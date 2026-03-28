O atacante Nicolo Tresoldi provavelmente já estava na mira de vários grandes clubes internacionais antes mesmo de marcar dois gols na vitória por 3 a 0 da seleção alemã sub-21 sobre a Irlanda do Norte, na noite de sexta-feira, pelas eliminatórias do Euro. Conforme noticiado pela Sky, o jogador de 21 anos pretende se transferir para um clube que dispute a Liga dos Campeões no próximo verão.
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As negociações já estariam em andamento: será que a estrela da seleção sub-21, Nicolo Tresoldi, vai se transferir para a Bundesliga no verão?
Segundo essas informações, a equipe de assessores de Tresoldi, que atualmente joga pelo FC Bruges, já estaria mantendo conversas a portas fechadas com clubes da Espanha, Itália e Alemanha, que provavelmente disputarão a Liga dos Campeões no próximo ano — embora não tenham sido citados nomes concretos.
Após uma excelente temporada na Bélgica, na qual marcou 17 gols em 48 partidas oficiais pela equipe do técnico Ivan Leko, o jogador italo-alemão parece disposto a dar o próximo passo e, apesar de ter contrato válido até 2029, poderia deixar o clube por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros.
Alemanha ou Itália: qual será a escolha de Tresoldi?
Foi apenas no verão de 2025 que Tresoldi, logo após a derrota na final do Campeonato Europeu Sub-21 na Eslováquia, foi transferido do Hannover 96 para a Bélgica por 7,5 milhões de euros, causando sensação lá também na Liga dos Campeões. “Muitos achavam que talvez não fosse o caminho certo, que eu deveria ter ficado na Alemanha. Mas eu tinha um bom pressentimento, foi a decisão certa”, disse Tresoldi.
Uma decisão que provavelmente terá de ser tomada em breve é a escolha da seleção principal. Tresoldi, filho de pai italiano e mãe argentina, nasceu em Cagliari, na Itália, mas mudou-se para a Alemanha com os pais ainda muito jovem – onde, até agora, passou por todas as categorias de base.
Chances na Copa do Mundo? Tresoldi não está em contato com Nagelsmann
No entanto, a Federação Italiana está acompanhando a situação de perto. “Se Gattuso quiser conversar comigo, ficaria muito feliz”, disse Tresoldi em outubro, deixando uma porta aberta para a Squadra Azzurra, embora também tenha falado de uma decisão consciente a favor da DFB.
Ele dificilmente recusaria uma vaga na Copa do Mundo – caso a Itália se classifique na final da repescagem contra a Bósnia –, o que significaria que a DFB perderia mais um grande talento, além de jogadores como Josip Stanisic (Croácia), Can Uzun ou Kenan Yildiz (ambos da Turquia).
De qualquer forma, ainda não houve contato com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Ninguém entrou em contato comigo”, disse Tresoldi na terça-feira, durante um treino da seleção alemã sub-21, quando questionado sobre uma possível chance de disputar a Copa do Mundo pela seleção alemã.
Nicolo Tresoldi: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Jupiler Pro League
30
13
3
Liga dos Campeões
10
3
1
Eliminatórias da Liga dos Campeões
4
1
1
Supercopa da Volkswagen
1
-
-
Croky Cup
3
-
-