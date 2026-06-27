As repercussões do terremoto nos Estados Unidos... Quem foi o responsável pela surpreendente eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo?

Se for preciso identificar o principal responsável, a Federação Saudita de Futebol arca com a maior parte da responsabilidade, não apenas pelo que aconteceu no torneio, mas também pela forma como administrou os assuntos da seleção nacional nos últimos anos.

Há muito tempo, vários analistas alertaram que o aumento do número de jogadores estrangeiros no campeonato afetaria diretamente o tempo de jogo dos jogadores sauditas, especialmente nas posições de que a seleção nacional precisa, como atacante, meia-armador e alas.

Embora a decisão tenha contribuído para elevar o nível competitivo do campeonato, ela, por outro lado, reduziu as oportunidades de jogo dos jogadores locais, e muitos jogadores da seleção passaram a chegar aos concentrados internacionais sem ritmo de jogo suficiente ou experiência contínua em partidas importantes.

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E a questão não para por aí: o trabalho com as categorias de base e a formação de jogadores não apresentou o desenvolvimento esperado, fazendo com que a Arábia Saudita chegasse à Copa do Mundo sem uma geração que possuísse a qualidade individual necessária para fazer a diferença contra seleções de primeira linha ou mesmo contra seleções menos experientes, mas mais bem preparadas.

Mas a decisão que gerou maior polêmica foi a demissão do francês Hervé Renard pouco antes do início da Copa do Mundo.

É verdade que os resultados do técnico francês não foram convincentes, mas o momento da demissão revelou a falta de uma visão clara, pois qualquer novo técnico precisa de meses, e não de semanas, para impor sua filosofia e reorganizar a equipe; por isso, a decisão pareceu mais um reconhecimento tardio da existência de uma crise do que parte de um projeto bem planejado.