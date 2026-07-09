Pulisic, que já foi aclamado como o salvador do futebol americano, fez uma avaliação implacável após a derrota. “No fim das contas, simplesmente não fomos bem o suficiente. Não fomos bons o bastante”, disse o jogador de 27 anos. Mas a autoavaliação do ex-jogador do Dortmund não é suficiente em seu país natal. Após a amarga eliminação, um acirrado debate sobre o jogador-chave se acirrou nos EUA.
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"As pessoas já estão de saco cheio disso": crítica implacável ao astro americano Christian Pulisic após a eliminação na Copa do Mundo
Os números da partida contra os belgas comprovam o fraco desempenho do jogador ofensivo. Pulisic ficou em campo por apenas 45 minutos, durante os quais praticamente não conseguiu nada. Onze perdas de bola em apenas um tempo falaram por si, antes que uma lesão no tornozelo selasse sua saída precoce. Foi o fim pouco glorioso de um torneio já fraco: em quatro partidas na Copa do Mundo, o ponta não marcou nenhum gol e contribuiu com apenas uma assistência.
A crise esportiva agora traz à tona as figuras de destaque do futebol americano. À frente de todos, Landon Donovan usou palavras contundentes. O ex-jogador da seleção nacional, de 44 anos, que já atuou na Bundesliga pelo FC Bayern de Munique, classificou as atuações do atacante no podcast “Unfiltered Soccer” como “decepcionantes”.
- Getty Images Sport
Crítica contundente: Christian Pulisic é alvo de ataques nos EUA
Ao mesmo tempo, Donovan deu uma visão dos bastidores da seleção dos EUA, o que sugere atritos entre Pulisic e seu entorno. “Converso com pessoas da Federação de Futebol dos EUA. Converso com seus patrocinadores. Converso com seus companheiros de equipe. Converso com a comissão técnica e os assistentes”, disse ele, e acrescentou: “As pessoas estão de saco cheio da forma como as coisas são conduzidas ao redor dele. Dá a sensação de que simplesmente não dá para se aproximar dele.”
Além de Donovan, também se manifestaram vozes de peso do bem-sucedido futebol feminino dos EUA. Carli Lloyd, que analisa a Copa do Mundo como especialista para a emissora americana Fox, já havia criticado o comportamento do capitão durante a transmissão ao vivo. Ela disse que “não o viu o suficiente neste jogo e, na verdade, durante toda a Copa do Mundo”.
Pulisic no centro das críticas: “Ele poupou-se durante toda a Copa do Mundo”
As declarações de Pulisic após a derrota para a Bélgica foram alvo de críticas, especialmente quando ele afirmou que agora tinha, acima de tudo, “tempo para descansar”. Lloyd voltou a se manifestar em suas redes sociais e atacou a atitude do jogador: “A gente descansa quando a carreira ativa de jogador acaba. Ponto final.”
Sydney Leroux, outra merecida jogadora da seleção, seguiu a mesma linha. A campeã mundial de 36 anos também reagiu nas redes sociais, com bastante sarcasmo: “Ele poupou-se durante todo o Mundial.”
Para Pulisic, essas reações das personalidades de destaque dos EUA representam o ponto mais baixo, por enquanto, de sua carreira na seleção, que começou em 2016 e soma, até o momento, 90 partidas internacionais (33 gols). As declarações contundentes estão causando um enorme alvoroço na mídia dos Estados Unidos e devem intensificar enormemente as discussões sobre o papel do ex-menino-prodígio nas próximas semanas.
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