As proezas de Hannah Hampton pela Inglaterra provam que a forma é passageira, mas a classe é eterna, já que a goleira titular das Lionesses protagonizou um momento que pode servir de catalisador para sua temporada

O lançamento de Mapi León na cobrança de escanteio foi excelente, e Edna Imade saltou para cabecear, mandando uma bola forte em direção ao gol da Inglaterra a apenas seis metros da linha. Hampton já havia feito algumas defesas na partida, mas esse momento a obrigaria a realizar a melhor defesa até então, reagindo de forma brilhante para desviar a bola para longe do perigo e impedir a Espanha no último instante.

Foi uma defesa crucial, que manteve o gol invicto e, com isso, garantiu a terceira vitória sobre a La Roja nos últimos quatro confrontos das Lionesses contra as campeãs mundiais. O que estava em jogo não era exatamente como na final do Campeonato Europeu do verão passado, mas ainda assim era significativo, com apenas uma vaga automática disponível no grupo de qualificação para a Copa do Mundo que conta com essas duas potências. A Inglaterra está agora com três pontos de vantagem na liderança da tabela e na pole position para garantir essa vaga — e aquela defesa de Hampton, que chegou a esta pausa internacional em forma irregular, é um grande motivo para isso.