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Mark Doyle

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As perspectivas profissionais de Michael Carrick, o perfil no LinkedIn de Liam Rosenior e a candidatura de Bruno Fernandes ao prêmio de Jogador do Ano – Vencedores e perdedores da goleada do Manchester United sobre o Chelsea

Vencedores & perdedores
Opinion
Manchester United
Chelsea
Premier League
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester United
M. Carrick
L. Rosenior
B. Fernandes
A. Garnacho
C. Palmer

O Chelsea precisava simplesmente vencer o confronto da Premier League contra o Manchester United na noite de sábado. Mas não conseguiu. Perdeu. Mais uma vez. E sem marcar nenhum gol. Mais uma vez. São agora quatro jogos sem marcar gols consecutivos e quatro derrotas seguidas para os Blues — a pior sequência sem gols desde novembro de 1912. Como resultado, a equipe de Liam Rosenior, que vem enfrentando dificuldades, permanece em sexto lugar na classificação da Premier League, quatro pontos atrás do Liverpool, quinto colocado, que tem um jogo a menos.

Considerando que ao Chelsea restam agora apenas cinco partidas, existe um risco muito real de que o time fique de fora da Liga dos Campeões na próxima temporada — o que poderia ter consequências catastróficas para o clube. O United, por outro lado, está prestes a garantir um tão esperado retorno à principal competição de clubes da Europa, após um único gol de Matheus Cunha em Stamford Bridge, que abriu uma vantagem de 10 pontos entre o time e seus anfitriões.

Os Red Devils não jogaram particularmente bem naquela noite e tiveram sorte em alguns momentos, mas conseguir manter o gol invicto sem um único zagueiro central titular — devido a uma combinação de lesões e suspensões — sem dúvida fez maravilhas para as esperanças de Michael Carrick de assumir o cargo em tempo integral.

Abaixo, o GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de um resultado extremamente significativo no oeste de Londres...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: A candidatura de Bruno ao prêmio de Jogador do Ano

    Existe uma corrente de pensamento que defende que o melhor jogador da temporada deve sempre vir do time campeão. No entanto, isso é um completo absurdo. Embora o futebol seja um esporte coletivo, estamos falando de um prêmio individual, e o melhor jogador do campeonato nem sempre joga no melhor time da liga.

    Este ano é um exemplo perfeito disso. Declan Rice tem sido excelente para o Arsenal, que pode muito bem terminar em primeiro lugar, enquanto ninguém esteve diretamente envolvido em mais gols do que Erling Haaland, que também pode ainda conquistar mais um troféu da Premier League com o Manchester City.

    Bruno Fernandes, porém, simplesmente tem que ganhar o prêmio de Jogador da Temporada. Ele pode não ser uma figura particularmente simpática, mas nenhum outro jogador da liga é tão importante para sua equipe quanto o português.

    Ele provou isso novamente em Stamford Bridge ao criar o único gol da partida para Matheus Cunha com uma jogada brilhante pela ala direita, elevando seu total de assistências na atual campanha para 18 — a apenas duas do recorde histórico da Premier League.

    Estamos testemunhando a história sendo feita aqui — isso merece ser reconhecido.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Alejandro Garnacho

    O gol da vitória foi particularmente gratificante para a torcida visitante, pois Bruno havia passado facilmente por uma marcação apática de Alejandro Garnacho na jogada que antecedeu o lance. O argentino pode ter passado pelas categorias de base do Old Trafford, após ter sido contratado ainda jovem vindo do Atlético de Madrid, mas a torcida do United não nutre nenhum carinho pelo seu ex-ala.

    De fato, a torcida visitante já havia começado a vaiar o “idiota da Argentina” antes mesmo de sua entrada aos 15 minutos, substituindo Estevao, que havia se lesionado — o que só teria deixado Garnacho ainda mais determinado a provar seu valor contra seu antigo clube.

    No entanto, Garnacho não fez nada além de provar que o United estava certo em se livrar dele no verão passado, durante mais uma atuação dolorosamente ineficaz do jogador de 21 anos, que nem conseguiu superar o mediano Diogo Dalot.

    Alguns torcedores do United temiam que o clube tivesse vendido Garnacho por um preço baixo, mas, oito meses depois, 40 milhões de libras (55 milhões de dólares) ainda parecem um excelente negócio por um jogador que não chega nem à metade do que ele acredita ser — algo que o Chelsea está descobrindo agora, com um custo considerável.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: As perspectivas profissionais de Carrick

    Os resultados de um técnico interino podem ser enganosos. O Manchester United sabe disso melhor do que ninguém. É fácil se deixar levar por um ex-ídolo da torcida durante o período de lua de mel.

    No entanto, embora haja dúvidas legítimas sobre se Michael Carrick é realmente o homem certo para o que é, sem dúvida, a função mais difícil do futebol, o que podemos dizer é que sua entrevista de emprego não poderia estar indo muito melhor.

    Ele conquistou mais pontos do que qualquer outro técnico da Premier League desde que assumiu o cargo em 13 de janeiro. Como resultado, o United está agora a um passo de se classificar para a Liga dos Campeões — algo que parecia um sonho impossível para uma equipe que sofria sob o comando de Ruben Amorim durante a primeira metade da temporada.

    Carrick, porém, incutiu clareza, coesão e personalidade no elenco. O ex-jogador da seleção inglesa sofreu seu primeiro revés grave na noite de segunda-feira, com o United perdendo em casa para o Leeds United, mas a resposta em Stamford Bridge foi absolutamente impressionante.

    Carrick sabia que teria que viajar para Londres sem a dupla suspensa Lisandro Martinez e Harry Maguire, além do ausente de longa data Matthijs de Ligt, mas também teve que deixar Lenny Yoro em casa devido a uma lesão.

