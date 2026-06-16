AS - Nico Paz não volta ao Real Madrid: ele pediu a Mourinho para ficar mais uma temporada no Como. O que se sabe sobre o futuro na Inter

Qualquer especulação sobre um hipotético retorno de Nico Paz a Madrid poderia, portanto, ser adiada para o verão de 2027, quando o Real teria de disputar a última oportunidade para exercer o direito de recompra por 10 milhões de euros. Outra possibilidade é que o Como e o Real Madrid se reúnam para renegociar as condições relativas ao futuro do jogador argentino, pelo qual o Real Madrid também detém uma participação de 50% sobre uma futura revenda.

Nas últimas semanas, vários clubes, incluindo a Inter, manifestaram interesse pelo jogador, confiando em uma rescisão por parte do Real Madrid, que se tornaria então o interlocutor com quem discutir o assunto. E, no caso específico dos nerazzurri, com disposição para arcar com um investimento significativo em termos financeiros. Não se pode excluir, por exemplo, que Florentino Pérez aproveite as condições economicamente favoráveis da operação para recomprar imediatamente o jogador e, em seguida, emprestá-lo ao time de Fàbregas.