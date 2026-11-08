DE GEA 6: mostrou reflexos na finalização de fora da área de Cabal e, sobretudo, no giro de Woltemade à queima-roupa, pouco depois do empate da Juventus. A atuação ficou manchada pela saída completamente equivocada no gol de Bremer que fez o 2 a 2. Também esteve atento ao chute de direita de Alajbegovic.

JIMENEZ 6: a presença de Boga e de um Cabal particularmente agressivo no ataque o obrigou a se concentrar apenas na defesa no primeiro tempo. A Fiorentina voltou forte no início da segunda etapa, e o espanhol também passou a avançar mais: após seu cruzamento rasteiro e fechado, Vicario e a defesa se atrapalharam, e Njie aproveitou.

DRAGUSIN 5,5: estava longe demais de Woltemade no lance do empate da Juventus, marcado pelo alemão. Também ficou só olhando na segunda chance do centroavante, que obrigou De Gea a fazer um milagre. Sofreu menos no segundo tempo, mas o apito de Colombo lhe cortou a comemoração do que poderia ser o 3 a 2 da Fiorentina, prontamente anulado por um empurrão claro em Kalulu.

VIERY 5: inexplicável a leitura do brasileiro no lance do passe que permitiu a Kolo Muani passar por ele uma primeira vez, driblá-lo novamente com uma mudança de direção e, então, dar a assistência para Woltemade.

JOAO MARIO 5,5: diferentemente de Jimenez, teve algumas oportunidades a mais de participar do ataque, mas as principais preocupações vieram, no primeiro tempo, de um Kolo Muani absolutamente inspirado. Encontrou um pouco de espaço na segunda etapa, embora raramente o português tenha conseguido criar algo particularmente perigoso. Desperdiçou uma chance de cruzar no fim.

NDOUR 6: apareceu pouco e, para um meio-campista, isso não é exatamente uma boa notícia. Nos primeiros 45 minutos, só apareceu em um chute de direita de longe que saiu pela linha de fundo. Fez uma partida principalmente de contenção e tentou marcar com um movimento acrobático na segunda etapa, mas não alcançou a bola.

OULAI 5,5: irritou Vanoli ao conduzir a bola, na avaliação do técnico, com "tranquilidade" demais em duas ocasiões. Organizou o jogo ao resolver várias situações complicadas, mas perdeu a lucidez com o passar dos minutos. Levou cartão amarelo por reclamação no início do segundo tempo e correu o risco de receber o segundo pouco depois, ao parar Boga.

(a partir dos 65 minutos, FAGIOLI 5,5: não fez nada de relevante, até porque a Juventus continuou a controlar o jogo, e ele teve poucas oportunidades de se destacar).

MASTANTUONO 6: tende a querer resolver sempre sozinho, insistindo em conduzir a bola e frequentemente esbarrando na defesa da Juventus. No segundo tempo, com o placar em 2 a 1, ignorou Njie à esquerda após uma boa arrancada e buscou o gol por conta própria. No fim, com as equipes completamente abertas, chegou perto do gol da vitória.

GONCALVES 6: deu a assistência em cobrança de escanteio para Pellegrino abrir o placar e esteve sempre envolvido nas principais jogadas da Fiorentina. No fim do primeiro tempo, fez outra boa entrega de bola, que o ex-centroavante do Parma não aproveitou por centímetros. Apareceu bem menos na segunda etapa.

(a partir dos 65 minutos, BRESCIANINI 6: entrou para dar mais força física ao meio-campo e devolver equilíbrio à Fiorentina, que de início estava mais exposta do que de costume. Tocou pouquíssimas vezes na bola, mas um desses toques quase resultou no 3 a 2, evitado pelo reflexo de Vicario.

NJIE 6: começou a partida com uma de suas arrancadas, mas essa vivacidade diminuiu com o passar dos minutos, até porque a Juventus cresceu pelo seu lado do campo e passou a construir muitas jogadas na parceria entre McKennie e Kolo Muani. Começou o segundo tempo com mais convicção e foi rápido para aproveitar o rebote curto de Vicario e marcar o gol do 2 a 1.

(a partir dos 86 minutos, GNONTO sem nota)

PELLEGRINO 7: aproveitou muito bem a primeira chance da noite: beneficiou-se da marcação frouxa de Woltemade e cabeceou para vencer Vicario. Quase marcou o segundo no fim do primeiro tempo, em outra jogada de Goncalves. Foi bem ao ajeitar a bola na posse que levou ao 2 a 1 de Njie.

(a partir dos 86 minutos, BETO sem nota)

TÉC. VANOLI 6: a frustração por não ter conseguido administrar a vantagem de um gol em duas ocasiões foi atenuada pela enorme pressão sofrida diante de uma Juventus que esteve sempre no controle da partida. Talvez tenha cedido iniciativa demais aos comandados de Spalletti, mas, no fim, sua equipe quase venceu. A aposta em Goncalves e no 4-2-3-1 funcionou só até certo ponto; a Fiorentina foi melhor nos últimos 20 minutos, após a volta ao 4-3-3.