    Apesar de ter sua defesa enfraquecida, Carrick conseguiu conquistar uma vitória vital — e o primeiro jogo sem sofrer gols em cinco partidas — com Ayden Heaven, de 19 anos, atuando ao lado do lateral Noussair Mazraoui.

    “Foi preciso muito trabalho nos últimos dias para preparar a equipe com uma nova zaga de quatro”, disse Carrick à TNT Sports após a partida. “Achei incrível a entrada de Ayden Heaven e Noussair Mazraoui, considerando a pouca idade de Ayden e o fato de Noussair não estar acostumado a jogar como zagueiro central em uma zaga de quatro. Tenho que dar muito crédito à comissão técnica por ter preparado os rapazes para isso.”

    Carrick também merece sua parte do crédito, porque, mesmo levando em conta o ímpeto de um novo técnico, assumir um time no meio da temporada nunca é fácil...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Liam Rosenior

    Liam Rosenior é, essencialmente, o oposto de Carrick. Ele também assumiu o comando de um grande clube da Premier League em janeiro, mas, ao contrário do compatriota, conseguiu deixar uma equipe que, na verdade, não estava em tão má situação assim, muito, muito pior — como demonstra a péssima sequência de apenas uma vitória em oito jogos da Premier League.

    É óbvio que as pessoas vão apontar o fato de que o Chelsea tem problemas maiores do que o técnico — e é por isso que mais de 500 torcedores participaram de um protesto contra os donos do clube antes do jogo de sábado à noite.

    No entanto, uma das razões pelas quais os torcedores perderam a confiança em Todd Boehly & Cia. é justamente o fato de que eles acharam por bem demitir Enzo Maresca seis meses após conquistar dois troféus e substituí-lo por um técnico inexperiente, sem nenhum título em seu currículo.

    Rosenior foi uma escolha interna barata, o homem da empresa disposto a se concentrar exclusivamente nos assuntos da equipe principal. No entanto, está claro que ele foi promovido além de suas capacidades.

    Os jogadores não se voltaram contra ele de forma alguma, mas o simples fato de tantas figuras-chave no vestiário terem lamentado publicamente a demissão de Maresca é revelador.

    Com todas as suas palavras da moda e linguagem do LinkedIn, Rosenior fala muito bem, mas este é um negócio baseado em resultados e o ponto principal é que ele perderá o emprego se o Chelsea não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

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    VENCEDOR: Os cinco principais rivais do Chelsea

    Não foram apenas as chances do United na Liga dos Campeões que aumentaram com a vitória por 1 a 0 no sábado, em Stamford Bridge. O gol da vitória de Cunha, aos 43 minutos, deve ter sido recebido com alegria pelos torcedores tanto do Aston Villa quanto do Liverpool (mesmo que eles não admitam!).

    No momento em que este artigo foi escrito, o Villa está em quarto lugar na Premier League e pode empatar em pontos com o United novamente ao derrotar o Sunderland em casa na tarde de domingo. É claro que isso não é de forma alguma garantido, já que os Black Cats são um adversário complicado — especialmente para um time que disputou a Liga Europa três dias antes. Nesse sentido, a derrota do Chelsea alivia um pouco da pressão sobre o Villa, que está sete pontos à frente dos Blues.

    No entanto, a derrota dos Blues para o United foi um impulso ainda maior para o Liverpool. Os Reds estão em péssima forma e em baixa após a notícia de que Hugo Ekitike ficará fora do restante de 2026 devido a uma lesão no tendão de Aquiles sofrida na derrota para o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões no meio da semana.

    Pior ainda, agora eles precisam fazer a curta, mas assustadora, viagem pelo centro de Liverpool para enfrentar os rivais da cidade, que também estão de olho na Europa neste momento.

    O clássico de Merseyside no domingo é uma partida crucial para a equipe de Arne Slot, por diversos motivos, mas também oferece agora aos campeões ingleses, prestes a serem destronados, uma oportunidade gloriosa de abrir sete pontos de vantagem sobre o Chelsea na disputa pela quinta colocação.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: O Projeto BlueCo

    Se o Chelsea acabar ficando de fora da Liga dos Campeões (e talvez até mesmo de todas as competições europeias, já que Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton e Sunderland estão todos a dois pontos dos Blues), não dá para deixar de imaginar se alguns jogadores-chave poderiam pensar em abandonar o barco.

    O ex- camisa 10 Joe Cole admitiu abertamente em sua análise pós-jogo na TNT Sports que não tinha dúvidas de que alguns jogadores iriam direto aos seus agentes pedindo para “me tirarem daqui”.

    Do lado positivo, Cole Palmer insistiu em uma entrevista publicada antes do jogo contra o United que, ao contrário dos rumores de um retorno a Manchester, ele não tinha intenção de deixar Londres, afirmando que o Chelsea não estava “muito longe” de disputar os principais títulos do futebol regularmente.

    No entanto, 48 pontos em 33 jogos da Premier League e uma goleada por 8 a 2 no placar agregado contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões sugerem fortemente o contrário.

    Palmer afirma que é apenas uma questão de o Chelsea “trazer os jogadores certos” neste verão — mas isso será mais fácil dizer do que fazer se o time terminar fora dos cinco primeiros.

    Além disso, nesse cenário de pesadelo, o maior problema do Chelsea seria tentar manter os poucos jogadores de nível mundial que possui, sendo que Enzo Fernández certamente não é a única figura-chave atualmente pensando em seu futuro.

    De acordo com relatos recentes, o Chelsea pretende ajustar sua política de contratações neste verão, mas começa a parecer que pode ser um caso de “muito pouco, muito tarde”. Da próxima vez que o United jogar em Stamford Bridge, Palmer pode até estar na escalação dos visitantes, em vez de dos anfitriões!

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