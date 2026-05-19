As negociações já estariam em andamento: Salih Özcan permanecerá na Bundesliga após deixar o BVB?

Enquanto no meio do FC Colônia já se ouvem os habituais rumores pessimistas de que o volante de 28 anos seria simplesmente um peso a mais para o clube em termos de salário, a realidade nos bastidores parece ser outra: segundo a reportagem, já houve uma troca direta e intensa de ideias entre a diretoria do FC e o jogador. No entanto, ainda não se falou nada sobre valores concretos.

Özcan se despediu recentemente do Borussia Dortmund, após quatro anos no clube. Não é segredo que o jogador nascido em Colônia, que vestiu a camisa do FC por quase 15 anos antes de sua saída no verão de 2022 (incluindo um período de empréstimo ao Holstein Kiel), perdeu completamente o coração pela cidade da catedral.

Diz-se que, em determinadas circunstâncias, o jogador da seleção nacional poderia imaginar um retorno ao clube do seu coração. Especialmente porque ele precisa deixar para trás uma temporada frustrante em termos esportivos: sob o comando do técnico do BVB, Niko Kovac, Özcan passou por momentos extremamente difíceis e ficou na maior parte do tempo no banco. A situação é bem diferente na seleção turca, onde suas qualidades são valorizadas e ele faz parte do elenco para a próxima Copa do Mundo.