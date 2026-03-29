"As pessoas estão preocupadas!" – Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, rebate a imprensa espanhola por ter feito uma afirmação surpreendente

Como capitão da seleção francesa, Mbappé também refletiu sobre a situação atual do time e se eles evoluíram desde a dramática derrota na final da Copa do Mundo de 2022. “Temos mais talento, mais potencial, mas será que estamos mais fortes? Não sei. Os resultados vão nos dizer. Mas quando você vê o desempenho dos jogadores, há muito pelo que torcer. É emocionante. Mas, para ser considerado forte, é preciso vencer e provar isso em campo. Já vi seleções francesas talentosas que não venceram. No fim das contas, só a vitória importa”, explicou.

Mbappé também descartou a ideia de que ser favorito do torneio seja um fardo para a equipe, afirmando: “Não, não é perigoso porque você pode cair de volta à realidade muito rapidamente. O Senegal vai nos pressionar com tudo se acharmos que somos campeões do mundo desde o início, e vamos cair de volta à realidade rapidamente. Essa não é a mentalidade da equipe. Temos essa atitude despreocupada porque somos um grupo jovem, mas também estamos cientes de que ainda há muito a fazer apenas para alcançar o objetivo final. Haverá a primeira competição com a fase de grupos e, depois, uma segunda com a fase eliminatória.”