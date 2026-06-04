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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

As prioridades de Andoni Iraola no Liverpool: fazer com que Alexander Isak volte a marcar, convencer Alisson a ficar e decidir o que fazer com Florian Wirtz

Análises
Liverpool
A. Iraola
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
Especiais e Opinião

O Liverpool tem um novo técnico. Pouco mais de um ano depois de Arne Slot ter levado os Reds ao 20º título do campeonato inglês, igualando o recorde, o holandês deve ser substituído no banco por Andoni Iraola. A mudança de técnico já animou o ambiente em Anfield, após uma desastrosa defesa do título da Premier League, marcada por 12 derrotas. O Liverpool também foi goleado em casa pelo Crystal Palace na quarta rodada da Carabao Cup, humilhado pelo Manchester City nas quartas de final da FA Cup e eliminado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Slot certamente não foi o único responsável pela notável queda de rendimento dos Reds, e provavelmente teria sido perdoado por uma temporada sem títulos se sua equipe tivesse jogado com um pouco mais de intensidade. No entanto, o Liverpool pareceu frágil tanto mental quanto fisicamente durante a maior parte da temporada, por isso não foi nem um pouco surpreendente que os torcedores se cansassem de ver seu time lutando para marcar gols e manter o gol invicto semana após semana.

O diretor esportivo Richard Hughes, portanto, encarregou Iraola de, mais uma vez, consertar um time desestruturado, tendo-o contratado anteriormente no Bournemouth em 2023. O basco fez um trabalho notável com muito pouco dinheiro para gastar no Vitality Stadium e, depois de perder quase toda a sua defesa no verão passado, de alguma forma levou os Cherries a um histórico sexto lugar na Premier League da última temporada. O fato de ele ter conseguido essa façanha notável jogando um “futebol de ataque” é a principal razão pela qual Hughes e companhia acreditam que Iraola é o homem ideal para dar a volta por cima em Anfield.

No entanto, não será fácil para Iraola. Ao assumir seu novo cargo, o espanhol tem uma série de problemas a resolver antes do início da nova temporada, em agosto. Aqui, o GOAL analisa as questões mais urgentes na agenda de Iraola:

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Faça o Isak marcar gols

    Normalmente, a última coisa que um técnico quer é ver um jogador importante partindo para um grande torneio internacional. No entanto, Slot argumentou, pouco antes de ser demitido, que a participação de Alexander Isak na Copa do Mundo poderia, na verdade, ser algo positivo para o Liverpool.

    Afinal, não é como se o jogador da seleção sueca corresse o risco de esgotamento. Ele foi titular apenas 13 vezes durante sua primeira temporada, marcada por lesões, em Merseyside. Portanto, dá para entender facilmente por que Slot achava que seria “muito útil” para Isak disputar “muitos jogos” na Copa do Mundo.

    É claro que o risco óbvio é ele se lesionar novamente na América do Norte, mas Isak, sem dúvida, precisa de minutos em campo mais do que qualquer outro jogador do elenco do Liverpool.

    De fato, seria um grande impulso para Iraola se a contratação mais cara da história do futebol britânico saísse do torneio ileso e com a confiança restaurada, após acumular algumas partidas como titular e talvez até marcar alguns gols. Os primeiros sinais também são animadores, com Isak saindo do banco para marcar um golaço no amistoso da Suécia contra a Noruega na segunda-feira.

    Como Iraola se juntou ao Bournemouth há três anos, ele obviamente está familiarizado com a versão de Isak do Newcastle — e essa é a versão de que o Liverpool precisa na próxima temporada. Outra campanha com apenas quatro gols é totalmente impensável para um jogador de 125 milhões de libras; portanto, embora o novo técnico queira Isak de volta o máximo possível durante a pré-temporada para enfatizar a importância da pressão, a Copa do Mundo pode ser fundamental para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu novo camisa 9.

    Iraola fez maravilhas com Eli Junior Kroupi no Bournemouth. Quem sabe o que ele poderia conquistar com um Isak em plena forma em Anfield?

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que fazer com Wirtz

    Será muito mais fácil para Iraola fazer com que Isak volte a marcar gols se ele conseguir descobrir como liberar o enorme potencial de Florian Wirtz.

