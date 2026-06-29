Nos três jogos da Copa do Mundo disputados até agora, a escalação inicial e a formação tática da Alemanha estavam totalmente definidas com antecedência. Os dez jogadores de campo selecionados para a partida de estreia contra Curaçao já haviam sido colocados em campo pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no último amistoso contra os EUA; o goleiro Manuel Neuer entrou em campo, como era de se esperar.
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As insinuações de Julian Nagelsmann se referem a Joshua Kimmich? Há um aspecto que, antes da partida da Alemanha contra o Paraguai na Copa do Mundo, é bem diferente das três partidas anteriores
Quando surgiram críticas a Leroy Sané após a vitória por 7 a 1 contra Curaçao, Nagelsmann deu ao ponta-direita, de fato, a garantia de que ele entraria em campo na segunda partida contra a Costa do Marfim (2 a 1). Em seguida, Nico Schlotterbeck (lesão no ligamento medial) e Nathaniel Brown (problemas na panturrilha) ficaram de fora. Na coletiva de imprensa antes da última partida da fase de grupos contra o Equador (1 a 2), Nagelsmann revelou quem os substituiria e, ao mesmo tempo, confirmou que não haveria outras alterações na escalação.
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Julian Nagelsmann mantém sigilo antes do jogo contra o Paraguai
Bem a tempo do início da fase eliminatória, Nagelsmann mudou repentinamente sua estratégia de comunicação. Na coletiva de imprensa antes das oitavas de final contra o Paraguai, na segunda-feira às 22h30 em Foxborough, perto de Boston, Nagelsmann se recusou a dar informações detalhadas sobre a escalação e a tática. Questionado sobre possíveis mudanças, ele respondeu de forma enigmática: “Há considerações táticas para mudar alguma coisa. Mas também é possível discutir a possibilidade de deixar tudo como está no que diz respeito ao time titular.”
Com isso, Nagelsmann abriu um pouco a porta para especulações, antes de abri-la um pouco mais com sua última resposta na coletiva de imprensa. Desta vez, a pergunta era se possíveis mudanças estariam mais relacionadas ao desempenho da própria equipe ou ao estilo de jogo do adversário. O Paraguai é considerado forte na defesa e deve atuar de forma igualmente física, assim como a Costa do Marfim e o Equador.
“É uma mistura de tudo”, começou Nagelsmann. No entanto, em geral, as reflexões em sua “mistura” tendem a girar mais em torno da própria equipe. “É sempre importante, especialmente quando você não tem muito tempo entre os jogos e também não consegue prever 1000% o que o adversário fará, dar grande ênfase à nossa própria ideia e adaptá-la de forma que os jogadores se sintam à vontade e tenham, idealmente, muitas situações em seus espaços habituais e perigosos, onde eles têm seu maior ponto forte.”
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Seleção da DFB: Joshua Kimmich vai passar para o meio-campo?
Essas sugestões são especialmente interessantes no que diz respeito a Joshua Kimmich. O capitão da Alemanha teve grandes dificuldades na lateral direita contra a Costa do Marfim e o Equador, enfrentando adversários ágeis; ao mesmo tempo, a dupla de volantes formada por Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha careceu de estabilidade e entrosamento.
Por isso, recentemente, vários especialistas, entre eles os dois capitães campeões do mundo Lothar Matthäus e Philipp Lahm, defenderam veementemente a mudança de Kimmich da lateral direita para o meio-campo central, onde ele também joga há anos pelo Bayern de Munique. De acordo com as declarações de Nagelsmann, o meio-campo é o “espaço habitual” de Kimmich, onde ele certamente também tem seu “maior ponto forte”.
O grande problema: falta de laterais alternativos. Caso Kimmich realmente passe para o meio-campo, Nagelsmann teria duas opções para a lateral direita. Ou ele escala ali o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, que está recuperado e pronto para jogar, e mantém David – que teve um desempenho fraco contra o Equador – na lateral esquerda do time titular. Ou Brown começa, como de costume, na esquerda e, na direita, entra um terceiro zagueiro central, provavelmente Waldemar Anton ou talvez Malick Thiaw. Assim, uma linha de quatro defensores poderia rapidamente se transformar em uma linha de três.
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Seleção da DFB: Que mudanças ainda poderiam ser consideradas?
Talvez a sugestão de Nagelsmann também devesse ser interpretada no sentido de que Kimmich — como ele costuma fazer — simplesmente deva avançar pela direita com mais frequência, dependendo da situação, e comandar o jogo a partir do meio-campo. Mas talvez ela também se referisse a outros jogadores. Será que Jamal Musiala e Florian Wirtz trocarão de posições? Será que o super-reserva Deniz Undav será titular? Ou Leon Goretzka?
Ao contrário do que aconteceu antes dos três jogos da fase de grupos, Nagelsmann não encerrou os debates sobre a escalação desta vez com sua coletiva de imprensa na véspera. Desta vez, os debates devem continuar animadamente até o anúncio oficial da escalação titular, cerca de uma hora antes do início da partida.
Essa estratégia tem, sem dúvida, uma vantagem: o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, precisa preparar sua equipe para diversos cenários. “Não se trata de querer esconder isso de vocês”, disse Nagelsmann aos repórteres presentes. “Mas também de não facilitar o trabalho do técnico adversário na véspera muito, muito mais do que o absolutamente necessário.”