"As pessoas estão sendo injustas com ele": ex-jogador da seleção alemã defende Leroy Sané, alvo de críticas

Gündogan e Sane jogaram juntos no Manchester City por quatro anos, entre 2016 e 2020; desde o verão passado, eles defendem o Galatasaray de Istambul. “Portanto, posso afirmar que o conheço muito bem”, disse Gündogan: “E é por isso que fico comovido quando vejo como ele é frequentemente visto de forma crítica na Alemanha.”

Sane é — apesar da imagem que às vezes transmite — uma pessoa tímida, que se abala mais com as críticas do público do que se imagina: “Ele é um jogador que precisa de espaço para cometer erros. Só assim ele consegue realmente se destacar. Mas se ele vive com o medo de que o primeiro erro gere críticas imediatas, como Leroy poderia manter um desempenho constante? Todos nós precisamos nos esforçar mais para apoiá-lo.”

Sane costuma ter “a sensação de que as pessoas estão apenas esperando que ele cometa algum erro. Percebo que ele nem sempre está tão livre mentalmente quanto precisaria para seu jogo criativo. Quando não conhece bem as pessoas, ele fica muito cauteloso”, continuou Gündogan.