    Por uma fração de segundo, no meio da temporada 2025-26, realmente parecia que tudo estava se encaixando para o Liverpool. Isak, convertendo com confiança um belo passe em profundidade de Wirtz na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, em 20 de dezembro, deu aos torcedores, que há tanto tempo sofrem, um vislumbre de um futuro mais promissor.

    No entanto, isso não passou de um vislumbre, pois Isak fraturou a perna após ser derrubado por Micky van de Ven imediatamente após marcar o gol e não voltaria a jogar na Premier League por mais quatro meses.

    É claro que Wirtz continuou a mostrar lampejos de seu inquestionável gênio — especialmente ao atuar em parceria com Hugo Ekitike antes da lesão devastadora que tirou o francês do resto da temporada. No entanto, embora o destino tenha conspirado contra o jogador da seleção alemã em mais de uma ocasião, não há como negar que Wirtz desapareceu em ocasiões demais, especialmente em jogos importantes.

    A esperança, porém, é que a mudança de estilo que agora veremos sob o comando de Iraola beneficie a contratação de 100 milhões de libras do Bayer Leverkusen, que deve assumir a função de camisa 10 na formação 4-2-3-1 preferida do técnico.

    Wirtz, porém, também está sob pressão para provar que consegue lidar com a intensidade e o contato físico da Premier League — e, assim, refutar as alegações de que o Liverpool se sairia melhor escalando o incansável Dominik Szoboszlai à frente de Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister.

    Acertar na composição do meio-campo é realmente de extrema importância para Iraola, pois os Reds foram repetidamente dominados na última temporada, com Gravenberch oferecendo mais ameaça ofensiva, mas menos cobertura defensiva, e Mac Allister parecendo completamente exausto.

    Não se surpreenda, então, se Iraola pedir aos seus novos empregadores o especialista no papel de volante que o Liverpool vem carecendo há tanto tempo para aliviar a carga sobre Gravenberch, restaurar o equilíbrio tão necessário à equipe e permitir que Wirtz faça o que faz de melhor: criar jogadas.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Formar o sucessor de Salah

    Wirtz, obviamente, também precisa de mais opções de qualidade à sua frente, especialmente porque agora há uma lacuna evidente na ala direita do Liverpool.

    Apesar dos rumores otimistas sobre um rápido retorno de Mohamed Salah após a demissão de Slot, o Rei Egípcio não voltará a Anfield tão cedo, e a busca por um herdeiro digno do trono já começou.

    É obviamente uma tarefa ingrata, já que estamos falando de um atacante que marcou e deu assistências para mais gols do que qualquer outro jogador do Liverpool na história da Premier League.

    É claro que o clube poderia — e, na verdade, deveria — ter antecipado esse problema ao contratar Antoine Semenyo no verão passado. Em vez disso, ele foi liberado para se juntar ao rival Manchester City por uma pechincha de 64 milhões de libras durante a janela de transferências de inverno — e o Liverpool agora terá que pagar muito mais do que isso se quiser contratar seu principal alvo, Yan Diomande.

    Ainda assim, o trabalho realizado por Iraola no Bournemouth, não apenas com Semenyo, mas também com Rayan, sugere que, independentemente do ponta que os Reds contratarem para substituir Salah, ele é capaz de elevar o nível de jogo da equipe a um patamar totalmente diferente.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Ajudem o Jacquet a se adaptar o mais rápido possível

    Ainda não se sabe se o Liverpool virá a se arrepender de ter recusado atender às exigências salariais de Ibrahima Konaté. O que já sabemos, porém, é que os Reds estão agora com falta de experiência na zaga.

    O capitão veterano Virgil van Dijk pode ter pelo menos mais uma grande temporada pela frente, mas, embora Joe Gomez possa ficar por mais um ano, apesar dos rumores crescentes de uma saída de Merseyside, simplesmente não se pode contar com a permanência em forma do versátil jogador da seleção inglesa.

    Como ninguém pode ter certeza de quanto tempo levará para o jovem Giovanni Leoni recuperar a forma após sua lesão no ligamento cruzado anterior, a responsabilidade recai sobre o recém-contratado Jeremy Jacquet para começar com o pé direito.

