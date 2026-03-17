As jogadas heroicas de Max Dowman "não foram surpresa" para Martin Odegaard, já que o capitão do Arsenal ressalta que "isso é apenas o começo" para o jovem prodígio

Enquanto o mundo do futebol ficava boquiaberto com a jogada individual do adolescente e seu gol no gol vazio — após Jordan Pickford ter subido para marcar um escanteio —, Odegaard insiste que a equipe principal já sabia há muito tempo do enorme potencial de Dowman. O capitão destacou que o jovem tem sido presença constante nos treinos da equipe principal, onde tem se saído muito bem contra estrelas internacionais consagradas.

“A maneira como ele manteve a compostura não foi uma surpresa para mim. Já treinamos com ele há muito tempo, ele nos mostra suas qualidades sempre que joga, então foi ótimo para ele marcar seu primeiro gol e quebrar o recorde”, explicou Odegaard.

No entanto, o jogador de 27 anos não hesitou em acrescentar uma nota de cautela, baseando-se em suas próprias experiências como um prodígio adolescente: “Ele sabe que isso deve ser apenas o começo para ele e que precisa continuar trabalhando como tem feito.”