As futuras estrelas da seleção masculina de futebol dos EUA: Taylor Twellman cita dois jovens promissores “especiais”, mas se recusa a rotular os jovens prodígios como o “próximo Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo”

Apesar das estatísticas impressionantes e da ascensão rápida, o analista rapidamente descartou comparações exageradas em relação à dupla do New York Red Bulls. Quando questionado se algum jovem jogador se assemelhava aos grandes nomes de todos os tempos, ele apresentou uma perspectiva bastante cautelosa. “Eu diria, antes de mais nada, que nunca rotularia alguém como o próximo Ronaldo, Messi ou Pelé, porque isso também é injusto”, explicou Twellman. “Mas temos jovens jogadores nesta liga que são realmente muito interessantes. Acho que a liga fez um trabalho fantástico ao realmente tornar isso uma questão de dar chance aos jovens. Veja o New York Red Bulls, Hall e Mehmeti. Esses dois garotos são realmente especiais.”