Segundo essas informações, a equipe de assessores de Tresoldi, que atualmente joga pelo FC Bruges, já estaria mantendo conversas a portas fechadas com clubes da Espanha, Itália e Alemanha, que provavelmente disputarão a Liga dos Campeões no próximo ano — embora não tenham sido citados nomes concretos.

Após uma excelente temporada na Bélgica, na qual marcou 17 gols em 48 partidas oficiais pela equipe do técnico Ivan Leko, o jogador italo-alemão parece disposto a dar o próximo passo e, apesar de ter contrato válido até 2029, poderia deixar o clube por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros.