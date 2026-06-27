As repercussões do terremoto nos Estados Unidos... Quem foi o responsável pela surpreendente eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo?

A seleção saudita não precisou de uma derrota dolorosa para a Espanha nem de um empate decepcionante com Cabo Verde para que todos percebessem que os “Verdes” estão passando por uma crise real; na verdade, todos os indicadores já vinham confirmando, há anos, que o futebol saudita segue por um caminho que exige uma revisão completa.
A participação na Copa do Mundo de 2026 veio revelar a dimensão do fosso entre as ambições e a realidade, depois que a seleção se contentou com apenas um ponto e foi eliminada na fase de grupos, em uma das participações mais frustrantes para a torcida saudita.
Embora os dedos acusadores tenham se voltado rapidamente para o técnico Georgios Donis e os jogadores, atribuir a responsabilidade pelo fracasso a uma única pessoa parece injusto, pois o que aconteceu na Copa do Mundo não foi resultado de um único erro, mas sim o desfecho de decisões acumuladas ao longo de anos, que começaram nos escritórios administrativos, passaram pelo planejamento técnico e culminaram no desempenho dos jogadores dentro do campo.
E a pergunta mais importante permanece: quem assume a verdadeira responsabilidade pela eliminação da Arábia Saudita?