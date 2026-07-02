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As restrições ao mercado de transferências do Barcelona finalmente são suspensas, com a La Liga revogando as restrições severas aos gastos
Grande impulso para o Barça
Após um período exaustivo de austeridade financeira, o Blaugrana voltou a estar sujeito à regra padrão de contratação de 1:1, o que lhe permite atuar normalmente no mercado, conforme noticiado pelo Marca.
Embora o presidente da liga, Javier Tebas, e o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tenham evitado fazer uma declaração pública triunfante durante o evento de posse da diretoria na quarta-feira, ambas as hierarquias estavam bem cientes de que a realidade esportiva do clube havia mudado fundamentalmente. Esse avanço chega como um alívio monumental para uma diretoria que passou muito tempo executando manobras econômicas agressivas para equilibrar as contas.
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Liberdade financeira no mercado de transferências
O impacto mais imediato dessa mudança é a forma como o Barcelona poderá utilizar os recursos gerados pela venda de jogadores. Anteriormente, o clube só podia reinvestir uma pequena fração dos valores recebidos com transferências. Agora, o clube está livre para gastar a totalidade de seus rendimentos. Por exemplo, os €11m recebidos pela venda de Ansu Fati e os €3m pela de Iñaki Peña podem agora ser integralmente direcionados para novas contratações. O mesmo princípio se aplicaria a uma possível venda de Marc Casadó por €30m.
Além disso, o clube conseguiu reduzir significativamente sua folha salarial. As saídas de jogadores com altos salários já liberaram aproximadamente 58 milhões de euros em espaço salarial. Espera-se que esse valor aumente ainda mais, à medida que o clube se prepara para as possíveis saídas de Marc-André ter Stegen e Casadó. Essa nova flexibilidade já facilitou a chegada de Anthony Gordon e permitiu que o clube continuasse sua busca pelo astro do Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
As dores de cabeça com o cadastro são coisa do passado
Além da capacidade de contratação, a adoção da regra 1:1 proporciona uma sensação de liberdade no que diz respeito às matrículas de jogadores. Nas temporadas anteriores, os torcedores do Barcelona ficavam ansiosos até os momentos finais da janela de transferências, enquanto o clube enfrentava dificuldades para registrar novas contratações, como Dani Olmo e Pau Víctor. Os obstáculos burocráticos que obrigavam os jogadores a aguardar a aprovação da La Liga agora devem ser superados com muito mais facilidade. Com a regra 1:1 em vigor, o Barça conta agora com o apoio administrativo necessário para sustentar suas ambições esportivas.
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Laporta se pronuncia sobre Alvarez
Laporta quebrou publicamente o silêncio sobre a tentativa do Barcelona de contratar Álvarez nesta semana, afirmando que o argentino está ansioso para se transferir para o Spotify Camp Nou. Ele disse: “Deixe-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético. Os tuítes foram publicados antes de Julián declarar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como uma referência ao Barça, outros não. Não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e até mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para arcar com a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.
“O Barça é capaz de conduzir qualquer negociação, mas com lógica esportiva e econômica. Nós é que vamos ditar as regras do mercado. Conversei com o Atlético e deixei claro o que queremos. Deco fez uma oferta. Sabemos que o jogador quer vir para o Barça, e já há muito tempo. Fizemos essa proposta com todo o respeito ao clube de Madri. Eles me disseram que não planejavam vender porque não tínhamos alternativas. Manteremos essa oferta pelo tempo que considerarmos necessário. Não ficaremos à mercê deles. Se quiserem concretizar a transferência, ficaremos muito satisfeitos. A oferta não é ilimitada.”