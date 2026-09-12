Mourinho usou um provérbio português tradicional para explicar por que os torcedores estavam mirando dois dos jogadores mais importantes do Madrid. Ele pediu aos torcedores que reconheçam o que os dois atacantes trazem para a equipe.

"Em Portugal há um provérbio: só se atiram pedras às árvores que dão frutos", afirmou Mourinho, como citado pelo 20Minutos. "Você não vai atirar pedras em uma árvore que não lhe dá nada. O que Vini fez aqui nos últimos anos, quantas Champions Leagues ele venceu, quantos gols ele marcou, ele é uma árvore que tem muitos frutos. As pessoas atiram pedras porque querem frutos, querem o melhor de Vinicius."

O técnico também destacou o comprometimento defensivo de Mbappe contra a Inter. Ele elogiou o francês por defender "como um animal" pela ponta esquerda ao lado de Marc Cucurella no minuto 90, enquanto atuava com dez homens.

"Uso o mesmo provérbio que usei para Vinícius", acrescentou Mourinho. "Há coisas que eu vejo e valorizo muito. Vi um time jogando aos 90 minutos, com dez homens nos dois minutos finais, e vi Mbappe jogando como ponta esquerda, defendendo com um jogador a menos, cobrindo Cucurella, que já estava morto em campo.

"Kylian também estava exausto, mas passou aqueles dois minutos defendendo a faixa esquerda como um animal, incentivado por um técnico muito exigente, que não parava de gritar e motivá-lo."