Como em qualquer temporada, várias novas contratações tiveram um papel significativo, embora encontrar joias escondidas esteja longe de ser tarefa fácil. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.

Felizmente para os times de toda a Europa, vários investimentos deram certo nos últimos nove meses. Após um processo de votação envolvendo as equipes editoriais da FootballCo de todo o continente, a GOAL classificou as 20 melhores contratações da temporada europeia, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício:

NOTA: Jogadores cujas transferências foram concluídas antes da janela de verão de 2025 (por exemplo, Eli Junior Kroupi) ou cujos contratos de empréstimo anteriores se tornaram definitivos (por exemplo, Victor Osimhen) não foram considerados.