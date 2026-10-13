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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

As maiores artilheiras da história da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras da equipe

Inglaterra F
Futebol feminino
World Cup
Eurocopa Feminina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

A seleção feminina da Inglaterra sempre teve grandes artilheiras. Mesmo antes de se tornar uma das principais candidatas ao título, como é hoje, após conquistar duas Eurocopas consecutivas sob o comando de Sarina Wiegman e chegar à sua primeira final de Copa do Mundo feminina, a equipe já contava com talentos ofensivos incríveis. Kelly Smith, ícone do Arsenal e amplamente considerada a maior jogadora da história da seleção, é um exemplo.

Mas Smith perdeu a liderança do ranking histórico de artilharia da seleção feminina da Inglaterra para Ellen White em novembro de 2021. Agora, a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após o título da Eurocopa de 2022, é a jogadora a ser superada. Ela tem cerca de 13 gols de vantagem sobre qualquer jogadora da atual seleção inglesa, mas várias atletas vêm subindo no ranking e podem ameaçar seu recorde.

Beth Mead é quem está mais perto, e agora Georgia Stanway também se coloca na disputa, após subir na lista histórica graças a uma sequência notável de gols em 2025 e 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente por ser a centroavante titular da Inglaterra. Ela já está entre as 10 primeiras.

Então, quem são as jogadoras que detêm os recordes perseguidos por Mead, Stanway e Russo? Quantos gols faltam para elas subirem ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras da história da seleção feminina inglesa...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 gols)

    Mais uma jogadora que não é centroavante nesta lista, Karen Carney encantou o futebol de seleções com seu talento individual por 14 anos e marcou 33 gols nesse período, a sétima maior marca da história da seleção inglesa feminina, empatada com outras jogadoras. Dois deles vieram na incrível campanha da Inglaterra na Eurocopa de 2009, incluindo um na derrota para a Alemanha na final. Ela marcou outros dois na campanha que levou sua seleção a uma semifinal de Copa do Mundo Feminina pela primeira vez, em 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 gols)

    A segunda atacante de ofício desta lista, Eniola Aluko também marcou 33 gols em seus 13 anos pela seleção inglesa, embora tenha disputado 39 partidas a menos que Carney. Três desses gols vieram na Eurocopa de 2009. Aluko marcou duas vezes na vitória sobre a anfitriã Finlândia nas quartas de final, incluindo o gol da vitória. Antes disso, havia feito um gol crucial em outra vitória dramática por 3 a 2, contra a Rússia, na fase de grupos.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 gols)

    Alessia Russo entrou para o grupo das dez maiores artilheiras da história da seleção inglesa ao marcar na vitória por 1 a 0 sobre a Islândia, em abril, e desde então subiu ainda mais na lista. Sua média de gols também se destaca: apenas quatro jogadoras desta lista têm média superior. Seu gol mais recente, um dos dois que marcou contra a Grécia, foi o 33º em apenas 69 partidas pela Inglaterra.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 gols)

    O histórico de gols de Georgia Stanway pela Inglaterra é excepcional, sobretudo por ela ser meio-campista, e não atacante. Em 95 partidas, marcou 35 gols e deu 21 assistências, números que tornam sua participação direta em gols impressionante. O desempenho de Stanway diante do gol nos últimos meses a colocou entre as maiores finalizadoras da história da Inglaterra. E, com apenas 27 anos, ela ainda pode subir muito nessa lista.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gols)

    A jogadora com mais partidas pela seleção inglesa em todos os tempos, Fara Williams, também marcou muitos gols em seus 18 anos de carreira internacional. O mais memorável deles certamente foi o último: seu pênalti garantiu a primeira vitória da Inglaterra sobre a Alemanha e o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015. Mas esse foi apenas um dos impressionantes oito gols que ela marcou em grandes torneios. O primeiro veio cerca de 10 anos antes, contra a Dinamarca, no Ewood Park, estádio do Blackburn Rovers, quando a Inglaterra sediava a Eurocopa de 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gols)

    Ninguém nesta lista tem uma média de gols por jogo melhor que Beth Mead, que, a esta altura da carreira, marca praticamente um gol a cada duas partidas pela Inglaterra. A ponta fez 40 gols em 81 jogos, seis deles na campanha do título da Inglaterra na Eurocopa de 2022, o que lhe garantiu a Chuteira de Ouro do torneio. Aos 30 anos, ela ainda pode encerrar a carreira bem acima da quinta posição, que hoje divide com outras jogadoras, já que a diferença para quem está à sua frente na lista é pequena.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gols)

    Nesta lista, apenas Mead tem uma média de gols por jogo superior à de Karen Walker, que iniciou sua trajetória pela Inglaterra em 1988 e marcou 41 gols em 86 partidas antes de se aposentar da seleção em 2003. Talvez o mais marcante desses gols tenha sido na Copa do Mundo Feminina de 1995, quando Walker colocou a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 sobre a Nigéria em uma partida da fase de grupos que a equipe venceria para garantir a classificação às quartas de final em sua estreia no torneio.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gols)

    Com a mesma média de 0,48 gol por jogo de Walker, Kerry Davis ocupa o segundo lugar nesta lista, com 43 gols em 90 partidas pela Inglaterra. Primeira mulher negra a representar a seleção inglesa, Davis estreou em 1982 e atuou na defesa e no meio-campo, além do ataque. Mesmo assim, continuou marcando em um ritmo impressionante: foi a maior artilheira da história da equipe até ser superada por Kelly Smith em 2012, cerca de 14 anos após sua última partida pela Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gols)

    Considerada por muitos a maior jogadora da história da seleção inglesa, Smith deteve por nove anos o recorde de gols pela Inglaterra, após superar a marca de Davis ao balançar as redes contra a Finlândia em fevereiro de 2012. A atacante marcaria mais duas vezes pela seleção, uma naquela mesma partida e outra contra a Escócia um ano depois, antes de se aposentar com 46 gols.

    Os gols mais famosos de Smith vieram na Copa do Mundo Feminina de 2007, por causa da comemoração que se seguiu. Depois de marcar na estreia da Inglaterra contra o Japão, Smith tirou uma das chuteiras e a beijou, criando uma imagem que se tornaria icônica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gols)

    Ellen White se tornou a maior artilheira da história da seleção feminina da Inglaterra em setembro de 2021, quando marcou três gols contra a Letônia. O primeiro daquela noite igualou a marca de Smith; os outros dois a colocaram na liderança isolada da artilharia. White ampliou sua marca com mais quatro gols antes de se aposentar, após o título da Inglaterra na Eurocopa de 2022, com 52 gols em 113 jogos. A atacante marcou duas vezes naquele verão e fez dez gols em grandes torneios ao todo, incluindo seis na Copa do Mundo Feminina de 2019, desempenho que lhe rendeu a Bola de Bronze.