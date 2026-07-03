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France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

As melhores linhas de ataque da história da Copa do Mundo: em que posição ficarão Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, da França, depois de brilharem no torneio de 2026?

Opinion
Copa do Mundo
França
K. Mbappe
M. Olise
O. Dembele
B. Barcola
Paraguai x França
Especiais e Opinião

É justo dizer que o ataque da França causou sensação na Copa do Mundo de 2026. Depois de vencer todas as três partidas da fase de grupos, os Bleus derrotaram a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final e se tornaram os maiores artilheiros do torneio até o momento, com 13 gols. Como era de se esperar, Kylian Mbappé foi responsável pela maioria desses gols, com o astro do Real Madrid marcando seis vezes em quatro partidas até o momento.

No entanto, o atual detentor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, está apenas dois gols atrás de Mbappé e do argentino Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro, graças principalmente ao seu magnífico hat-trick na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, que garantiu a liderança do Grupo I.

Michael Olise, por sua vez, ainda não marcou nenhum gol (ele viu um magnífico chute de bicicleta contra a Suécia bater na base da trave direita), mas o craque do Bayern de Munique já contribuiu com cinco assistências para a causa da França.

Pode-se facilmente argumentar, porém, que o brilhantismo do ataque da França é melhor ilustrado pelo fato de que o técnico Didier Deschamps tem conseguido alternar entre Bradley Barcola e Desire Doue, que já somam três gols entre os dois. Assim, se o impressionante ataque da França mantiver esse ritmo daqui até o final do torneio, em que posição ele se classificaria entre os melhores ataques da história da Copa do Mundo?

A GOAL apresenta abaixo sua lista das seis melhores...

  • Max MorlockHulton Archive

    6Alemanha Ocidental, 1954

    A Alemanha Ocidental pode ter sido campeã surpresa na Copa do Mundo de 1954, mas não foi de forma alguma uma vencedora indigna. A equipe de Sepp Herberger sofreu uma goleada contra a Hungria na fase de grupos, mas demonstrou notável resiliência ao virar o jogo após estar perdendo por dois gols e derrotar a mesma seleção na final.

    A chave para o sucesso dos alemães foi, sem dúvida, seu ataque, orquestrado pelo querido capitão Fritz Walter, que detém o recorde geral de assistências em Copas do Mundo (nove). Max Morlock, por sua vez, marcou seis gols em 1954, incluindo aquele que reduziu a desvantagem pela metade na final, depois que a Alemanha Ocidental sofreu dois gols nos primeiros 10 minutos.

    Helmut Rahn foi o herói daquele dia, porém, ao marcar o gol de empate em Berna antes de fazer o gol da vitória a seis minutos do fim. Vale ressaltar, no entanto, que, assim como Rahn, Hans Schafer e Ottmar Walter também marcaram quatro gols na Suíça, e a Alemanha Ocidental terminou com 25 gols no total — a segunda maior marca da história da Copa do Mundo.

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  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5França, 1958

    Just Fontaine ficou famoso por ter dito que, ao ver Pelé jogar na Copa do Mundo de 1958, sentiu vontade de pendurar as chuteiras. O jovem fenômeno brasileiro era certamente algo especial, mas Fontaine estava se subestimando. O francês era, por si só, um talento extraordinário, um finalizador letal que se tornou o artilheiro do mesmo torneio em que Pelé brilhou, marcando 13 gols em apenas seis partidas na Suécia.

    Fontaine também foi o primeiro a admitir, porém, que poderia ter contado com um nível melhor de assistências, já que tinha ao seu lado os atacantes Roger Piantoni e Raymond Kopa. Piantoni e Kopa, que acabou ganhando a Bola de Ouro daquele ano, marcaram três gols cada um, levando a França ao terceiro lugar na fase final de 1958, enquanto Kopa também estabeleceu um recorde de assistências em um único torneio (nove) que permanece imbatível até hoje.

  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Países Baixos, 1974

    A Copa do Mundo de 1974 deveria ter sido o momento de consagração da carreira de Johan Cruyff. Tendo já conquistado a Europa com o Ajax e seu estilo revolucionário de “Futebol Total”, esperava-se universalmente que o ícone holandês levasse a Holanda à glória na Alemanha. E, por muito tempo, parecia que ninguém conseguia fazer frente à equipe de Rinus Michels.

