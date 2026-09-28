'As regras são claras' - Irlanda enfrentaria sanções 'indeterminadas' da Uefa se boicotasse o polêmico confronto com Israel, revela presidente da FAI

Cooke detalhou os riscos significativos que a seleção nacional enfrentaria caso decidisse boicotar o confronto da Nations League com Israel, que a Irlanda venceu por 3 a 0 no domingo. A partida, que foi transferida para um local neutro na Hungria, aconteceu em meio à intensa pressão pública e a pedidos para que a equipe irlandesa se retirasse devido ao conflito em andamento em Gaza.

Em entrevista à RTE Sport, Cooke esclareceu que, embora a Uefa não tenha feito uma ameaça específica nova, o quadro regulatório já existente era suficientemente intimidador para garantir que o jogo acontecesse. Questionado se a entidade havia ameaçado impor sanções extras, ele respondeu: "Não. As regras são claras. Está especificado que, se não cumprirmos os jogos, quais são as sanções, e depois há referência a outras sanções não determinadas. Acho que isso depende da Uefa e de quais sanções ela aplicar a alguém como resultado disso. Vimos uma coisa recente na Inglaterra e no Southampton, as cobranças que foram impostas a eles."