    O problema, é claro, é que o jogador de 20 anos também passou um período significativo fora dos gramados na última temporada. Jacquet sofreu uma grave lesão no ombro no confronto da Ligue 1 entre Rennes e Lens, em 7 de fevereiro — menos de uma semana após a confirmação de sua transferência de £ 60 milhões para o Liverpool no meio do ano.

    No entanto, dizem que Jacquet se recuperou totalmente e deve estar em plena forma para o início da pré-temporada, o que é ótimo, na verdade, já que Iraola precisa que o francês mostre rapidamente por que os Reds estavam dispostos a investir tanto dinheiro em um zagueiro com apenas 37 jogos na primeira divisão.

    Ainda assim, pelo lado positivo, o ex-técnico do Bournemouth não demorou muito para fazer com que Dean Huijsen jogasse tão bem que o Liverpool se interessasse em contratar o espanhol antes de ele se juntar ao Real Madrid por € 59,5 milhões (£ 50 milhões) no verão passado...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Convença a Allison a ficar

    O Liverpool sabia que Alisson Becker, cada vez mais propenso a lesões, estava chegando ao fim de sua carreira em Anfield; por isso, no verão de 2024, o clube colocou em prática um plano de sucessão ao fechar um acordo com o Valência para a contratação de Giorgi Mamardashvili, que levaria o georgiano a se transferir para Merseyside um ano depois. Como consequência, os Reds decidiram permitir que seu compreensivelmente irritado segundo goleiro, Caoimhin Kelleher, se transferisse para o Brentford por um valor inicial de 12,5 milhões de libras.

    Infelizmente para o Liverpool, que pensava no futuro, ambas as negociações agora parecem terrivelmente imprudentes. Enquanto Kelleher, como era de se esperar, desempenhou um papel fundamental no surpreendente nono lugar do Brentford de Keith Andrews na Premier League da última temporada, Mamardashvili não parecia nada à vontade durante a maior parte de suas primeiras 20 partidas pelos Reds.

    É verdade que o jogador de 25 anos não foi ajudado em nada pela defesa precária colocada à sua frente, mas havia um clima constante de nervosismo em torno dele, especialmente com a bola nos pés.

    Portanto, não é nem um pouco surpreendente que o Liverpool, segundo relatos, não esteja mais disposto a permitir que Alisson se transfira para a Juventus. Diz-se que o brasileiro ainda está decidido a se mudar para Turim, mas Iraola deve fazer tudo o que puder para convencer Alisson a ficar mais um ano em Anfield. Ele pode não ser mais capaz de disputar 50 jogos por temporada, mas está claro que o Liverpool precisa de mais tempo para encontrar um sucessor mais adequado do que Mamardashvili.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Identifique a posição problemática

    A notícia de que Jeremie Frimpong ficou de fora da seleção holandesa para a Copa do Mundo deste verão foi chocante, de certa forma. O versátil lateral-ala teria sido considerado uma aposta certa nesta mesma época no ano passado. No entanto, infelizmente é fácil entender por que Ronald Koeman agora acha que pode passar sem um jogador que teve uma péssima primeira temporada no Liverpool.

    Frimpong foi titular em apenas 23 jogos em todas as competições, enquanto lutava para recuperar a forma e a condição física durante quase toda a temporada, que rendeu apenas duas assistências e dois gols — um desempenho chocante para um jogador que se mostrou tão prolífico nessas duas áreas pelo Bayer Leverkusen.

    O principal problema com o jogador de 25 anos é que ninguém tem certeza se ele é bom o suficiente defensivamente para atuar como lateral-direito. Frimpong tem uma velocidade incrível, mas seu posicionamento e tomada de decisões são, na melhor das hipóteses, questionáveis.

    É claro que as dificuldades de Frimpong não seriam um problema tão grande para o Liverpool se Conor Bradley fosse capaz de jogar duas vezes por semana — mas isso agora parece um sonho impossível após mais uma temporada prejudicada por lesões.

    Nesse contexto, Iraola tem uma decisão importante a tomar para a lateral direita. Se ele não achar que pode confiar que Frimpong ou Bradley permanecerão em forma, uma contratação no verão será essencial, já que o Liverpool ainda não está nem perto de preencher o vazio considerável deixado por Trent Alexander-Arnold.