No novo documentário do Amazon Prime, “Loredana & Karim – Love & Drama”, o atacante apresenta, no segundo episódio, sua versão pessoal e bastante polêmica dos acontecimentos, além de revelar os bastidores de um mal-entendido bizarro que teve origem em um pedido online fatídico.
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"As pessoas não entendem, eu não tenho uma namorada normal": o atacante do BVB, Karim Adeyemi, fala abertamente sobre o caso do 'Mystery Box'
“O Karim estava de férias e veio comigo para as filmagens do DSDS. Liguei para o Ben e pedi que ele levasse os pacotes”, lembra Loredana, esposa de Adeyemi, no documentário, sobre o que desencadeou o escândalo.
O tal Ben é o melhor amigo do jogador profissional do Dortmund. Ele foi imediatamente abordado pela polícia no aeroporto. O que era para ser um favor entre amigos se transformou em um pesadelo no terminal.
O amigo de Adeyemi não fazia ideia do que estava transportando na bagagem. No documentário, Ben descreve: “Levei os pacotes para o aeroporto exatamente como estavam. Então, estou diante do policial e vejo: um capuz, uma faca de mola, um anel de combate e mais algumas coisinhas. Pensei comigo mesmo: ‘isso não pode estar certo’.”
- AFP
Adeyemi: “Era um site de caça ou algo do tipo”
Os objetos proibidos foram legalmente atribuídos ao jogador profissional do BVB. Mas como é que um jogador profissional da Bundesliga, que ganha muito bem, consegue armas proibidas?
Adeyemi tenta explicar que por trás da compra duvidosa não havia um plano criminoso, mas sim um pedido pela internet um tanto bizarro. Tratava-se de uma chamada “Mystery Box”, cujo conteúdo exato não é totalmente conhecido pelo comprador antecipadamente.
“Era uma caixa em um site onde eu já sabia o que poderia ter dentro. Era um site de caça ou algo assim. De um soqueira a um pequeno canivete. Pode ser qualquer coisa, uma Mystery Box, por assim dizer”, disse o jogador de 24 anos.
Adeyemi defende Loredana invocando o instinto protetor
Segundo Adeyemi, por trás dessa ação de compras estava um instinto protetor em relação à sua parceira, que, como rapper, está sob os holofotes. O medo por seus entes queridos teria obscurecido seu raciocínio.
“Se eu estiver sozinho e alguém quiser me assaltar, que faça isso — mas não com a minha família. As pessoas não entendem, eu não tenho uma mulher comum. Tenho uma mulher que é rapper. Para mim, alguém que está sob os holofotes precisa ser capaz de se defender sozinho”, justificou ele sua intenção. “Meu pensamento foi: se eu posso encomendar, isso nunca pode ser ilegal.”
- Getty Images Sport
Adeyemi teve que pagar 450 mil euros
O Judiciário não demonstrou qualquer compreensão por essa argumentação descabida. A legislação alemã sobre armas não prevê zonas cinzentas no que diz respeito a anéis de combate e canivetes automáticos, razão pela qual o jogador da seleção nacional acabou tendo que aceitar a pesada multa de 450 mil euros.