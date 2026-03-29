getty
Traduzido por
"As pessoas estão preocupadas!" – Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, rebate a imprensa espanhola por ter feito uma afirmação surpreendente
Mbappé não se preocupa com as especulações sobre seu futuro no Real Madrid
O atacante respondeu às alegações da mídia espanhola de que estaria poupando energia para a próxima Copa do Mundo, em vez de dar tudo de si pelo Real Madrid. Em entrevista recente ao Telefoot, o francês riu da ideia de que poderia ficar de fora de partidas do clube para se manter em forma para a seleção francesa.
“Sim, claro que quero vencer com o Real. Na Espanha, algumas pessoas estão um pouco preocupadas que eu não vá jogar, acham que vou direto para a Copa do Mundo (risos). Mas isso é extremamente importante”, afirmou Mbappé. “Ainda estamos na disputa da La Liga e da Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, vamos enfrentar um grande time (o Bayern), provavelmente o time em melhor forma, e se há um time que pode vencê-los, esse time é o Real Madrid.”
- AFP
Arbeloa apoia seu atacante carismático
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tem manifestado abertamente seu apoio a Mbappé, descartando qualquer ideia de que o jogador não esteja pronto para disputar as duas competições. Apesar dos recentes sustos com lesões que mantiveram o atacante afastado dos gramados, o treinador insiste que seu craque está em forma para as exigências do futebol de alto nível. Ao falar sobre o assunto, Arbeloa expressou total confiança na preparação física de seu jogador-chave: “Não vejo nenhum problema em ele ir para a seleção. Se o convocam, é porque ele é muito bom.”
Avaliando a força dos Bleus
Como capitão da seleção francesa, Mbappé também refletiu sobre a situação atual do time e se eles evoluíram desde a dramática derrota na final da Copa do Mundo de 2022. “Temos mais talento, mais potencial, mas será que estamos mais fortes? Não sei. Os resultados vão nos dizer. Mas quando você vê o desempenho dos jogadores, há muito pelo que torcer. É emocionante. Mas, para ser considerado forte, é preciso vencer e provar isso em campo. Já vi seleções francesas talentosas que não venceram. No fim das contas, só a vitória importa”, explicou.
Mbappé também descartou a ideia de que ser favorito do torneio seja um fardo para a equipe, afirmando: “Não, não é perigoso porque você pode cair de volta à realidade muito rapidamente. O Senegal vai nos pressionar com tudo se acharmos que somos campeões do mundo desde o início, e vamos cair de volta à realidade rapidamente. Essa não é a mentalidade da equipe. Temos essa atitude despreocupada porque somos um grupo jovem, mas também estamos cientes de que ainda há muito a fazer apenas para alcançar o objetivo final. Haverá a primeira competição com a fase de grupos e, depois, uma segunda com a fase eliminatória.”
- AFP
Adaptando-se ao papel de capitão
O craque do Real Madrid continua a assumir cada vez mais seu papel de liderança na seleção nacional, observando como suas responsabilidades mudaram à medida que amadureceu. “Entendo perfeitamente o papel que o técnico e os jogadores esperam de mim, o espaço que querem que eu ocupe. [O que aprendi com esse papel é] que preciso participar de mais coletivas de imprensa (risos). Antes, eu era o jovem talento, a cereja do bolo. Depois, me tornei um jogador importante, a estrela em que todos se concentram. As pessoas cuidam de você. E agora, em 2026, sou eu quem tem que cuidar de todos. É estranho falar como um velho.”