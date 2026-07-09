Os números da partida contra os belgas comprovam o fraco desempenho do jogador ofensivo. Pulisic ficou em campo por apenas 45 minutos, durante os quais praticamente não conseguiu nada. Onze perdas de bola em apenas um tempo falaram por si, antes que uma lesão no tornozelo selasse sua saída precoce. Foi o fim pouco glorioso de um torneio já fraco: em quatro partidas na Copa do Mundo, o ponta não marcou nenhum gol e contribuiu com apenas uma assistência.

A crise esportiva agora traz à tona as figuras de destaque do futebol americano. À frente de todos, Landon Donovan usou palavras contundentes. O ex-jogador da seleção nacional, de 44 anos, que já atuou na Bundesliga pelo FC Bayern de Munique, classificou as atuações do atacante no podcast “Unfiltered Soccer” como “decepcionantes”.