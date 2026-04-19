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As futuras estrelas da seleção masculina de futebol dos EUA: Taylor Twellman cita dois jovens promissores “especiais”, mas se recusa a rotular os jovens prodígios como o “próximo Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo”
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Estrelas em ascensão no sistema Red Bull
Em entrevista exclusiva à revista Men’s Journal, Twellman citou o New York Red Bulls como um excelente exemplo de formação de jovens de elite. O clube integrou com sucesso promissores talentos formados em casa, especificamente o atacante central Julian Hall, de 18 anos, e o meio-campista central Adri Mehmeti, de 17. Ambos os adolescentes já estão causando um impacto significativo na equipe principal. Hall tem sido prolífico, marcando sete gols em 10 partidas no total, enquanto Mehmeti estabeleceu uma presença sólida no meio-campo com 10 partidas em todas as competições, marcando um gol em oito jogos do campeonato. Twellman destacou os dois jovens como jogadores de destaque na América do Norte.
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Rejeitando comparações com jogadores lendários
Apesar das estatísticas impressionantes e da ascensão rápida, o analista rapidamente descartou comparações exageradas em relação à dupla do New York Red Bulls. Quando questionado se algum jovem jogador se assemelhava aos grandes nomes de todos os tempos, ele apresentou uma perspectiva bastante cautelosa. “Eu diria, antes de mais nada, que nunca rotularia alguém como o próximo Ronaldo, Messi ou Pelé, porque isso também é injusto”, explicou Twellman. “Mas temos jovens jogadores nesta liga que são realmente muito interessantes. Acho que a liga fez um trabalho fantástico ao realmente tornar isso uma questão de dar chance aos jovens. Veja o New York Red Bulls, Hall e Mehmeti. Esses dois garotos são realmente especiais.”
Definindo o núcleo da seleção para a fase de grupos da Copa do Mundo
Embora a formação de jovens jogadores esteja em franca ascensão, o foco imediato continua sendo a próxima campanha da seleção nacional na Copa do Mundo. Sorteada no Grupo D ao lado de Austrália, Paraguai e Turquia, a equipe enfrenta um teste crucial. O sucesso nesta fase de grupos depende inteiramente de um núcleo consolidado que atue no seu melhor nível. Twellman acredita que três jogadores específicos ditam o ritmo da equipe, conforme afirmou: “Os três jogadores que precisam fazer sua melhor Copa do Mundo são Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. Esses são os três jogadores que determinam o ritmo da equipe. Eles são os rostos da equipe.”
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Olhando para o futuro no cenário global
Olhando para o futuro, a seleção nacional precisa superar as dificuldades da fase de grupos para ganhar um impulso decisivo. Se o seu núcleo de jogadores consagrados que atuam na Europa conseguir atingir a melhor forma e os talentos nacionais em ascensão continuarem seu rápido desenvolvimento, os anfitriões estarão em excelente posição para chegar longe na competição e desafiar a elite mundial sob o comando de Mauricio Pochettino neste verão.