"As pessoas não entendem, eu não tenho uma namorada normal": o atacante do BVB, Karim Adeyemi, fala abertamente sobre o caso do 'Mystery Box'

“O Karim estava de férias e veio comigo para as filmagens do DSDS. Liguei para o Ben e pedi que ele levasse os pacotes”, lembra Loredana, esposa de Adeyemi, no documentário, sobre o que desencadeou o escândalo.

O tal Ben é o melhor amigo do jogador profissional do Dortmund. Ele foi imediatamente abordado pela polícia no aeroporto. O que era para ser um favor entre amigos se transformou em um pesadelo no terminal.

O amigo de Adeyemi não fazia ideia do que estava transportando na bagagem. No documentário, Ben descreve: “Levei os pacotes para o aeroporto exatamente como estavam. Então, estou diante do policial e vejo: um capuz, uma faca de mola, um anel de combate e mais algumas coisinhas. Pensei comigo mesmo: ‘isso não pode estar certo’.”