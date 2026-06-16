A revista *kicker* relata que houve uma conversa produtiva entre ambas as partes e que foi alcançado um amplo acordo.
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As negociações sobre o contrato, após divergências, chegaram ao fim! O FC Bayern parece ter fechado um grande negócio interno
Como as expectativas financeiras nas negociações por um novo contrato nos últimos meses estavam bastante distantes, havia recentemente uma grande incerteza quanto à continuidade da parceria entre o clube mais titulado da Alemanha e o jogador de futebol do ano da Áustria.
Entretanto, porém, segundo a revista “kicker”, ambas as partes se aproximaram significativamente — “em condições economicamente razoáveis para o clube, segundo informam os responsáveis do time de Munique”.
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Uli Hoeneß critica Laimer: “Ele simplesmente não é o Maradona”
As negociações entre Laimer e o Bayern já se arrastam há oito meses; as conversas chegaram a ser suspensas temporariamente devido às expectativas salariais do jogador de 29 anos.
Nessa altura, o clube, vencedor da dobradinha, estaria disposto a “ceder Laimer em caso de dúvida”, escreve a revista “kicker”. O austríaco teria exigido um salário em torno de 15 milhões de euros por ano. Quando os valores divulgados — que o próprio jogador mais tarde classificou como lendas — vieram a público, o presidente honorário Uli Hoeneß fez um desabafo em público antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG.
“Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse Hoeneß na época à DAZN: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa são capazes de oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”
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Uli Hoeneß teria se envolvido pessoalmente na disputa por Laimer no FC Bayern
Laimer chegou a Munique em 2023, vindo do RB Leipzig sem custo de transferência. Lá, ele era visto como uma alternativa para o meio-campo central, mas, desde então, conquistou a vaga de titular como lateral-direito, podendo também atuar na lateral esquerda quando necessário. Com sua dedicação e resistência física, ele sempre foi indispensável para o técnico do Bayern, Vincent Kompany.
No entanto, para Hoeneß, uma coisa estava clara: “Isso não tem nada a ver com nossa política geral, mas é uma avaliação realista de seu valor esportivo e econômico. Esse valor é alto – mas ele não é um Harry Kane.” Laimer, por sua vez, buscava “reconhecimento” nas negociações, como ele mesmo destacou no início de abril.
No final de maio, segundo o Sport1, Hoeneß teria entrado pessoalmente nas negociações do contrato – e, aparentemente, com sucesso. Nas conversas com os assessores de Laimer, o presidente do clube teria apresentado à comitiva do austríaco os limites financeiros claros do clube recordista em relação a um novo contrato. Assim, Laimer, que sempre enfatizou que se sentia bem em Munique e que gostaria de ficar, receberia apenas um aumento salarial moderado.
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A piada de Laimer sobre a Copa do Mundo dirigida ao Bayern: “Então vai ficar ainda mais caro”
Já durante a comemoração da conquista da dobradinha, Laimer havia adotado um tom conciliador, o que sugeria um acordo nas negociações contratuais. “Eu e o Uli sempre estivemos na mesma sintonia. Isso não é problema algum”, comentou Laimer, com um sorriso malicioso, quando questionado se iria discutir valores com Hoeneß hoje. A situação está “bem tranquila”, enfatizou Laimer com certa sobriedade. “Já disse isso várias vezes. Sinto-me muito à vontade aqui. É divertido estar no time, e agora vamos ver como as coisas vão se desenrolar.”
Agora, parece que Laimer continuará no Bayern mesmo após a Copa do Mundo. A esse respeito, ele ainda deixou uma pequena advertência bem-humorada para o clube recordista: “Talvez a Áustria seja campeã do mundo — e aí vai ficar ainda mais caro.”