decidiram, no verão passado, que ele deveria ganhar experiência jogando em outro clube, por meio de um empréstimo, no mais alto nível possível.

O Bayer Leverkusen parecia ser o destino certo para isso — mas não foi o que aconteceu. Echeverri nunca se adaptou de verdade ao time, e não conseguiu convencer nas breves participações no início do empréstimo. O único destaque foi a assistência do jogador de 20 anos no empate em 2 a 2 em Copenhague pela Liga dos Campeões, em meados de setembro, quando, nos acréscimos, ele provocou o gol contra dos anfitriões que garantiu o empate no final da partida.

Entre o final de setembro e o final de novembro, Echeverri ficou no banco durante os 90 minutos em seis das sete partidas da Bundesliga; pouco antes do Natal, ele foi completamente excluído do elenco. Após apenas pouco mais de quatro meses e apenas onze partidas, o empréstimo de Echeverri ao Leverkusen, que havia sido alvo de grandes esperanças de ambos os lados, chegou ao fim, e o meio-campista foi emprestado ao FC Girona, na Espanha. Lá, as coisas correram um pouco melhor para Echeverri do que no Bayer, mas no final da temporada o time foi rebaixado da LaLiga. No geral, portanto, uma temporada para esquecer para o grande talento argentino.