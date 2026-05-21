As qualidades de Dan Ndoye que podem transformar o ponta suíço em uma estrela da Premier League pelo Nottingham Forest e evitar que a transferência de 34 milhões de libras seja considerada um fracasso

A disputa pela contratação do jogador de 25 anos foi acirrada assim que ficou claro que as portas de saída estavam se abrindo no Bologna, da Série A. Ndoye havia ajudado o time a conquistar uma vitória memorável na Coppa Italia ao marcar o gol decisivo na final contra o AC Milan — garantindo o primeiro título importante para o Rossoblu em 51 anos.

O Forest acabou superando a concorrência e garantiu o talentoso atacante com um contrato de cinco anos. Há rumores de que o acordo poderia ser rescindido após apenas 12 meses, já que Ndoye vem perdendo a forma e a confiança no City Ground.

Ele começou bem, abrindo o placar de gols no primeiro fim de semana da temporada 2025-26 contra o Brentford e balançando as redes em uma partida histórica da Europa em casa pelo Forest contra o Midtjylland, em 2 de outubro.

Desde então, a produção de gols secou completamente, pelo menos no cenário nacional. As oportunidades como titular têm sido escassas, já que Ndoye caiu na hierarquia em uma temporada que viu quatro treinadores diferentes assumirem o comando em Trentside.

Ele marcou três gols em sete partidas pela seleção nesta temporada e foi convocado para a seleção suíça para a Copa do Mundo de 2026, mas questionamentos sérios estão sendo feitos sobre se essas conquistas podem ser repetidas no nível dos clubes.