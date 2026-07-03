As melhores linhas de ataque da história da Copa do Mundo: em que posição ficarão Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, da França, depois de brilharem no torneio de 2026?

No entanto, o atual detentor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, está apenas dois gols atrás de Mbappé e do argentino Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro, graças principalmente ao seu magnífico hat-trick na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, que garantiu a liderança do Grupo I.

Michael Olise, por sua vez, ainda não marcou nenhum gol (ele viu um magnífico chute de bicicleta contra a Suécia bater na base da trave direita), mas o craque do Bayern de Munique já contribuiu com cinco assistências para a causa da França.

Pode-se facilmente argumentar, porém, que o brilhantismo do ataque da França é melhor ilustrado pelo fato de que o técnico Didier Deschamps tem conseguido alternar entre Bradley Barcola e Desire Doue, que já somam três gols entre os dois. Assim, se o impressionante ataque da França mantiver esse ritmo daqui até o final do torneio, em que posição ele se classificaria entre os melhores ataques da história da Copa do Mundo?

A GOAL apresenta abaixo sua lista das seis melhores...