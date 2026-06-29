As insinuações de Julian Nagelsmann se referem a Joshua Kimmich? Há um aspecto que, antes da partida da Alemanha contra o Paraguai na Copa do Mundo, é bem diferente das três partidas anteriores

Bem a tempo do início da fase eliminatória, Nagelsmann mudou repentinamente sua estratégia de comunicação. Na coletiva de imprensa antes das oitavas de final contra o Paraguai, na segunda-feira às 22h30 em Foxborough, perto de Boston, Nagelsmann se recusou a dar informações detalhadas sobre a escalação e a tática. Questionado sobre possíveis mudanças, ele respondeu de forma enigmática: “Há considerações táticas para mudar alguma coisa. Mas também é possível discutir a possibilidade de deixar tudo como está no que diz respeito ao time titular.”

Com isso, Nagelsmann abriu um pouco a porta para especulações, antes de abri-la um pouco mais com sua última resposta na coletiva de imprensa. Desta vez, a pergunta era se possíveis mudanças estariam mais relacionadas ao desempenho da própria equipe ou ao estilo de jogo do adversário. O Paraguai é considerado forte na defesa e deve atuar de forma igualmente física, assim como a Costa do Marfim e o Equador.

“É uma mistura de tudo”, começou Nagelsmann. No entanto, em geral, as reflexões em sua “mistura” tendem a girar mais em torno da própria equipe. “É sempre importante, especialmente quando você não tem muito tempo entre os jogos e também não consegue prever 1000% o que o adversário fará, dar grande ênfase à nossa própria ideia e adaptá-la de forma que os jogadores se sintam à vontade e tenham, idealmente, muitas situações em seus espaços habituais e perigosos, onde eles têm seu maior ponto forte.”