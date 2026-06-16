As histórias mais curiosas da Copa do Mundo... O "LinkedIn" transforma um funcionário irlandês no destruidor do sonho da Espanha

Enquanto o mundo aguardava ansiosamente a estreia da Espanha, campeã europeia, na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Cabo Verde roubou a cena não apenas por seu desempenho, mas também pela história do seu capitão da defesa, que chegou à Copa do Mundo por meio de uma carta de candidatura.

A história de Roberto “Pico” López, nascido em Dublin, que se tornou um símbolo da primeira participação histórica do país de seu pai após a ampliação do torneio para 48 seleções.

A ironia é que Cabo Verde, o segundo menor país do torneio, com uma população que não ultrapassa 600 mil habitantes, não chegou à Copa do Mundo apenas com talentos locais, mas com uma estratégia clara de buscar seus filhos na diáspora.

Entre os 25 jogadores da lista, 14 nasceram fora do arquipélago, mas uma história resume todo esse projeto: um zagueiro irlandês recebeu a primeira convocação internacional de sua vida pelo LinkedIn, depois de trabalhar em um banco e achar que o sonho da Copa do Mundo havia acabado.