    Ladeado por dois maravilhosos alas, Johnny Rep e Rob Rensenbrink, e com o ofensivo Johan Neeskans oferecendo um apoio inestimável no meio-campo, Cruyff impressionou o mundo inteiro com sua elegância e inovação ao levar seu país à final, ao mesmo tempo em que contribuiu com três gols e outras tantas assistências. O zagueiro sueco Jan Olsson chegou a descrever ter sido vítima involuntária da icônica “virada de Cruyff” como “o momento de maior orgulho” de sua carreira.

    Infelizmente para a Holanda — e para os torcedores neutros de todo o mundo —, os holandeses desperdiçaram uma vantagem de um gol na final contra a Alemanha Ocidental.

    No entanto, Cruyff ainda acabou sendo eleito o melhor jogador do torneio, e seu elenco de apoio estelar — Rep, Rensenbrink e Neeskens, que marcaram 10 gols entre eles —, sem dúvida, o ajudou a deixar uma marca indelével na Copa do Mundo e, de fato, no futebol em geral.

  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Hungria, 1954

    A melhor seleção que nunca ganhou a Copa do Mundo é um título indesejado, mas inegavelmente romântico, que pertence à magnífica seleção húngara, vice-campeã em 1954.

    “Os Poderosos Magiares” chegaram à Suíça com uma sequência invicta que remontava a 1950 e eram considerados uma força imparável devido à impressionante potência de um ataque que contava com o lendário Ferenc Puskás, o ícone do ataque Sándor Kocsis, o pioneiro do “falso nove” Nándor Hidegkuti e o gênio das pontas Zoltán Czibor.

    Dos 27 gols que os húngaros marcaram na fase final, esse temível quarteto foi responsável por todos, exceto cinco, com o letal Kocsis marcando 11 vezes sozinho — o que contribuiu enormemente para que a equipe de Gusztav Sebes chegasse à final, apesar da lesão de Puskas, que tirou o “Major Galopante” das vitórias nas oitavas de final contra o Brasil e o uruguai, então atual campeão.

    No entanto, apesar de se tornar a seleção com mais gols marcados na história da Copa do Mundo (um recorde que mantém até hoje), a Hungria não levou o troféu para casa após ser derrotada pela Alemanha Ocidental — adversária que havia goleado por 8 a 3 na fase de grupos —, no que ficou conhecido como “O Milagre de Berna”.

  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brasil 2002

    A Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, foi marcada pela redenção de Ronaldo. Quatro anos depois de sofrer uma crise convulsiva antes da derrota do Brasil para a França na final — o que, compreensivelmente, o deixou como uma sombra do jogador brilhante que costumava ser no Stade de France —, o atacante mais brilhante da história do futebol levou seu país ao quinto título com oito gols em apenas sete partidas, incluindo dois gols decisivos na vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha na final.

    No entanto, como a finta de Rivaldo para o segundo gol de Ronaldo em Yokohama tão bem destacou, ele não poderia ter feito tudo sozinho. Ele contou com o apoio competente de dois dos jogadores mais talentosos que já pisaram em um campo de futebol.

    De fato, apenas Ronaldo marcou mais gols na fase final do que Rivaldo, que foi eleito o Melhor Jogador da Partida contra a Bélgica e a Inglaterra, nas oitavas de final e nas quartas de final, respectivamente.

    Quanto a Ronaldinho, apesar de ter sido expulso contra os “Três Leões”, poucos minutos depois de vencer David Seaman com uma cobrança de falta espetacular, foi uma alegria vê-lo em campo durante todo o torneio e ele mostrou por que viria a seguir os passos de Rivaldo e Ronaldo ao conquistar a Bola de Ouro.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brasil 1970

    A seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970 é amplamente considerada a melhor seleção da história do futebol — e seu fantástico ataque é uma das principais razões para isso.

    Rivellino possuía um dos pés esquerdos mais temidos do futebol, Tostão era um atacante esforçado e inteligente que tanto criava quanto marcava gols, enquanto o veloz ponta-direita Jairzinho fez história ao marcar em todas as seis partidas da Seleção no México.

    No entanto, Pelé foi a estrela indiscutível do “Maior Espetáculo da Terra”, “O Rei” que reconquistou sua coroa depois de ter sido literalmente expulso da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Pelé marcou quatro gols no total e ergueu o troféu Jules Rimet pela terceira vez, algo sem precedentes, enquanto o Brasil encantava milhões de torcedores ao redor do mundo com seu “jogo bonito”.


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