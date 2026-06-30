As ilusões de Ebra e Henry caem na armadilha de Wahbi... Por que a Holanda não conseguiu acompanhar o ritmo do Marrocos?

Mal soou o apito final da épica partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, anunciando a classificação histórica da seleção marroquina às custas da Holanda, e os estúdios de análise internacionais já explodiram com uma onda de declarações inflamadas.

Mas o mais surpreendente é que as críticas lançadas por lendas do calibre de Zlatan Ibrahimović e Thierry Henry não se destinaram a elogiar o brilho marroquino, mas se concentraram inteiramente em criticar o técnico holandês Ronald Koeman, acusando-o de “traição à identidade futebolística da Holanda”. e de adotar um estilo de jogo covarde e retraído, o que levou os “Moinhos Laranjas” ao colapso.

Essa simplificação superficial da crise por parte das lendas, e o choque da opinião pública holandesa que resumiu a derrota à “teimosia de Koeman”, encerram um ponto cego e uma grave injustiça tática; pois não representa apenas uma fuga ao reconhecimento da realidade, mas constitui uma grande desvalorização, intencional ou não, da genialidade tática do técnico marroquino Mohamed Wahbi e do esquema assustador que os Leões do Atlas impuseram em campo.

Afirmar que a Holanda perdeu porque não “abriu as linhas” e não atacou é uma interpretação desastrosa da partida, que ignora o fato de que, se Koeman tivesse feito isso, sua baliza teria sofrido uma goleada histórica e cruel diante do implacável trem ofensivo marroquino.