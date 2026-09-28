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Khaled Mahmoud
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'As regras são claras' - Irlanda enfrentaria sanções 'indeterminadas' da Uefa se boicotasse o polêmico confronto com Israel, revela presidente da FAI

Irlanda
Israel
Liga das Nações B
Israel x Irlanda

A Associação de Futebol da Irlanda esclareceu as complexas pressões legais e esportivas que determinaram sua decisão de cumprir um jogo recente da Liga das Nações contra Israel. O presidente da FAI, Paul Cooke, explicou que a entidade temia severas repercussões da Uefa caso tivesse optado por boicotar a partida.

  • A ameaça de ação disciplinar da Uefa

    Cooke detalhou os riscos significativos que a seleção nacional enfrentaria caso decidisse boicotar o confronto da Nations League com Israel, que a Irlanda venceu por 3 a 0 no domingo. A partida, que foi transferida para um local neutro na Hungria, aconteceu em meio à intensa pressão pública e a pedidos para que a equipe irlandesa se retirasse devido ao conflito em andamento em Gaza.

    Em entrevista à RTE Sport, Cooke esclareceu que, embora a Uefa não tenha feito uma ameaça específica nova, o quadro regulatório já existente era suficientemente intimidador para garantir que o jogo acontecesse. Questionado se a entidade havia ameaçado impor sanções extras, ele respondeu: "Não. As regras são claras. Está especificado que, se não cumprirmos os jogos, quais são as sanções, e depois há referência a outras sanções não determinadas. Acho que isso depende da Uefa e de quais sanções ela aplicar a alguém como resultado disso. Vimos uma coisa recente na Inglaterra e no Southampton, as cobranças que foram impostas a eles."

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    Tensões internas e protestos de jogadores

    A preparação para a vitória por 3 a 0 em Debrecen foi marcada por sinais visíveis de protesto da seleção irlandesa. As jogadoras optaram por não cumprimentar as adversárias com um aperto de mão, e a equipe baixou a cabeça durante a execução do hino nacional de Israel. Além disso, a tradicional troca de flâmulas entre as capitãs Dara O'Shea e Manor Solomon não aconteceu. Essas ações ocorreram após um período de incerteza, no qual a partida teria ficado em dúvida por causa de discussões internas no grupo irlandês sobre a ética de disputar o confronto.

    Relatos indicaram que o goleiro Gavin Bazunu havia inicialmente manifestado o desejo de se retirar da partida como forma de protesto, o que levou a uma reunião no hotel da equipe. No entanto, um processo democrático acabou garantindo que o jogo fosse realizado. A FAI confirmou depois que uma votação entre o elenco resultou em uma 'maioria significativa' decidindo entrar em campo. Cooke elogiou o profissionalismo do grupo e afirmou: 'Já cumprimos um dos compromissos agora graças à coragem daqueles jogadores que atuaram esta noite e vestiram o uniforme.'

  • Navegando por mandatos políticos e esportivos

    A FAI enfrentou críticas de grupos de defesa como o Irish Sport for Palestine, que liderou a campanha 'Stop The Game'. Apesar da reação negativa, Cooke sustentou que a associação seguiu as diretrizes de sua própria estrutura de governança. Ele defendeu a forma como a FAI geriu a situação, observando: "Algumas pessoas acham que isso foi bastante bem conduzido. Nós dissemos o tempo todo que jogaríamos a partida. Isso nos foi determinado por nossos membros, por meio do conselho." O presidente enfatizou que a associação se sentiu obrigada a cumprir seus compromissos internacionais apesar da polêmica ao redor.

    Essa posição surge mesmo com a FAI tendo anteriormente feito lobby por uma ação mais dura contra Israel no cenário internacional. Em novembro, a associação enviou uma carta formal à Uefa propondo que Israel fosse expulso tanto das competições de clubes quanto das internacionais. Ao discutir o andamento desse pedido, Cooke observou que a entidade ainda não havia chegado a um veredicto final. "A resposta deles foi que analisariam isso e ainda estão analisando", confirmou.

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    Cooperação regional e próximos jogos

    Em um esforço para avaliar o sentimento de outras nações, Cooke entrou em contato com representantes de Áustria e Kosovo, que dividem o mesmo grupo da Liga das Nações. As conversas tinham como objetivo verificar se havia apoio coletivo para possíveis sanções ou uma posição unificada em relação a esses jogos. No entanto, ele encontrou pouca disposição para um boicote em outros lugares. "Certamente falei com os outros países do nosso grupo e eles reafirmaram suas decisões de jogar as partidas", admitiu Cooke, sugerindo que a Irlanda teria ficado sozinha caso se recusasse a jogar.

    O foco agora se volta para o segundo encontro agendado entre os dois lados, atualmente marcado para 4 de outubro. Assim como no primeiro confronto, esta partida será disputada em campo neutro, com a cidade sérvia de Backa Topola escolhida como sede.

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