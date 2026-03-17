Getty Images Sport
Traduzido por
As jogadas heroicas de Max Dowman "não foram surpresa" para Martin Odegaard, já que o capitão do Arsenal ressalta que "isso é apenas o começo" para o jovem prodígio
Jovem prodígio derrota o Everton com um gol que bateu recordes
Odegaard expressou sua satisfação com a ascensão de Dowman, que fez história na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton. O jogador de 16 anos saiu do banco para substituir Martin Zubimendi e praticamente selou o resultado com uma finalização precisa nos acréscimos, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Premier League com apenas 16 anos e 73 dias. O gol surgiu logo após sua participação decisiva no primeiro gol de Viktor Gyokeres, marcado no final da partida.
- Getty Images Sport
Odegaard elogia Dowman, que bateu o recorde
Ao comentar sobre a vitória que permitiu ao Arsenal ampliar sua liderança na tabela, Odegaard disse: "Foi um final muito especial para a partida contra o Everton no sábado. Foi mais uma vitória importante, e o fato de Viktor e Max terem saído do banco e marcado os gols no final mostra exatamente o que temos falado durante toda a temporada: como todos estão se empenhando e cumprindo seu papel, independentemente de serem titulares ou não. Que momento incrível para o Max! Dava para ver pelas comemorações o que isso significou para todos – comissão técnica, jogadores, torcedores. Foi algo que ele nunca vai esquecer, e nós também não!”
Nenhuma surpresa com o talento de Hale End
Enquanto o mundo do futebol ficava boquiaberto com a jogada individual do adolescente e seu gol no gol vazio — após Jordan Pickford ter subido para marcar um escanteio —, Odegaard insiste que a equipe principal já sabia há muito tempo do enorme potencial de Dowman. O capitão destacou que o jovem tem sido presença constante nos treinos da equipe principal, onde tem se saído muito bem contra estrelas internacionais consagradas.
“A maneira como ele manteve a compostura não foi uma surpresa para mim. Já treinamos com ele há muito tempo, ele nos mostra suas qualidades sempre que joga, então foi ótimo para ele marcar seu primeiro gol e quebrar o recorde”, explicou Odegaard.
No entanto, o jogador de 27 anos não hesitou em acrescentar uma nota de cautela, baseando-se em suas próprias experiências como um prodígio adolescente: “Ele sabe que isso deve ser apenas o começo para ele e que precisa continuar trabalhando como tem feito.”
- Getty Images Sport
Atualização sobre a lesão do capitão dos Gunners
Odegaard também deu notícias sobre sua condição física, agora que se aproxima do retorno após a lesão no joelho sofrida contra o Brentford. O meio-campista ficou de fora dos últimos cinco jogos, mas vem trabalhando incansavelmente para estar em forma para a reta final da temporada, incluindo a esperada final da Carabao Cup contra o Manchester City.
“Mais uma vez, fiquei muito desapontado por não poder participar da partida. Estou me esforçando ao máximo para voltar o mais rápido possível e me sinto cada vez mais forte”, confirmou Odegaard.
Publicidade