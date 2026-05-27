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Euro Signing of Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

As melhores contratações europeias da temporada: Luis Díaz, Marcus Rashford e as 20 principais transferências de 2025-26 segundo a GOAL - classificação

Opinion
Liga dos Campeões
L. Diaz
R. Cherki
M. Rashford
G. Donnarumma
S. Lammens
M. Zubimendi
L. Modric
Endrick
J. Pedro
A. Semenyo
J. Garcia
D. Malen
Barcelona
Manchester United
Arsenal
Bayern de Munique
Manchester City
Chelsea
Premier League
La Liga
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J. Tah
Y. Diomande
G. Xhaka
L. Vuskovic
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Panichelli
L. Suarez
Milan
Roma
Leipzig
Sporting
Lens
Rennes
Strasbourg
Lyon
Sunderland
Hamburgo
Especiais e Opinião

A temporada europeia 2025-26 está quase chegando ao fim. O Arsenal e o Paris Saint-Germain se enfrentarão na final da Liga dos Campeões deste sábado, depois de ambos terem conquistado os títulos nacionais na Inglaterra e na França, respectivamente, enquanto o Bayern de Munique, na Alemanha, e a Inter, na Itália, comemoraram a conquista da dobradinha nacional. Completando as cinco principais ligas, o Barcelona defendeu com sucesso o título da La Liga, enquanto o Real Madrid perdeu fôlego em meio a circunstâncias caóticas.

Como em qualquer temporada, várias novas contratações tiveram um papel significativo, embora encontrar joias escondidas esteja longe de ser tarefa fácil. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.

Felizmente para os times de toda a Europa, vários investimentos deram certo nos últimos nove meses. Após um processo de votação envolvendo as equipes editoriais da FootballCo de todo o continente, a GOAL classificou as 20 melhores contratações da temporada europeia, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício:

NOTA: Jogadores cujas transferências foram concluídas antes da janela de verão de 2025 (por exemplo, Eli Junior Kroupi) ou cujos contratos de empréstimo anteriores se tornaram definitivos (por exemplo, Victor Osimhen) não foram considerados.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-REIMSAFP

    20Joaquin Panichelli (Estrasburgo) - €17 milhões

    Há um ano, Joaquín Panichelli estava encerrando sua temporada na Segunda Divisão espanhola pelo Mirandés; hoje, se não fosse por uma lesão grave no joelho sofrida em março, ele provavelmente estaria se preparando para representar a Argentina na Copa do Mundo, após uma temporada de destaque pelo Estrasburgo.

    Contratado do Alavés após marcar 20 gols enquanto estava emprestado ao Mirandes, Panichelli começou com tudo na França e foi o artilheiro da Ligue 1, com 16 gols em 27 partidas, antes que a lesão encerrasse sua campanha prematuramente. Ele havia marcado mais quatro gols em outras competições, e o bom desempenho de Panichelli gerou rumores ligando o jogador de 23 anos a uma transferência para o Chelsea e o Atlético de Madrid.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    19Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 milhões de libras

    Antoine Semenyo foi um dos jogadores de destaque na primeira metade da temporada da Premier League e, assim, quando se soube que o contrato do jogador da seleção de Gana com o Bournemouth incluía uma cláusula de rescisão que poderia ser ativada no início da janela de transferências de janeiro, os grandes clubes do futebol inglês manifestaram seu interesse.

    O Manchester City acabou vencendo a disputa, e Semenyo não se abalou nem um pouco, apesar da mudança para uma divisão de nível superior e da pressão para ter um bom desempenho. Ele marcou sete gols em seus primeiros 12 jogos pelo time de Pep Guardiola, que disputava o título, e embora não tenha conseguido manter essa média de gols até o final da campanha, continuou sendo titular indiscutível na escalação do City. Seu toque sublime que decidiu a final da FA Cup também não foi nada mal.

