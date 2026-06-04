As prioridades de Andoni Iraola no Liverpool: fazer com que Alexander Isak volte a marcar, convencer Alisson a ficar e decidir o que fazer com Florian Wirtz

Normalmente, a última coisa que um técnico quer é ver um jogador importante partindo para um grande torneio internacional. No entanto, Slot argumentou, pouco antes de ser demitido, que a participação de Alexander Isak na Copa do Mundo poderia, na verdade, ser algo positivo para o Liverpool.

Afinal, não é como se o jogador da seleção sueca corresse o risco de esgotamento. Ele foi titular apenas 13 vezes durante sua primeira temporada, marcada por lesões, em Merseyside. Portanto, dá para entender facilmente por que Slot achava que seria “muito útil” para Isak disputar “muitos jogos” na Copa do Mundo.

É claro que o risco óbvio é ele se lesionar novamente na América do Norte, mas Isak, sem dúvida, precisa de minutos em campo mais do que qualquer outro jogador do elenco do Liverpool.

De fato, seria um grande impulso para Iraola se a contratação mais cara da história do futebol britânico saísse do torneio ileso e com a confiança restaurada, após acumular algumas partidas como titular e talvez até marcar alguns gols. Os primeiros sinais também são animadores, com Isak saindo do banco para marcar um golaço no amistoso da Suécia contra a Noruega na segunda-feira.

Como Iraola se juntou ao Bournemouth há três anos, ele obviamente está familiarizado com a versão de Isak do Newcastle — e essa é a versão de que o Liverpool precisa na próxima temporada. Outra campanha com apenas quatro gols é totalmente impensável para um jogador de 125 milhões de libras; portanto, embora o novo técnico queira Isak de volta o máximo possível durante a pré-temporada para enfatizar a importância da pressão, a Copa do Mundo pode ser fundamental para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu novo camisa 9.

Iraola fez maravilhas com Eli Junior Kroupi no Bournemouth. Quem sabe o que ele poderia conquistar com um Isak em plena forma em Anfield?