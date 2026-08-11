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"As pessoas vão comparar com Pep depois de 10 jogos": Enzo Maresca se prepara para desafio "impossível" contra o Manchester City
Enfrentando a sombra de uma lenda
Assumir o lugar de Guardiola no City é uma tarefa que muitos considerariam a mais difícil do futebol mundial, mas Maresca está pronto para abraçar o escrutínio. Depois que Guardiola encerrou sua passagem repleta de troféus com 17 títulos de grande porte, incluindo seis da Premier League, as expectativas no lado azul de Manchester seguem altíssimas. Maresca, falando à imprensa durante a turnê de pré-temporada do clube em Seul, reconheceu que seu desempenho será medido contra o padrão estabelecido pelo catalão desde o primeiro apito da nova campanha.
Ao abordar as comparações inevitáveis, Maresca foi sincero sobre a pressão que enfrenta. "Depois de 10 jogos, se tivermos 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. As pessoas vão comparar com o Pep depois de 10 jogos, isso não coloca pressão em mim", explicou. "Eu já disse muitas vezes quando estava no Leicester ou no Chelsea, ele é o melhor técnico do mundo nos últimos 15 ou 20 anos."
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Buscando sabedoria com a lenda
A preparação para uma transição tão monumental envolve a sabedoria tradicional do futebol. Para garantir que estivesse preparado para o desafio, Maresca se reuniu com Guardiola em Barcelona pouco antes de sua nomeação oficial para discutir o funcionamento interno do elenco.
"Passamos algumas horas juntos", disse Maresca. "Tínhamos planejado, antes de a temporada terminar aqui, passar algum tempo juntos nas férias de verão. Às vezes gosto de chegar sem informações prévias para ver as coisas por mim mesmo, mas ele esteve aqui por tanto tempo que tem as opiniões dele. Mas você também precisa chegar e ver as coisas por si mesmo, ver o quadro completo."
Adaptando-se a uma Premier League em transformação
Maresca percebeu mudanças significativas na elite do futebol inglês desde sua passagem anterior como auxiliar, especialmente a crescente ênfase nas bolas paradas e nos sistemas defensivos de marcação individual. Apesar dessas tendências táticas, o ex-técnico do Leicester sustenta que a Premier League continua sendo o auge do esporte devido à enorme concentração de talento e conhecimento técnico ao longo da divisão.
"É por causa da qualidade dos jogadores, da qualidade dos técnicos, da organização da Premier League. É completamente diferente em comparação com outros países", observou Maresca. "Que liga pode competir com a Premier League? Espanha? Barcelona, Real Madrid, sim, mas depois o restante não é o mesmo. Você tem seis times aqui que estão mais ou menos nesse nível."
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Montando um grupo de liderança
Uma das questões mais urgentes para o novo treinador é a escolha de um novo capitão do clube após a saída de Bernardo Silva. O atual grupo de liderança inclui Ruben Dias, Rodri e Erling Haaland, mas o treinador está determinado a garantir que seja mantida uma presença formada no próprio clube.
"No Leicester e no Chelsea eu tinha uma regra: quando marcávamos, o capitão tinha que vir ao banco, não para comemorar, mas para receber instruções. Mas, se ele marcar, aí pode comemorar", disse Maresca. "Se Erling for o capitão, temos um problema, consegue imaginar? Se você viu o jogo contra o K-League XI na quarta-feira, quando marcamos o primeiro gol, Ruben veio até o banco. Acho que, mesmo que sejam dois ou três minutos, sempre há algo para ajustar. No momento, temos três ou quatro [no grupo de liderança] e estamos faltando um."
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