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    18João Pedro (Chelsea) - 60 milhões de libras

    João Pedro sempre soube que teria dificuldade em manter o início fulgurante que teve como jogador do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, mas o ex-atacante do Brighton continuou a ser um pesadelo para as defesas da Premier League durante sua primeira temporada em Stamford Bridge.

    Ele conseguiu marcar 20 gols em todas as competições, terminando em quinto lugar na disputa pela Chuteira de Ouro inglesa com 15 gols, enquanto seu excelente trabalho de retenção de bola e dribles diretos conquistaram os torcedores a ponto de ele ser eleito o Jogador do Ano do Chelsea. Tudo isso torna ainda mais intrigante o motivo pelo qual ele não foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo neste verão.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    17Endrick (Lyon) - empréstimo

    É justo dizer que a carreira de Endrick no Real Madrid ainda não saiu como planejado, e a passagem do brasileiro pelo Bernabéu atingiu seu ponto mais baixo durante a primeira metade da temporada, quando ele disputou apenas 11 minutos na La Liga sob o comando de Xabi Alonso. Ficou claro que um tempo longe da capital espanhola seria benéfico para o ex-jovem prodígio, e Endrick optou por uma transferência por empréstimo ao Lyon em janeiro para reacender sua carreira.

    Um hat-trick contra o Metz em apenas sua terceira partida ganhou as manchetes mundiais, e Endrick continuou a fazer a diferença até o final da campanha, marcando um total de oito gols e dando oito assistências em suas 24 partidas em todas as competições. As contribuições de Endrick ajudaram a levar o Lyon à Liga dos Campeões da próxima temporada e garantiram sua convocação para a seleção brasileira para a Copa do Mundo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    16Esteban Lepaul (Rennes) - €13,5 milhões

    Se você não tem acompanhado a Ligue 1 nesta temporada, talvez Esteban Lepaul seja um nome novo para você, mas o atacante vem chamando a atenção na França durante uma campanha notável pelo Rennes. O jogador de 26 anos subiu de divisão nos últimos anos até chegar à primeira divisão e encerrou a temporada 2025-26 como artilheiro da divisão, marcando 21 gols e terminando com cinco gols de vantagem sobre seus adversários mais próximos.

    Contratado pelo Angers no final de agosto, Lepaul mostrou do que era capaz ao marcar contra seu ex-clube na estreia, mas foi seu desempenho nas últimas semanas da temporada que fez seu nome disparar, já que Lepaul marcou 12 gols nos últimos 14 jogos da temporada, levando o Rennes ao sexto lugar e à classificação para a Liga Europa.

  • rashford(C)Getty Images

    15Marcus Rashford (Barcelona) - empréstimo

    Depois de relançar sua carreira durante sua breve passagem por empréstimo pelo Aston Villa na última temporada, Marcus Rashford precisava dar um novo impulso em 2025-26 para evitar cair no esquecimento em meio à sua queda em desgraça no Manchester United. Juntar-se a um time do Barcelona com um ataque já repleto de estrelas foi, portanto, um risco, mas que valeu muito a pena para o atacante inglês.

    Embora não fosse titular constante, Rashford raramente decepcionou Hansi Flick, terminando a temporada na Catalunha com 14 gols e 11 assistências em todas as competições. O jogador de 28 anos teve uma média de uma contribuição direta para um gol a cada duas partidas, e por isso não é surpresa que os blaugranas estejam considerando seriamente tornar a transferência de Rashford definitiva.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 milhões de libras

    Depois de recusar a chance de se juntar ao Liverpool no verão de 2024, Martin Zubimendi acabou chegando à Premier League 12 meses depois, assinando com o Arsenal apesar de uma tentativa de última hora do Real Madrid para manter o meio-campista na Espanha. Zubimendi imediatamente formou metade de uma das melhores duplas de meio-campistas da primeira divisão ao lado de Declan Rice, trazendo energia e inteligência ao meio-campo dos Gunners.

