As prioridades de Andoni Iraola no Liverpool: fazer com que Alexander Isak volte a marcar, convencer Alisson a ficar e decidir o que fazer com Florian Wirtz

Slot certamente não foi o único responsável pela notável queda de rendimento dos Reds, e provavelmente teria sido perdoado por uma temporada sem títulos se sua equipe tivesse jogado com um pouco mais de intensidade. No entanto, o Liverpool pareceu frágil tanto mental quanto fisicamente durante a maior parte da temporada, por isso não foi nem um pouco surpreendente que os torcedores se cansassem de ver seu time lutando para marcar gols e manter o gol invicto semana após semana.
O diretor esportivo Richard Hughes, portanto, encarregou Iraola de, mais uma vez, consertar um time desestruturado, tendo-o contratado anteriormente no Bournemouth em 2023. O basco fez um trabalho notável com muito pouco dinheiro para gastar no Vitality Stadium e, depois de perder quase toda a sua defesa no verão passado, de alguma forma levou os Cherries a um histórico sexto lugar na Premier League da última temporada. O fato de ele ter conseguido essa façanha notável jogando um “futebol de ataque” é a principal razão pela qual Hughes e companhia acreditam que Iraola é o homem ideal para dar a volta por cima em Anfield.
No entanto, não será fácil para Iraola. Ao assumir seu novo cargo, o espanhol tem uma série de problemas a resolver antes do início da nova temporada, em agosto. Aqui, o GOAL analisa as questões mais urgentes na agenda de Iraola: