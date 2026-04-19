Os resultados de um técnico interino podem ser enganosos. O Manchester United sabe disso melhor do que ninguém. É fácil se deixar levar por um ex-ídolo da torcida durante o período de lua de mel.

No entanto, embora haja dúvidas legítimas sobre se Michael Carrick é realmente o homem certo para o que é, sem dúvida, a função mais difícil do futebol, o que podemos dizer é que sua entrevista de emprego não poderia estar indo muito melhor.

Ele conquistou mais pontos do que qualquer outro técnico da Premier League desde que assumiu o cargo em 13 de janeiro. Como resultado, o United está agora a um passo de se classificar para a Liga dos Campeões — algo que parecia um sonho impossível para uma equipe que sofria sob o comando de Ruben Amorim durante a primeira metade da temporada.

Carrick, porém, incutiu clareza, coesão e personalidade no elenco. O ex-jogador da seleção inglesa sofreu seu primeiro revés grave na noite de segunda-feira, com o United perdendo em casa para o Leeds United, mas a resposta em Stamford Bridge foi absolutamente impressionante.

Carrick sabia que teria que viajar para Londres sem a dupla suspensa Lisandro Martinez e Harry Maguire, além do ausente de longa data Matthijs de Ligt, mas também teve que deixar Lenny Yoro em casa devido a uma lesão.

Apesar de ter sua defesa enfraquecida, Carrick conseguiu conquistar uma vitória vital — e o primeiro jogo sem sofrer gols em cinco partidas — com Ayden Heaven, de 19 anos, atuando ao lado do lateral Noussair Mazraoui.

“Foi preciso muito trabalho nos últimos dias para preparar a equipe com uma nova zaga de quatro”, disse Carrick à TNT Sports após a partida. “Achei incrível a entrada de Ayden Heaven e Noussair Mazraoui, considerando a pouca idade de Ayden e o fato de Noussair não estar acostumado a jogar como zagueiro central em uma zaga de quatro. Tenho que dar muito crédito à comissão técnica por ter preparado os rapazes para isso.”

Carrick também merece sua parte do crédito, porque, mesmo levando em conta o ímpeto de um novo técnico, assumir um time no meio da temporada nunca é fácil...