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دونيس وسالمkooora
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As repercussões do terremoto nos Estados Unidos... Quem foi o responsável pela surpreendente eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo?

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Grande choque atinge a seleção saudita

A seleção saudita não precisou de uma derrota dolorosa para a Espanha nem de um empate decepcionante com Cabo Verde para que todos percebessem que os “Verdes” estão passando por uma crise real; na verdade, todos os indicadores já vinham confirmando, há anos, que o futebol saudita segue por um caminho que exige uma revisão completa.

A participação na Copa do Mundo de 2026 veio revelar a dimensão do fosso entre as ambições e a realidade, depois que a seleção se contentou com apenas um ponto e foi eliminada na fase de grupos, em uma das participações mais frustrantes para a torcida saudita.

Embora os dedos acusadores tenham se voltado rapidamente para o técnico Georgios Donis e os jogadores, atribuir a responsabilidade pelo fracasso a uma única pessoa parece injusto, pois o que aconteceu na Copa do Mundo não foi resultado de um único erro, mas sim o desfecho de decisões acumuladas ao longo de anos, que começaram nos escritórios administrativos, passaram pelo planejamento técnico e culminaram no desempenho dos jogadores dentro do campo.

E a pergunta mais importante permanece: quem assume a verdadeira responsabilidade pela eliminação da Arábia Saudita?

  • FBL-KSA-MANCINIAFP

    Erros que se acumularam até que a situação explodiu na Copa do Mundo

    Se for preciso identificar o principal responsável, a Federação Saudita de Futebol arca com a maior parte da responsabilidade, não apenas pelo que aconteceu no torneio, mas também pela forma como administrou os assuntos da seleção nacional nos últimos anos.

    Há muito tempo, vários analistas alertaram que o aumento do número de jogadores estrangeiros no campeonato afetaria diretamente o tempo de jogo dos jogadores sauditas, especialmente nas posições de que a seleção nacional precisa, como atacante, meia-armador e alas.

    Embora a decisão tenha contribuído para elevar o nível competitivo do campeonato, ela, por outro lado, reduziu as oportunidades de jogo dos jogadores locais, e muitos jogadores da seleção passaram a chegar aos concentrados internacionais sem ritmo de jogo suficiente ou experiência contínua em partidas importantes.

    Leia também... Vítima do tradutor... Um erro catastrófico que colocou o astro da seleção egípcia em maus lençóis diante de todos!

    E a questão não para por aí: o trabalho com as categorias de base e a formação de jogadores não apresentou o desenvolvimento esperado, fazendo com que a Arábia Saudita chegasse à Copa do Mundo sem uma geração que possuísse a qualidade individual necessária para fazer a diferença contra seleções de primeira linha ou mesmo contra seleções menos experientes, mas mais bem preparadas.

    Mas a decisão que gerou maior polêmica foi a demissão do francês Hervé Renard pouco antes do início da Copa do Mundo.

    É verdade que os resultados do técnico francês não foram convincentes, mas o momento da demissão revelou a falta de uma visão clara, pois qualquer novo técnico precisa de meses, e não de semanas, para impor sua filosofia e reorganizar a equipe; por isso, a decisão pareceu mais um reconhecimento tardio da existência de uma crise do que parte de um projeto bem planejado.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis... Um mês e meio não é suficiente

    Não há como negar que Georgios Donis assumiu o cargo em um momento extremamente difícil e talvez não tenha tido tempo suficiente para formar uma nova seleção ou mudar a identidade de uma equipe que se prepara para disputar a Copa do Mundo.

    Por outro lado, o técnico grego não conseguiu aproveitar o tempo disponível da maneira adequada e cometeu erros técnicos evidentes durante o torneio, o que aumentou o sofrimento da seleção.

    Desde a primeira partida, a seleção parecia não ter uma identidade clara; não havia um estilo de jogo consistente, nem pressão organizada, nem capacidade de posse de bola positiva ou transições rápidas. Além disso, suas escolhas para a escalação titular suscitaram grandes questionamentos, principalmente a insistência em alguns jogadores, apesar do declínio em seu nível técnico e físico.

    As críticas não se limitaram apenas à escalação, mas se estenderam às substituições, que muitas vezes ocorreram tarde demais ou não surtiram efeito; além disso, ficou evidente uma oscilação em suas decisões.

    Enquanto manteve Salem Al-Dosari nas duas primeiras partidas, apesar das críticas intensas, ele voltou atrás e o substituiu contra Cabo Verde, em uma medida que pareceu mais uma resposta à pressão da torcida do que uma decisão técnica ponderada.

    Além disso, a seleção careceu de soluções ofensivas sob seu comando e sofreu com uma lentidão extrema na construção das jogadas, com grandes distâncias entre as linhas, o que permitiu que os adversários controlassem o andamento das partidas com facilidade.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Onde está o jogador dentro do campo?

    Além da comissão técnica e da equipe administrativa, os jogadores não podem ser isentos de responsabilidade. Em grandes torneios, às vezes os jogadores conseguem compensar os erros do técnico com sua garra e determinação, mas o que se viu da seleção saudita foi completamente diferente.

    Os jogadores não demonstraram agressividade nas disputas, perderam um grande número de duelos individuais, cometeram erros repetidos nos passes e no posicionamento e não conseguiram impor sua personalidade diante dos adversários.

    Nos três jogos, faltou liderança em campo, e não apareceu nenhum jogador capaz de motivar seus companheiros ou mudar o ritmo da partida nos momentos difíceis.

    E mesmo no ataque, a seleção careceu de um jogador capaz de manter a posse de bola, fazer a diferença ou finalizar as jogadas, fazendo com que todo o sistema parecesse incapaz de ameaçar os adversários.

  • A crise que nem todos percebem

    Talvez esse seja o verdadeiro culpado por tudo o que aconteceu, pois as seleções que alcançam o sucesso na Copa do Mundo não dependem de reações de última hora, mas sim de projetos que se estendem por anos, começando pela descoberta de talentos, passando pelo seu desenvolvimento e, por fim, pela preparação gradual para competir no mais alto nível.

    Já a seleção saudita entrou no torneio em meio a mudanças sucessivas, um novo técnico, ideias incompletas e uma identidade ainda não definida, e acabou se deparando com seleções mais estáveis e organizadas, mesmo que, no papel, fossem menos talentosas do que ela.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A troca de técnico, por si só, não vai salvar a Seleção

    A saída de Donis pode ser a primeira das decisões esperadas após a Copa do Mundo, e muitos nomes podem mudar na seleção, mas isso não passará de uma solução para uma pequena parte da crise.

    Se não houver o início de um processo de reforma genuíno dentro da Federação de Futebol — que inclua a revisão dos mecanismos de formação de jogadores, o aproveitamento do campeonato sem prejudicar os talentos locais e a elaboração de um projeto técnico de longo prazo —, a seleção saudita continuará girando no mesmo círculo vicioso, e cada fracasso será apenas o prelúdio para um novo fracasso.

    A Seleção Verde não foi eliminada da Copa do Mundo por causa de um único jogo... mas sim por causa de anos de desorientação, e a Copa do Mundo serviu para revelar toda a verdade diante de todos.