As negociações contratuais entre o Bayern e Laimer estão atualmente dominando as manchetes na Alemanha. Embora ambas as partes tenham manifestado o desejo de dar continuidade à relação, o diretor esportivo Max Eberl confirmou que não houve avanços nas últimas semanas. Em entrevista à Sky, nos bastidores da partida do Bayern contra o Wolfsburg, Eberl fez uma avaliação sincera da situação.

“Existem dois pontos de vista que, no momento, não coincidem. Queremos renovar com o Konni, isso é um fato. Agora precisamos, de alguma forma, encontrar um meio-termo em relação às expectativas”, disse Eberl.