    O ex-jogador da Real Sociedad também conseguiu contribuir com cinco gols e, embora parecesse ter ficado sem fôlego no final da temporada, o que o levou a perder a vaga no time titular nas últimas semanas da campanha, ele ainda conseguiu atuar em todas as partidas da conquista do título do Arsenal, ficando de fora de apenas dois jogos da campanha que levou o time à final da Liga dos Campeões.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 26 milhões de libras

    Foi quase inacreditável quando surgiu a notícia de que o Paris Saint-Germain estava disposto a ouvir ofertas por Gianluigi Donnarumma no verão passado. As atuações heroicas do goleiro da seleção italiana tiveram um papel fundamental na conquista da Liga dos Campeões pela equipe de Luis Enrique e, embora Donnarumma não se encaixe no perfil típico de goleiro de Pep Guardiola, trazê-lo para o Etihad por um valor reduzido foi uma oferta boa demais para o Manchester City recusar.

    É verdade que Donnarumma passou por alguns momentos difíceis com a bola nos pés e teve dificuldades em certas ocasiões sob pressão em jogadas ensaiadas, mas, do ponto de vista das defesas, ele tem sido imbatível desde sua chegada à Premier League. Ele ficou em primeiro lugar tanto em porcentagem de defesas (72,9%) quanto em gols evitados (5,8) na primeira divisão inglesa, enquanto apenas o vencedor da Luva de Ouro, David Raya, superou suas 15 partidas sem sofrer gols.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Senne Lammens (Manchester United) - 18 milhões de libras

    É verdade que o nível exigido de um goleiro do Manchester United para conquistar o apoio da torcida baixou nos últimos anos, mas isso não deve diminuir o mérito do que Senne Lammens apresentou em sua primeira temporada em Old Trafford. Escolhido em detrimento de Emiliano Martinez quando os Red Devils avaliavam suas opções no final da janela de transferências de verão, Lammens lidou com a transição do Royal Antwerp com relativa facilidade, apesar de sua falta de experiência no mais alto nível.

    O jogador de 23 anos transmitiu confiança à defesa do United, ao mesmo tempo em que lidou particularmente bem com a enxurrada de jogadas ensaiadas que os goleiros modernos precisam enfrentar no futebol inglês. Do ponto de vista das defesas, ele ficou em segundo lugar em gols evitados (4,4), atrás apenas de Gigi Donnarumma.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    11Florian Thauvin (Lens) - €6 milhões

    Antes de se juntar ao Lens no verão de 2025, Florian Thauvin havia passado duas temporadas bastante respeitáveis na Udinese, após uma breve passagem pelo Tigres, no México. Como jogador experiente, esperava-se que Thauvin trouxesse liderança e ajudasse a definir o padrão para Pierre Sage, mas o ex-jogador do Marselha foi muito além disso.

    Thauvin encerrou a temporada com 14 gols e 10 assistências, enquanto o Lens assustava o Paris Saint-Germain na disputa pelo título da Ligue 1, antes de coroar uma campanha memorável ao acabar com um jejum de 27 anos sem títulos e conquistar a Coupe de France. Thauvin, que no início da temporada havia sido convocado novamente para a seleção francesa, marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Nice na final.

  • Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    10Luka Vuskovic (Hamburgo) - empréstimo

    Os torcedores do Tottenham não tiveram muitos motivos para comemorar ao longo de uma temporada desanimadora no norte de Londres, mas o desempenho do zagueiro Luka Vuskovic, emprestado ao Hamburgo, pelo menos traz alguma esperança para o futuro. O jogador de 19 anos teve um desempenho impressionante, ajudando o time recém-promovido a se distanciar da zona de rebaixamento, e foi recompensado por suas atuações com uma vaga na Seleção do Ano da Bundesliga.

