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As qualidades de Dan Ndoye que podem transformar o ponta suíço em uma estrela da Premier League pelo Nottingham Forest e evitar que a transferência de 34 milhões de libras seja considerada um fracasso
A confiança esvaiu-se após um início promissor contra o Forest
A disputa pela contratação do jogador de 25 anos foi acirrada assim que ficou claro que as portas de saída estavam se abrindo no Bologna, da Série A. Ndoye havia ajudado o time a conquistar uma vitória memorável na Coppa Italia ao marcar o gol decisivo na final contra o AC Milan — garantindo o primeiro título importante para o Rossoblu em 51 anos.
O Forest acabou superando a concorrência e garantiu o talentoso atacante com um contrato de cinco anos. Há rumores de que o acordo poderia ser rescindido após apenas 12 meses, já que Ndoye vem perdendo a forma e a confiança no City Ground.
Ele começou bem, abrindo o placar de gols no primeiro fim de semana da temporada 2025-26 contra o Brentford e balançando as redes em uma partida histórica da Europa em casa pelo Forest contra o Midtjylland, em 2 de outubro.
Desde então, a produção de gols secou completamente, pelo menos no cenário nacional. As oportunidades como titular têm sido escassas, já que Ndoye caiu na hierarquia em uma temporada que viu quatro treinadores diferentes assumirem o comando em Trentside.
Ele marcou três gols em sete partidas pela seleção nesta temporada e foi convocado para a seleção suíça para a Copa do Mundo de 2026, mas questionamentos sérios estão sendo feitos sobre se essas conquistas podem ser repetidas no nível dos clubes.
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Quais são as melhores qualidades de Ndoye?
Questionado sobre as melhores qualidades de Ndoye, que ainda podem impedir que ele seja considerado um fracasso caro no Forest, seu compatriota suíço Senderos — em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Acho que ele pode se sair muito bem na Premier League.
“Ele é bom nas transições, corre, é um ala de verdade e tem as pernas e a força para passar pelos adversários. Acho que ele pode se dar bem na Premier League. No Forest, nesta temporada, o que importa é o desempenho geral e como as coisas correram com os diferentes treinadores desde o início.
“Não tem sido muito estável, mas acho que, se eles encontrarem a estabilidade, serão capazes de colocá-lo em uma boa posição. Ele tem um ótimo caráter, é alguém disposto a aprender e se adaptar, então, sim, consigo vê-lo causando impacto também na Copa do Mundo.”
Dilema de transferência: ficar na Premier League ou voltar à Série A?
Ndoye pode tentar usar um grande torneio na América do Norte como vitrine, caso decida que precisa sair de Nottingham. Vários times da Itália já teriam demonstrado interesse.
Questionado se gostaria de ver Ndoye permanecer no clube e provar seu valor, já que a Premier League é uma divisão notoriamente difícil de se adaptar rapidamente, Senderos acrescentou: “Correto, leva um tempo.
“A Premier League é implacável e muito, muito competitiva. Gostaria de vê-lo na Premier League, mas, sim, com sua força e velocidade, ele pode causar muitos estragos na Itália — e já fez isso durante sua passagem pelo Bologna.”
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O Forest pode decidir vender jogadores durante a janela de transferências de verão
Da forma como as coisas estão, com o Forest tendo afastado a ameaça do rebaixamento e mantido sua permanência na primeira divisão, parece haver poucas chances de Ndoye conseguir as oportunidades que tanto almeja no futebol inglês.
Vitor Pereira buscará renovar seu elenco na próxima janela de transferências, com mais velocidade e habilidade nas laterais fazendo parte dessa lista de compras, e isso pode significar o fim da carreira de Ndoye no clube, já que os recursos arrecadados com vendas serão reinvestidos em outras áreas por um clube que continua sonhando grande sob a orientação do enigmático proprietário Evangelos Marinakis.