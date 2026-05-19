É o que relata o jornal Kölner Stadt-Anzeiger. Segundo a publicação, o interesse em uma espetacular operação para trazer Özcan de volta está se concretizando.
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As negociações já estariam em andamento: Salih Özcan permanecerá na Bundesliga após deixar o BVB?
Enquanto no meio do FC Colônia já se ouvem os habituais rumores pessimistas de que o volante de 28 anos seria simplesmente um peso a mais para o clube em termos de salário, a realidade nos bastidores parece ser outra: segundo a reportagem, já houve uma troca direta e intensa de ideias entre a diretoria do FC e o jogador. No entanto, ainda não se falou nada sobre valores concretos.
Özcan se despediu recentemente do Borussia Dortmund, após quatro anos no clube. Não é segredo que o jogador nascido em Colônia, que vestiu a camisa do FC por quase 15 anos antes de sua saída no verão de 2022 (incluindo um período de empréstimo ao Holstein Kiel), perdeu completamente o coração pela cidade da catedral.
Diz-se que, em determinadas circunstâncias, o jogador da seleção nacional poderia imaginar um retorno ao clube do seu coração. Especialmente porque ele precisa deixar para trás uma temporada frustrante em termos esportivos: sob o comando do técnico do BVB, Niko Kovac, Özcan passou por momentos extremamente difíceis e ficou na maior parte do tempo no banco. A situação é bem diferente na seleção turca, onde suas qualidades são valorizadas e ele faz parte do elenco para a próxima Copa do Mundo.
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Parece que Özcan tem vários interessados
No entanto, o FC não está sozinho nessa disputa. Depois que uma transferência para o FC Gênova não deu certo no inverno passado, parece que agora o Werder Bremen estendeu a mão. Também circulam rumores vagos sobre grandes clubes turcos.
Para o diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, o contato com Özcan nunca foi interrompido. Caso todos os órgãos do clube deem sinal verde, o negócio poderia ser fechado rapidamente.
Com a experiência de 177 jogos na Bundesliga, 28 partidas pela seleção e 19 jogos na Liga dos Campeões, Özcan traria exatamente a robustez e as qualidades de liderança tão necessárias que faltam ao elenco atual. Além disso, como meio-campista versátil, ele resolveria de uma vez duas grandes lacunas do Colônia.
Mudanças no meio-campo do Colônia?
Embora a permanência na divisão tenha acionado a cláusula de compra do Colônia para Tom Krauß, que agora será contratado definitivamente pelo Mainz 05, e a permanência de Isak Johannesson também esteja garantida, o clube já tomou uma decisão em relação a Denis Huseinbasic: embora o bósnio ainda tenha contrato até 2027, ele deverá deixar o clube antecipadamente caso surja uma oferta adequada.
A permanência do jovem talento Felipe Chavez, de 19 anos, também está bastante incerta. O jovem jogou apenas 108 minutos na segunda metade da temporada, razão pela qual parece mais do que questionável se o FC irá exercer a opção de compra acordada com o FC Bayern, no valor de alguns milhões de euros (incluindo o direito de recompra do clube de Munique).
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Colônia quer dois novos reforços para o meio-campo
Kessler já identificou alternativas há muito tempo; afinal, estão previstos dois novos reforços para o meio-campo. O jogador da seleção sub-21 da Dinamarca, Silas Andersen (BK Häcken), já era um forte candidato no inverno, mas acabou renovando seu contrato na Suécia.
Também circulam sonhos românticos de um retorno de Ellyes Skhiri. No entanto, o tunisiano já tem 31 anos, está vinculado ao Eintracht Frankfurt até 2027 e suscita muitas dúvidas no FC sobre se tal pacote ainda faz sentido do ponto de vista econômico.