    Além de provar ser uma presença dominante na zaga, Vuskovic fez jus à sua reputação de artilheiro prolífico ao balançar as redes seis vezes, o maior número entre os zagueiros da primeira divisão alemã. O Spurs deve torcer para que os rumores de interesse do Barcelona e de outros clubes em Vuskovic não se concretizem, já que o clube se prepara para receber o jogador da seleção croata em seu elenco principal.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    9Luka Modric (AC Milan) - sem custos

    Luka Modric pode ter completado 40 anos em setembro, mas dificilmente alguém diria isso ao vê-lo comandar o AC Milan na última temporada. Após ter sido liberado pelo Real Madrid como jogador sem contrato, Modric optou por dar continuidade à sua carreira de sucesso no San Siro e tornou-se uma das principais forças por trás da disputa pelo título dos Rossoneri durante grande parte da campanha.

    Tanto o alcance quanto a precisão dos passes de Modric continuam no mais alto nível, e ele certamente não teve culpa pelo colapso do Milan no final da temporada, que não só tirou o time da disputa pelo Scudetto, mas também o deixou fora das vagas de classificação para a Liga dos Campeões.

  • FBL-POR-CUP-SPORTING-TORREENSEAFP

    8Luis Suárez (Sporting CP) - €23 milhões

    A tarefa de substituir Viktor Gyokeres no Sporting CP parecia ser um grande desafio, mas ninguém pareceu avisar Luis Suárez. Contratado do Granada após terminar como artilheiro da segunda divisão espanhola na temporada 2024-25, Suárez assumiu o lugar de Gyokeres e imediatamente começou a tentar igualar a sensacional média de gols do sueco em Lisboa.

    O colombiano Suárez encerrou a temporada com 38 gols em todas as competições, incluindo 28 em apenas 32 partidas no campeonato, além de oito assistências. Assim como fizeram com Gyokeres, o Sporting parece ter encontrado uma joia jogando fora da primeira divisão e está colhendo os frutos.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    7Jonathan Tah (Bayern de Munique) - sem custos

    Uma transferência absolutamente clássica do Bayern de Munique: o campeão da Bundesliga não perdeu tempo para garantir a contratação do capitão do Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, assim que seu contrato expirou no verão passado, e o zagueiro alemão se adaptou à Allianz Arena com relativa facilidade.

    Tah formou uma forte dupla de zagueiros centrais com Dayot Upamecano e, embora os jogadores do Bayern que atuam no outro lado do campo tenham dominado as manchetes, a equipe bicampeã de Vincent Kompany não teria conseguido o sucesso que alcançou sem a solidez defensiva que Tah ajudou a inspirar.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Joan Garcia (Barcelona) - € 25 milhões

    Joan Garcia causou polêmica ao decidir deixar o Espanyol para se transferir para o Barcelona, seu odiado rival local, no verão passado, mas quaisquer receios de que as críticas que enfrentou pudessem afetar o desempenho do goleiro foram rapidamente dissipados, à medida que Garcia se consolidou como o goleiro de destaque da La Liga com uma série de atuações excepcionais.

    O jogador de 25 anos sofreu apenas 21 gols em 30 partidas, enquanto a equipe de Hansi Flick defendia com sucesso o título nacional. Garcia também ficou em primeiro lugar na primeira divisão espanhola em jogos sem sofrer gols (15), porcentagem de defesas (77,9%) e gols evitados (10,2), o que, por sua vez, o colocou na discussão sobre quem deveria ser o goleiro titular da La Roja na Copa do Mundo.

  • Everton v Sunderland - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland) - 17 milhões de libras

    Poucas transferências foram mais surpreendentes no verão passado do que a decisão de Granit Xhaka de deixar o Bayer Leverkusen para se juntar ao recém-promovido Sunderland — com até mesmo o técnico do Leverkusen, Erik ten Hag, sendo pego de surpresa pela mudança do jogador da seleção suíça para Wearside. Os Black Cats sabiam que tinham feito um grande negócio e imediatamente entregaram a braçadeira de capitão a Xhaka. Ele não os decepcionou.

