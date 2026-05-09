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As negociações do Bayern de Munique com Konrad Laimer estão em impasse, enquanto o diretor tenta "aproximar as posições" com o craque da Áustria
Eberl admite impasse nas negociações do contrato
As negociações contratuais entre o Bayern e Laimer estão atualmente dominando as manchetes na Alemanha. Embora ambas as partes tenham manifestado o desejo de dar continuidade à relação, o diretor esportivo Max Eberl confirmou que não houve avanços nas últimas semanas. Em entrevista à Sky, nos bastidores da partida do Bayern contra o Wolfsburg, Eberl fez uma avaliação sincera da situação.
“Existem dois pontos de vista que, no momento, não coincidem. Queremos renovar com o Konni, isso é um fato. Agora precisamos, de alguma forma, encontrar um meio-termo em relação às expectativas”, disse Eberl.
- AFP
As exigências financeiras geram atritos
Laimer, muito valorizado por sua flexibilidade tática e dedicação, está no Bayern desde o verão de 2023. Seu contrato atual está previsto para expirar em 2027, quando o austríaco terá 30 anos. No entanto, a nova política do clube de estabelecer limites financeiros mais rígidos durante as negociações parece estar em conflito com as expectativas salariais do meio-campista.
O jogador de 28 anos ganha atualmente um salário estimado entre € 8 e € 9 milhões por ano, mas relatos sugerem que ele está exigindo um aumento salarial significativo, para aproximadamente € 15 milhões anuais. Entende-se que esse valor está bem acima do que a diretoria do Bayern está disposta a oferecer neste momento, levando ao impasse atual descrito por Eberl como uma lacuna que precisa ser preenchida.
Hoeness defende limites financeiros
O debate em torno do valor de Laimer chegou até mesmo à alta direção do clube, com o presidente honorário Uli Hoeness se manifestando sobre a necessidade de disciplina salarial. Apesar de admirar a contribuição de Laimer para a equipe, Hoeness deixou claro que nenhum jogador está acima da estrutura financeira do clube. A figura lendária enfatizou que decisões difíceis devem ser tomadas para manter a folha salarial sob controle.
“Konny é um jogador que eu valorizo muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem externa do clube. Ele se esforça incrivelmente pela equipe”, disse Hoeness àDAZN. No entanto, ele acrescentou uma advertência severa: “Mas ele simplesmente não é Maradona. E jogadores assim precisam aceitar que existem limites.” Apesar dessas palavras fortes, Eberl insistiu que as negociações continuam profissionais, afirmando: “Não há nenhum ressentimento.”
- AFP
Kroos defende estrela austríaca
Enquanto a diretoria do clube pede moderação, o ex-jogador do Bayern de Munique Toni Kroos se manifestou a favor de que Laimer receba o salário que deseja. A lenda do Real Madrid e campeão da Copa do Mundo de 2014 acredita que a importância dos “heróis anônimos” que fazem o trabalho sujo no meio-campo muitas vezes não é devidamente refletida nas estruturas salariais atuais. Kroos usou seu podcast para argumentar que o impacto de Laimer nas partidas justifica um salário mais alto.
“Ele é importante para a equipe. Ele provou sua importância. E não se deve subestimar o valor de pagar um euro a mais a jogadores que não marcam 40 gols”, disse Kroos em seu podcast. Enquanto a situação de Laimer se prolonga, o Bayern enfrenta a difícil tarefa de equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, manter feliz na Baviera um de seus jogadores mais confiáveis.