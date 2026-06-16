As negociações sobre o contrato, após divergências, chegaram ao fim! O FC Bayern parece ter fechado um grande negócio interno

As negociações entre Laimer e o Bayern já se arrastam há oito meses; as conversas chegaram a ser suspensas temporariamente devido às expectativas salariais do jogador de 29 anos.

Nessa altura, o clube, vencedor da dobradinha, estaria disposto a “ceder Laimer em caso de dúvida”, escreve a revista “kicker”. O austríaco teria exigido um salário em torno de 15 milhões de euros por ano. Quando os valores divulgados — que o próprio jogador mais tarde classificou como lendas — vieram a público, o presidente honorário Uli Hoeneß fez um desabafo em público antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG.

“Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse Hoeneß na época à DAZN: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa são capazes de oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”