    Xhaka liderou na linha de frente a equipe de Regis Le Bris, trazendo experiência de alto nível para um elenco que carecia de líderes após a promoção via repescagem. Seus passes continuam de elite, enquanto seu total de seis assistências foi superado por apenas oito jogadores em toda a liga. Sem a bola, ele ficou entre os 5% melhores entre os meio-campistas tanto em chutes bloqueados quanto em rebatidas, destacando o papel fundamental que desempenhou nas duas extremidades do campo para ajudar a garantir a classificação para a Liga Europa.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    4Yan Diomande (RB Leipzig) - € 20 milhões

    Yan Diomande chegou ao RB Leipzig no verão passado por 20 milhões de euros, apesar de ter disputado apenas 10 partidas pelo time principal do Leganés. Ele provavelmente deixará a Red Bull Arena 12 meses depois por um valor quase cinco vezes maior, após uma temporada brilhante que culminou com a eleição de Diomande como o Novato do Ano da Bundesliga.

    O jogador de 19 anos encantou os torcedores com seus dribles ousados e seu talento para jogadas espetaculares, terminando a temporada com 13 gols e 10 assistências em todas as competições. O desempenho de Diomande foi fundamental para garantir o retorno do Leipzig à Liga dos Campeões, e é fácil entender por que Liverpool e PSG estão disputando a contratação do jogador da seleção da Costa do Marfim antes da Copa do Mundo.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    3Donyell Malen (Roma) - empréstimo

    Entre as contratações de janeiro, poucas tiveram um impacto tão grande quanto a de Donyell Malen. O atacante holandês chegou à Roma por empréstimo do Aston Villa, numa tentativa de Gian Piero Gasperini de reforçar o ataque para complementar a sólida defesa que havia rapidamente estabelecido na capital italiana; mas nem mesmo o técnico dos Giallorossi poderia ter previsto o quão bem Malen se adaptaria à vida no Estádio Olímpico.

    O jogador de 27 anos marcou 14 gols em apenas 18 partidas da Série A, catapultando a Roma para o terceiro lugar e garantindo o retorno à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2018-19. Apesar de ter chegado apenas na metade da campanha, Malen terminou em segundo lugar na disputa pelo título de Capocannoniere, atrás apenas de Lautaro Martinez.


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    2Rayan Cherki (Manchester City) – 30,5 milhões de libras

    Rayan Cherki chegou ao Manchester City com dúvidas sobre sua atitude e se um jogador tão extravagante conseguiria se encaixar na equipe de Pep Guardiola. E embora nem sempre tenha sido a primeira escolha na escalação do Etihad, Cherki provou ser um dos jogadores mais emocionantes de se assistir em toda a Premier League durante sua temporada de estreia.

    Apenas Bruno Fernandes, que bateu recordes, deu mais assistências na Premier League do que as 12 que Cherki conseguiu, além de ter somado mais quatro em outras competições e marcado 10 gols. Fica claro, então, que o jogador da seleção francesa será uma figura-chave para Enzo Maresca após a demissão de Guardiola. Com apenas 22 anos, seus melhores anos ainda estão por vir.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Luis Díaz (Bayern de Munique) - €70 milhões

    Ah, como o Liverpool deve se arrepender da decisão de deixar Luis Díaz sair no verão passado! É verdade que o ponta colombiano queria sair de Anfield, mas ver como ele tem se destacado no Bayern de Munique deve ser doloroso para quem está em Merseyside, especialmente considerando o contraste entre a temporada de sucesso de Díaz e as dificuldades que a equipe de Arne Slot enfrentou na tentativa de defender o título da Premier League.

    Como parte de um trio de ataque avassalador na Baviera, Diaz marcou 26 gols e deu 19 assistências em todas as competições, conquistando os títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal. Era realmente eletrizante vê-lo em ação, enquanto os laterais adversários tinham pesadelos com seus pés rápidos e dribles devastadores.