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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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As histórias mais curiosas da Copa do Mundo... O "LinkedIn" transforma um funcionário irlandês no destruidor do sonho da Espanha

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Uma mensagem inesperada...

Enquanto o mundo aguardava ansiosamente a estreia da Espanha, campeã europeia, na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Cabo Verde roubou a cena não apenas por seu desempenho, mas também pela história do seu capitão da defesa, que chegou à Copa do Mundo por meio de uma carta de candidatura. 

A história de Roberto “Pico” López, nascido em Dublin, que se tornou um símbolo da primeira participação histórica do país de seu pai após a ampliação do torneio para 48 seleções.

A ironia é que Cabo Verde, o segundo menor país do torneio, com uma população que não ultrapassa 600 mil habitantes, não chegou à Copa do Mundo apenas com talentos locais, mas com uma estratégia clara de buscar seus filhos na diáspora.

Entre os 25 jogadores da lista, 14 nasceram fora do arquipélago, mas uma história resume todo esse projeto: um zagueiro irlandês recebeu a primeira convocação internacional de sua vida pelo LinkedIn, depois de trabalhar em um banco e achar que o sonho da Copa do Mundo havia acabado.

  • Uma mensagem estranha no LinkedIn

    A história começou há alguns anos, quando López jogava na liga irlandesa pelo Shamrock Rovers, sem nenhuma expectativa internacional, já que havia representado a Irlanda apenas nas categorias de base.

    A conta que ele criou no LinkedIn durante a faculdade – como parte dos requisitos de uma disciplina – se transformou em uma porta de entrada inesperada.

    López recebeu uma mensagem em português da federação de Cabo Verde, não entendeu uma palavra, considerou-a spam e a ignorou por nove meses inteiros.

    A decisão que quase o privou da Copa do Mundo só mudou quando ele recebeu uma mensagem de acompanhamento em inglês, percebendo então que se tratava de um convite oficial para representar a seleção do país de seu pai.

    O técnico da época, Rui Aguas, foi quem descobriu as origens cabo-verdianas de López por meio de uma publicação acadêmica e decidiu entrar em contato com ele de forma não convencional pelo “LinkedIn”, como o próprio jogador afirma: “É uma maneira única de ser convocado para a seleção nacional”. 

    • Publicidade

  • De Dublin às camisetas azuis

    Roberto Lopes, nascido em Cromlin, em Dublin, é elegível para representar Cabo Verde por parte de seu pai, Carlos. Após ter ignorado a primeira convocação, surgiu uma segunda oportunidade, que ele aceitou, disputando sua primeira partida internacional em 2019.

    Desde então, disputou 44 partidas internacionais com os “Tubarões Azuis” e tornou-se peça fundamental em um projeto que depende fortemente da diáspora, já que a seleção conta atualmente com 14 jogadores nascidos fora do arquipélago, entre eles seis holandeses e um irlandês, que é o próprio López.

    A BBC o descreveu com precisão: “O zagueiro de 33 anos nasceu em Dublin, mas é elegível pela nacionalidade do pai e foi recrutado para jogar pela seleção através do LinkedIn”. 

  • De funcionário de banco a capitão na Copa do Mundo

    Antes de se tornar jogador profissional em tempo integral, López trabalhava como consultor de hipotecas em um banco irlandês, mas seu técnico no Shamrock Rovers o convenceu a deixar o “emprego estável”, dizendo-lhe: “Você sempre pode voltar para o banco”.

    A aposta deu certo; López assinou um contrato profissional com o Rovers em 2017, liderou a equipe posteriormente na Europa e passou de funcionário de 9 às 5 a capitão da defesa que levou um pequeno país – com menos de 600 mil habitantes – à sua primeira classificação para a Copa do Mundo na história, após a vitória por 3 a 0 sobre Eswatini.

    A imprensa britânica resumiu a trajetória: “Com López, que se qualificou por meio do pai, o técnico Roy Agwas entrou em contato, mas ele escolheu o LinkedIn para fazer isso”, decisão que acabou levando-o à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. 

  • O primeiro teste contra a Espanha termina em um empate histórico

    Na última segunda-feira, López atuou no centro da defesa de Cabo Verde em Atlanta, contra a Espanha, campeã europeia, na estreia de ambos os países na Copa do Mundo.

    Apesar das diferenças técnicas e da ausência de Nico Williams e Lamine Yamal na escalação titular da Espanha, os “Tubarões Azuis” resistiram e conseguiram um valioso empate sem gols por 0 a 0.

    O resultado, confirmado pela FIFA, deu a Cabo Verde o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo e provou que a história de López não foi apenas uma foto engraçada no LinkedIn, mas a base de uma defesa sólida que parou o ataque dos campeões europeus.

    O técnico Bobista elogiou após a partida a disciplina defensiva de sua equipe, enquanto López deixou o campo como capitão de uma pequena seleção que conquistou o que muitos consideravam impossível... e tudo isso começou com uma mensagem que ele inicialmente considerou uma brincadeira.

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