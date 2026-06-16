A notícia vem diretamente da Espanha e, mais especificamente, de um jornal muito próximo do Real Madrid, como o AS. Nico Paz conversou nos últimos dias com a diretoria do clube espanhol e comunicou sua intenção de permanecer na Itália por pelo menos mais uma temporada. Apesar de os blancos terem à disposição uma opção que poderia ser exercida já neste verão para recomprar o meia-atacante argentino por 9 milhões de euros, as recentes discussões entre as partes e a chegada de José Mourinho ao comando levaram Nico Paz a tomar essa decisão.
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AS - Nico Paz não volta ao Real Madrid: ele pediu a Mourinho para ficar mais uma temporada no Como. O que se sabe sobre o futuro na Inter
A VONTADE DE BRINCAR
Para satisfação de Cesc Fàbregas e do clube Como, o meia-atacante nascido em 2004 decidiu continuar sua trajetória de crescimento às margens do lago, que incluirá também sua primeira temporada como titular na Liga dos Campeões, após a estreia há dois anos (quando defendia o Real Madrid) contra o Napoli. Entre os motivos que teriam levado Nico Paz a esclarecer sua posição aos dirigentes do Real Madrid está a impossibilidade de receber garantias precisas sobre uma certa continuidade de jogo. Um compromisso que nem mesmo Mourinho, questionado sobre o assunto, pôde assumir: a presença no elenco de Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler, Mastantuono, além dos vários Mbappé, Vinícius e Rodrygo – sem falar nas possíveis novas contratações do mercado, como Bernardo Silva – corre o risco de restringir bastante o espaço para um jovem talentoso que precisa de minutos em campo para continuar a melhorar.
A POSIÇÃO DO INTER
Qualquer especulação sobre um hipotético retorno de Nico Paz a Madrid poderia, portanto, ser adiada para o verão de 2027, quando o Real teria de disputar a última oportunidade para exercer o direito de recompra por 10 milhões de euros. Outra possibilidade é que o Como e o Real Madrid se reúnam para renegociar as condições relativas ao futuro do jogador argentino, pelo qual o Real Madrid também detém uma participação de 50% sobre uma futura revenda.
Nas últimas semanas, vários clubes, incluindo a Inter, manifestaram interesse pelo jogador, confiando em uma rescisão por parte do Real Madrid, que se tornaria então o interlocutor com quem discutir o assunto. E, no caso específico dos nerazzurri, com disposição para arcar com um investimento significativo em termos financeiros. Não se pode excluir, por exemplo, que Florentino Pérez aproveite as condições economicamente favoráveis da operação para recomprar imediatamente o jogador e, em seguida, emprestá-lo ao time de Fàbregas.
A VONTADE DE NICO PAZ
O Real Madrid tem até o próximo dia 30 de junho para exercer a cláusula de recompra no valor de 9 milhões de euros, mas, por enquanto, não há sinais concretos nesse sentido. O único aspecto que parece emergir com clareza é a firme vontade de Nico Paz de permanecer mais um ano no Como de Fàbregas para, então, planejar uma eventual mudança apenas no verão de 2027. Após 75 partidas, 19 gols e 17 assistências nas duas últimas temporadas, Nico está disposto a escrever novas páginas ao lado do time que lhe permitiu despontar e chamar a atenção geral.