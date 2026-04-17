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Hannah Hampton England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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As proezas de Hannah Hampton pela Inglaterra provam que a forma é passageira, mas a classe é eterna, já que a goleira titular das Lionesses protagonizou um momento que pode servir de catalisador para sua temporada

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À medida que o relógio avançava para os 90 minutos em Wembley na noite de terça-feira, a Inglaterra enfrentava a maior pressão de toda a partida. Tendo assumido a liderança com menos de três minutos de jogo, graças a um lance acrobático de Lauren Hemp, as Lionesses conseguiram evitar que a Espanha as colocasse sob forte pressão, criando, ao contrário, a maioria das melhores oportunidades para si mesmas. No entanto, nos momentos finais, elas precisariam que Hannah Hampton, sua goleira de nível mundial, fizesse uma grande defesa.

O lançamento de Mapi León na cobrança de escanteio foi excelente, e Edna Imade saltou para cabecear, mandando uma bola forte em direção ao gol da Inglaterra a apenas seis metros da linha. Hampton já havia feito algumas defesas na partida, mas esse momento a obrigaria a realizar a melhor defesa até então, reagindo de forma brilhante para desviar a bola para longe do perigo e impedir a Espanha no último instante.

Foi uma defesa crucial, que manteve o gol invicto e, com isso, garantiu a terceira vitória sobre a La Roja nos últimos quatro confrontos das Lionesses contra as campeãs mundiais. O que estava em jogo não era exatamente como na final do Campeonato Europeu do verão passado, mas ainda assim era significativo, com apenas uma vaga automática disponível no grupo de qualificação para a Copa do Mundo que conta com essas duas potências. A Inglaterra está agora com três pontos de vantagem na liderança da tabela e na pole position para garantir essa vaga — e aquela defesa de Hampton, que chegou a esta pausa internacional em forma irregular, é um grande motivo para isso.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Sob pressão

    O desempenho de Hampton nas últimas semanas tem sido motivo de grande curiosidade. Amplamente considerada uma das melhores goleiras do mundo, se não a melhor, ela chegou a esta pausa para os jogos internacionais tendo sofrido sete gols nos últimos seis jogos pelo Chelsea. Sua última partida sem sofrer gols foi na vitória na final da Copa da Liga contra o Manchester United, no mês passado.

    A defesa do Chelsea é, no entanto, uma das razões para isso. Em meio a lesões de jogadoras-chave como Nathalie Bjorn e Millie Bright, entre outras, e a uma abordagem mais voltada para o ataque na temporada da treinadora Sonia Bompastor, as Blues não têm sido tão formidáveis na retaguarda quanto no ano passado.

    Felizmente para o Chelsea, isso coincidiu com o fato de os adversários terem encontrado Hampton em excelente forma atrás dessa defesa.

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Erros atípicos

    Nas últimas semanas, porém, começaram a surgir erros. Quando o Chelsea enfrentou o Brighton após a final da Copa da Liga, um erro inesperado de Hampton na avaliação de um chute levou o Seagulls a empatar o jogo, e o time teria conseguido um empate contra as atuais campeãs da Superliga Feminina se a jovem meio-campista Lexi Potter não tivesse poupado Hampton do vexame ao marcar um gol no final da partida.

    Uma semana depois, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões do Chelsea contra o Arsenal, houve novamente espanto quando o chute de longa distância de Chloe Kelly passou voando por Hampton, já que se esperava que uma goleira de seu calibre, de nível mundial, tivesse se saído melhor.

    Em seguida, na última partida do Chelsea antes da pausa para os jogos internacionais, outro erro surpreendente de Hampton permitiu que o Tottenham empatasse o placar na partida das quartas de final da FA Cup, antes que Veerle Buurman, desta vez, viesse em socorro com um chute brilhante para garantir a vitória nos minutos finais.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Maior escrutínio

    Por isso, Hampton estava sob um pouco mais de escrutínio do que o habitual ao entrar nesta pausa para jogos internacionais. Como indiscutível goleira titular da Inglaterra, sabia-se que ela teria um papel significativo nesta semana. Assim, a grande questão era: ela conseguiria deixar para trás os deslizes das partidas recentes?

