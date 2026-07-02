As restrições ao mercado de transferências do Barcelona finalmente são suspensas, com a La Liga revogando as restrições severas aos gastos

Laporta quebrou publicamente o silêncio sobre a tentativa do Barcelona de contratar Álvarez nesta semana, afirmando que o argentino está ansioso para se transferir para o Spotify Camp Nou. Ele disse: “Deixe-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético. Os tuítes foram publicados antes de Julián declarar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como uma referência ao Barça, outros não. Não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e até mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para arcar com a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.

“O Barça é capaz de conduzir qualquer negociação, mas com lógica esportiva e econômica. Nós é que vamos ditar as regras do mercado. Conversei com o Atlético e deixei claro o que queremos. Deco fez uma oferta. Sabemos que o jogador quer vir para o Barça, e já há muito tempo. Fizemos essa proposta com todo o respeito ao clube de Madri. Eles me disseram que não planejavam vender porque não tínhamos alternativas. Manteremos essa oferta pelo tempo que considerarmos necessário. Não ficaremos à mercê deles. Se quiserem concretizar a transferência, ficaremos muito satisfeitos. A oferta não é ilimitada.”