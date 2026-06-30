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As ilusões de Ebra e Henry caem na armadilha de Wahbi... Por que a Holanda não conseguiu acompanhar o ritmo do Marrocos?

Especiais e Opinião
Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
M. Ouahbi
R. Koeman
Z. Ibrahimovic
T. Henry
Países Baixos
Marrocos
México
Suécia
França

O erro da crítica superficial... Por que os grandes nomes do futebol mundial ignoram a genialidade do Marrocos e culpam Koman pela derrota?

Mal soou o apito final da épica partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, anunciando a classificação histórica da seleção marroquina às custas da Holanda, e os estúdios de análise internacionais já explodiram com uma onda de declarações inflamadas.

Mas o mais surpreendente é que as críticas lançadas por lendas do calibre de Zlatan Ibrahimović e Thierry Henry não se destinaram a elogiar o brilho marroquino, mas se concentraram inteiramente em criticar o técnico holandês Ronald Koeman, acusando-o de “traição à identidade futebolística da Holanda”. e de adotar um estilo de jogo covarde e retraído, o que levou os “Moinhos Laranjas” ao colapso.

Essa simplificação superficial da crise por parte das lendas, e o choque da opinião pública holandesa que resumiu a derrota à “teimosia de Koeman”, encerram um ponto cego e uma grave injustiça tática; pois não representa apenas uma fuga ao reconhecimento da realidade, mas constitui uma grande desvalorização, intencional ou não, da genialidade tática do técnico marroquino Mohamed Wahbi e do esquema assustador que os Leões do Atlas impuseram em campo.

Afirmar que a Holanda perdeu porque não “abriu as linhas” e não atacou é uma interpretação desastrosa da partida, que ignora o fato de que, se Koeman tivesse feito isso, sua baliza teria sofrido uma goleada histórica e cruel diante do implacável trem ofensivo marroquino.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Revolução de Mohamed Wahbi

    Desde o primeiro minuto da partida, ficou claro que Mohamed Wahbi não veio para defender ou jogar no contra-ataque, como costuma ser a tradição de algumas seleções africanas diante dos gigantes da Europa.

    Wahbi entrou em campo com uma filosofia tática marcadamente ofensiva, baseada na posse de bola agressiva e na pressão alta no primeiro terço do campo adversário.

    A seleção marroquina não trocava passes apenas para ganhar tempo, mas sim praticava uma “desestruturação rotativa” do sistema defensivo da Holanda, por meio de movimentos verticais rápidos e passes curtos em espaços apertados, o que lhe permitiu o domínio total da disputa no meio-campo.

    Foi esse domínio técnico absoluto que obrigou Koeman, contra a sua vontade, a recuar para proteger as laterais e a retaguarda.

    E Koeman, com sua mentalidade técnica experiente, percebeu logo após o primeiro quarto de hora que qualquer tentativa de acompanhar os marroquinos na troca de ataques ou de aplicar o estilo clássico do “futebol total” seria um suicídio tático.

    O técnico holandês enfrentou um sistema marroquino integrado, dotado de velocidade excepcional nas laterais e de uma profundidade que conectava as linhas com extrema precisão, o que fez com que a retração defensiva fosse sua única opção para se manter na partida pelo maior tempo possível.

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  • Thierry HenryFOX

    As críticas de Ibra e Henry... A fuga da realidade da “incapacidade”

    Quando Zlatan Ibrahimović fez suas declarações habituais, com seu tom incisivo, afirmando que a Holanda “parecia sem personalidade, como se tivesse medo da própria camisa”, e Terry Henry o seguiu com uma análise em que culpava Koeman por abandonar o legado de Johan Cruyff, a dupla caiu na armadilha do “centrismo europeu”, que se recusa a reconhecer que existe uma seleção de fora do Velho Continente capaz de impor sua identidade e obrigar os grandes da Europa a se submeterem ao seu ritmo.

    A verdade que Henry e Ibrahimović não querem encarar é que a “identidade holandesa” pela qual choram teria se transformado em um caminho fácil para os Leões do Atlante, pois abrir as linhas e avançar ofensivamente diante da formação liderada por Mohamed Wahbi significaria conceder amplos espaços aos jogadores marroquinos, que se destacam pela velocidade excepcional e pelas transições ofensivas fulminantes.

    Criticar Koeman por não ter atacado é ridicularizar a partida... Como atacar um adversário que te priva da posse de bola, possui uma rápida recuperação de contra-ataques e sufoca os seus meio-campistas assim que os pés deles tocam a grama? Koeman não escolheu a covardia; foi Wehbe quem o impôs à impotência.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um banco de reservas de fogo

    A genialidade de Wahbi não se limitou apenas ao esquema tático básico, mas se manifestou em sua forma mais brilhante por meio da “profundidade assustadora” de sua escalação e da capacidade do banco de reservas de apresentar a mesma qualidade e eficiência técnica.

    Enquanto as soluções táticas da Holanda se esvaíam, o técnico marroquino realizou uma série de substituições impressionantes, que incluiu a saída de pilares importantes como Ayub Bouadi, Ibrahim Diaz, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous e o zagueiro Shadi Riad.

    Logicamente, a saída de cinco nomes com esse peso técnico poderia abalar o ritmo de qualquer time, mas foi exatamente o contrário que aconteceu em campo com a entrada do quinteto formado por Sofian Rahimi, Samir El Mrabet, Anas Salah El-Din, Yassin Jassim e Shamseddine Talbi; o impacto foi positivo e avassalador, acelerando o ritmo da equipe e multiplicando sua vitalidade ofensiva, sem qualquer queda na qualidade da posse de bola ou na solidez defensiva, mesmo ao longo das duas prorrogações.

    Essa excelente sintonia entre os titulares e os reservas comprovou que o sistema marroquino é conduzido com uma mentalidade institucional clara, na qual o reserva atua com total consciência tática, complementando o quadro dos titulares — o que eliminou completamente qualquer chance da Holanda recuperar o fôlego ou pensar em uma reação nos minutos finais.

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    Justiça no campo e o documento de passagem

    Nesta partida, a seleção marroquina comprovou ser uma grande potência ofensiva na Copa do Mundo de 2026, já que o desempenho não se baseou na sorte ou em um tropeço do adversário, mas foi resultado de um trabalho tático organizado, elaborado por Wahbi e executado pelos jogadores com rigor e disciplina, o que alterou o equilíbrio de forças tradicional do torneio.

    As reportagens que serão publicadas nos Estados Unidos e na Europa para criticar a eliminação da Holanda e exigir a cabeça de Koeman devem, antes de tudo, prestar homenagem ao “Professor” Mohamed Wahbi... O homem provou que o futebol marroquino não busca mais conquistas passageiras movidas apenas pelo entusiasmo, mas passou a apresentar ao mundo projetos táticos integrados que contam com uma base sólida e alternativas igualmente fortes.

    E se Koman deixou a Copa do Mundo com a cabeça baixa, sob o peso das críticas, seu único consolo é que, com seu estilo defensivo, ele protegeu a história da Holanda de um resultado recorde e cruel; Wahbi e seus jogadores estavam prontos para inscrevê-lo nos anais da Copa do Mundo.

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