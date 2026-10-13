As maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da equipe

Mas Smith perdeu a liderança do ranking histórico de artilharia da seleção feminina da Inglaterra para Ellen White em novembro de 2021. Agora, a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após o título da Eurocopa de 2022, é a jogadora a ser superada. Ela tem cerca de 13 gols de vantagem sobre qualquer jogadora da atual seleção inglesa, mas várias atletas vêm subindo no ranking e podem ameaçar seu recorde.

Beth Mead é quem está mais perto, e agora Georgia Stanway também se coloca na disputa, após subir na lista histórica graças a uma sequência notável de gols em 2025 e 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente por ser a centroavante titular da Inglaterra. Ela já está entre as 10 primeiras.

Então, quem são as jogadoras que detêm os recordes perseguidos por Mead, Stanway e Russo? Quantos gols faltam para elas subirem ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras da história da seleção feminina inglesa...