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'As pessoas atiram pedras em árvores com frutos' - José Mourinho defende estrelas do Real Madrid Vinicius Jr e Kylian Mbappe após vaias no Bernabéu
O Madrid volta a atuar no Santiago Bernabéu
O Real Madrid se prepara para voltar a atuar no Santiago Bernabéu no sábado, quando enfrentará o Rayo Vallecano em La Liga, após uma sequência mista de resultados. Uma derrota no campeonato para o Real Betis foi seguida por uma suada vitória sobre a Inter de Milão na Champions League.
No entanto, o recente triunfo europeu foi marcado por insatisfação nas arquibancadas. Partes da torcida da casa vaiaram os atacantes Vinicius e Mbappe durante a partida. Mourinho abordou a reação dos torcedores em sua entrevista coletiva de sexta-feira. O treinador deu uma resposta ponderada e manifestou total apoio à sua dupla de ataque.
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Mourinho defende dupla de estrelas com provérbio
Mourinho usou um provérbio português tradicional para explicar por que os torcedores estavam mirando dois dos jogadores mais importantes do Madrid. Ele pediu aos torcedores que reconheçam o que os dois atacantes trazem para a equipe.
"Em Portugal há um provérbio: só se atiram pedras às árvores que dão frutos", afirmou Mourinho, como citado pelo 20Minutos. "Você não vai atirar pedras em uma árvore que não lhe dá nada. O que Vini fez aqui nos últimos anos, quantas Champions Leagues ele venceu, quantos gols ele marcou, ele é uma árvore que tem muitos frutos. As pessoas atiram pedras porque querem frutos, querem o melhor de Vinicius."
O técnico também destacou o comprometimento defensivo de Mbappe contra a Inter. Ele elogiou o francês por defender "como um animal" pela ponta esquerda ao lado de Marc Cucurella no minuto 90, enquanto atuava com dez homens.
"Uso o mesmo provérbio que usei para Vinícius", acrescentou Mourinho. "Há coisas que eu vejo e valorizo muito. Vi um time jogando aos 90 minutos, com dez homens nos dois minutos finais, e vi Mbappe jogando como ponta esquerda, defendendo com um jogador a menos, cobrindo Cucurella, que já estava morto em campo.
"Kylian também estava exausto, mas passou aqueles dois minutos defendendo a faixa esquerda como um animal, incentivado por um técnico muito exigente, que não parava de gritar e motivá-lo."
Chave da união enquanto Mourinho aborda as vaias no Bernabéu
Embora Mourinho tenha admitido ficar triste quando torcedores vaiam os próprios jogadores, ele reiterou que sempre ficará ao lado de quem der o máximo esforço em campo.
O técnico português fez referência a comentários do zagueiro Dean Huijsen, que anteriormente o descreveu como exigente. Mourinho concordou com a descrição, observando que qualquer jogador que dê tudo de si tem seu apoio total, independentemente dos erros.
"Li comentários de Huijsen dizendo que sou um verdadeiro pé no saco, que estou sempre no pé dele, e isso é em parte verdade", disse Mourinho. "A expectativa é que você dê tudo o que tem; e quem dá tudo não é obrigado a dar mais. Quando há união entre o time e o estádio, você é quase imbatível."
- Getty Images Sport
Real Madrid focado no teste contra o Rayo
Projetando o duelo de sábado pela LaLiga contra o Rayo, Mourinho deixou claro que o barulho externo não vai distrair seu elenco. Embora o departamento de imprensa do clube lhe forneça resumos da cobertura da mídia, o técnico segue totalmente focado em seu trabalho diário.
Mourinho segue confiante na mentalidade de seu grupo na busca por três pontos na LaLiga, afirmando que nem as críticas da mídia nem as vaias da torcida vão mudar o espírito de seu elenco.
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