    No primeiro tempo em Wembley, alguns podem ter duvidado de sua capacidade de fazer isso. Conhecida por sua excelente distribuição de jogo e por suas defesas brilhantes, Hampton não estava acertando os passes e isso quase permitiu que a Espanha empatasse o placar quando ela jogou a bola diretamente para Mariona Caldentey em uma posição perigosa.

  • Esme Morgan Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Virar o jogo

    No entanto, no segundo tempo, Hampton mostrou exatamente por que é considerada uma das melhores do mundo. Os passes imprecisos diminuíram e, à medida que a Espanha aumentava a pressão em busca do empate, a goleira da Inglaterra fez várias defesas sólidas que mantiveram a La Roja afastada.

    Então, no último minuto, ela fez a defesa mais importante de todas para frustrar Imade e garantir que as Lionesses mantivessem a vantagem e conquistassem três pontos vitais.

    “É por isso que você precisa de uma goleira de classe mundial, para esses momentos”, comentou Fran Kirby, vencedora do título da Euro 2022 com as Lionesses, na BBC Radio 5 Sports Extra. “Aquela defesa no final basicamente garantiu a vitória da Inglaterra. Ela precisa tirar uma confiança imensa disso para o próximo jogo.

    "Hampton chegou a esta concentração com muitas dúvidas em torno dela devido ao seu desempenho no clube, por causa dos gols que vem sofrendo, mas este é o momento para sua confiança crescer novamente."

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Um catalisador da mudança

    O velho clichê diz que a forma é passageira, mas a classe é eterna. As jogadas heroicas de Hampton no final da vitória de terça-feira certamente comprovaram isso.

    A jogadora de 25 anos passou por alguns momentos duvidosos recentemente, é verdade, mas também teve boas atuações nas últimas semanas. Sua forma tem estado um pouco instável e inconsistente, nada mais do que isso, e isso tem sido ainda mais notável por ser algo tão diferente do seu padrão habitual e também pela raridade com que os erros costumam ocorrer.

    Será que a terça-feira pode ser um catalisador para Hampton recuperar o nível consistente de desempenho que a ajudou a se destacar como uma goleira de classe mundial?

    O Chelsea certamente espera que seja esse o caso, já que os Blues buscam encerrar uma temporada abaixo do esperado com sucesso na FA Cup e a garantia de uma vaga na Liga dos Campeões, e a Inglaterra também espera isso, enquanto se prepara para mais uma grande partida de eliminatórias no sábado.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    papel fundamental a desempenhar

    As Lionesses viajam para a Islândia para o próximo jogo desta janela de seleções, depois de terem derrotado a seleção nórdica por 2 a 0 no mês passado, em uma partida em que Hampton também fez uma defesa notável quando o placar ainda estava em 1 a 0.

    Foi um momento que Wiegman relembrou na noite de terça-feira, ao comentar sobre a mais recente grande atuação de sua excelente goleira titular.

    “Ela fez uma defesa contra a Islândia, quando realmente dominávamos o jogo, mas o placar ainda estava 1 a 0; ela fez uma defesa crucial, e hoje à noite ela fez essa defesa crucial também”, disse ela. “É muito bom ter isso na equipe. Isso faz a diferença.”

    De fato, isso pode fazer uma enorme diferença em um sentido mais amplo. Depois de derrotar a Espanha, a Inglaterra está agora na pole position para garantir a única vaga de classificação automática deste grupo para a Copa do Mundo do próximo verão. Para manter essa vantagem, vencer na Islândia é vital, antes da viagem à Espanha em junho.

    Se as Lionesses conseguirem um resultado em Maiorca, a liderança estará praticamente garantida, mas se perderem, o saldo de gols, de uma forma ou de outra, pode acabar sendo o fator decisivo.

    É aí que a qualidade de classe mundial de Hampton é uma enorme vantagem para a seleção inglesa, que busca garantir a classificação o mais rápido possível.

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