"As pessoas vão comparar com Pep depois de 10 jogos": Enzo Maresca se prepara para desafio "impossível" contra o Manchester City

Assumir o lugar de Guardiola no City é uma tarefa que muitos considerariam a mais difícil do futebol mundial, mas Maresca está pronto para abraçar o escrutínio. Depois que Guardiola encerrou sua passagem repleta de troféus com 17 títulos de grande porte, incluindo seis da Premier League, as expectativas no lado azul de Manchester seguem altíssimas. Maresca, falando à imprensa durante a turnê de pré-temporada do clube em Seul, reconheceu que seu desempenho será medido contra o padrão estabelecido pelo catalão desde o primeiro apito da nova campanha.

Ao abordar as comparações inevitáveis, Maresca foi sincero sobre a pressão que enfrenta. "Depois de 10 jogos, se tivermos 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. As pessoas vão comparar com o Pep depois de 10 jogos, isso não coloca pressão em mim", explicou. "Eu já disse muitas vezes quando estava no Leicester ou no Chelsea, ele é o melhor técnico do mundo nos últimos 15 ou 20 anos."