"Acho que as pessoas não entendem o Leroy. E acho que estão sendo injustas com ele", escreveu o jogador de 35 anos em sua coluna sobre a Copa do Mundo para a revista *Der Spiegel*.
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"As pessoas estão sendo injustas com ele": ex-jogador da seleção alemã defende Leroy Sané, alvo de críticas
Gündogan e Sane jogaram juntos no Manchester City por quatro anos, entre 2016 e 2020; desde o verão passado, eles defendem o Galatasaray de Istambul. “Portanto, posso afirmar que o conheço muito bem”, disse Gündogan: “E é por isso que fico comovido quando vejo como ele é frequentemente visto de forma crítica na Alemanha.”
Sane é — apesar da imagem que às vezes transmite — uma pessoa tímida, que se abala mais com as críticas do público do que se imagina: “Ele é um jogador que precisa de espaço para cometer erros. Só assim ele consegue realmente se destacar. Mas se ele vive com o medo de que o primeiro erro gere críticas imediatas, como Leroy poderia manter um desempenho constante? Todos nós precisamos nos esforçar mais para apoiá-lo.”
Sane costuma ter “a sensação de que as pessoas estão apenas esperando que ele cometa algum erro. Percebo que ele nem sempre está tão livre mentalmente quanto precisaria para seu jogo criativo. Quando não conhece bem as pessoas, ele fica muito cauteloso”, continuou Gündogan.
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Gündogan defende Sane: “É isso que seus companheiros de equipe realmente levam em conta”
No geral, o ex-jogador da seleção nacional considera exageradas as críticas ao jogador de 30 anos. Mesmo que Sane não tenha se destacado ofensivamente na estreia contra Curaçao (7 a 1), ele se colocou a serviço da equipe: “A maneira como Leroy correu 60 metros para trás para ajudar Joshua Kimmich na defesa é o que seus companheiros realmente levam em conta.”
Na primeira partida da fase de grupos, Sane foi escalado para o time titular pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann; no entanto, apesar dos sete gols marcados pela equipe, ele não participou de nenhum gol. Em seguida, surgiram críticas da torcida e pedidos para que o jogador de 30 anos fosse substituído no time titular para a segunda partida contra a Costa do Marfim.
Resta saber se o atacante estará novamente na escalação inicial no sábado à noite (22h). Como possível candidato à substituição, destacou-se Deniz Undav, do Stuttgart, que, após entrar em campo contra Curaçao, marcou um gol e deu duas assistências.