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David Ospina GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

“As expectativas são muito altas” – O ex-goleiro do Arsenal, David Ospina, busca uma última participação na Copa do Mundo com a Colômbia

D. Ospina
Colômbia
Arsenal
M. Arteta
Especiais e Opinião
Premier League

A GOAL conversou com o ex-goleiro do Arsenal, David Ospina, para discutir a nova geração da Colômbia, o seu papel nessa geração e o peso das expectativas antes da Copa do Mundo de 2026.

A campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2014 é lembrada, principalmente, pelas contribuições de James Rodríguez. Foi lá, no calor do Brasil, que um grande jogador da era moderna se revelou ao mundo, com seu pé esquerdo mágico e tudo mais.

Mas no outro lado do campo, entre os postes, havia alguém talvez muito mais crucial. O torneio de 2014 rendeu a Rodríguez uma transferência de US$ 100 milhões para o Real Madrid. Também garantiu a Ospina um contrato de US$ 5 milhões para trocar o Nice pelo Arsenal.

Agora, 12 anos depois, Ospina tem um pouco de tempo para refletir. Ele não é mais o indiscutível número 1 da seleção nacional. Mas ele estará lá, assistindo do banco, enquanto os Cafeteros tentam concretizar suas esperanças de zebra. Tantas coisas mudaram. Ospina continua lá.

“Tive a oportunidade de participar de duas Copas do Mundo. Esta seria a minha terceira, se Deus quiser”, disse Ospina ao GOAL. “A seleção evoluiu significativamente.”

Isso é um eufemismo. Em 2014, a Colômbia não estava realmente no radar de muitos fora da América do Sul. Não importava que tivesse sofrido o menor número de gols nas eliminatórias da CONMEBOL. O fato de estar a apenas dois pontos da Argentina na liderança da tabela também passou despercebido pela maioria. Aquela foi uma Copa do Mundo marcada pelo samba, por Neymar e, por fim, pela decepção brasileira. A Colômbia chegou às quartas de final. Naquela época, isso foi considerado uma conquista enorme — se não uma verdadeira trajetória de Cinderela que catapultou várias carreiras brilhantes, entre elas a de Ospina.

  • David Ospina Colombia World CupGetty

    Refletindo sobre a jornada

    Parece que foi há muito tempo. Ospina tem 37 anos. Ele completará 38 logo após o término da Copa do Mundo. Não são muitos os goleiros que se destacam em Copas do Mundo. São ainda menos aqueles que conseguem prolongar a carreira por mais de uma década após o fim do torneio.

    Mas Ospina aproveitou sua trajetória da mesma forma. Afinal, ela não foi totalmente linear. O Nice era um time lutando contra o rebaixamento no final da temporada 2013-14. Foi graças, em grande parte, às atuações de Ospina no gol que o gigante francês evitou o rebaixamento. Ele registrou 13 jogos sem sofrer gols naquele ano e, apesar da péssima fase ofensiva do Nice — que marcou apenas 30 gols em 38 partidas —, seu principal homem entre as traves fez o suficiente.

    Essa boa fase continuou na Copa do Mundo. Certamente alguns olhares estavam voltados para ele no final da temporada francesa. Uma atuação na Copa do Mundo em que ele sofreu apenas quatro gols em 450 minutos selou o acordo. O Arsenal entrou em contato, e Ospina assinou contrato.

    “Fazer parte de um time como o Arsenal foi a realização de um sonho. Viver essa experiência foi algo magnífico na minha carreira”, disse ele.

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  • Mikel Arteta David OspinaGetty

    Uma fase de altos e baixos para o Arsenal

    Ele chegou ao norte de Londres numa época peculiar. Os Gunners estavam começando a perder fôlego sob o comando de Arsène Wenger. O Arsenal não estava investindo o suficiente para acompanhar o ritmo, e mesmo que o futebol fosse bom, a glória na Premier League nunca parecia muito realista. Era uma época curiosa para os goleiros em geral também.

    Houve um certo revisionismo sobre como a posição mudou ao longo dos anos. Os goleiros não acordaram todos um dia e receberam instruções para se tornarem especialistas com os pés. Mas certamente havia uma evolução da posição tomando forma quando Ospina chegou à Inglaterra — uma evolução à qual ele foi encarregado de se adaptar.

    “Tive a oportunidade de testemunhar todas as transições ao longo de diferentes gerações. Hoje, nossa posição assumiu um papel muito mais significativo, em grande parte porque agora se espera que estejamos muito mais envolvidos com os pés — algo que não era nem de longe tão necessário no passado”, disse ele.

    Ele gosta disso? Bem, é apenas parte do jogo. Isso muda com o tempo. E agora, perto dos 40 anos, Ospina sabe que mudanças táticas e ajustes posicionais são simplesmente inevitáveis.

    “Possuir proficiência técnica é crucial, pois nos permite iniciar sequências de ataque diretamente da defesa. O goleiro tornou-se verdadeiramente parte integrante do time titular — não mais apenas o jogador que impede gols, mas também aquele capaz de orquestrar uma transição de forma rápida e precisa”, disse ele.

    Sua carreira no Arsenal, na verdade, nunca decolou de verdade. Lesões atrapalharam seu progresso e, quando os Gunners trouxeram Petr Cech do Chelsea, ficou claro que seria difícil para o colombiano se firmar de vez.

    No entanto, ele interagiu com algumas figuras-chave. Wenger provou ser um excelente mentor e um técnico de primeira linha para se trabalhar. Ele também teve a oportunidade de ver Mikel Arteta, então capitão da equipe, de perto.

    “Tive a oportunidade de tê-lo como companheiro de equipe quando cheguei ao Arsenal. Mesmo naquela época, ele já demonstrava sua liderança e mostrava o que poderia contribuir para o jogo ao longo de sua carreira”, disse Ospina.

    Não é surpresa que Arteta tenha se tornado técnico, disse Ospina. Será ele o homem capaz de levá-los ao tão almejado título da Premier League após quatro campanhas consecutivas em segundo lugar? Isso ainda não está totalmente claro.

    “Eles têm uma grande oportunidade de conquistar a Premier League, liderados por um excelente técnico e contando com jovens jogadores que estão tendo um desempenho excepcional. Então, vamos torcer para que consigam alcançar esse marco. Ficaria muito feliz em ver o Arsenal conquistar o título da Premier League”, disse ele.

  • David Ospina James RodriguezGetty

    Foco nos Cafeteros

    Ele observa de longe, semana após semana. Ospina joga atualmente pelo Atlético Nacional, da Colômbia — o clube da sua infância. Ele está bem longe do caos da disputa pelo título no norte de Londres. Talvez haja um certo conforto nisso. No mínimo, isso lhe dá tempo para se concentrar na seleção nacional.

    Isso parece o ápice de uma geração de talentos sem precedentes. Rodríguez agora joga pelo Minnesota United, da Major League Soccer. Mas há muitos outros ao seu redor. Luis Díaz está vivendo a melhor temporada de sua carreira, rejuvenescido por Vincent Kompany no Bayern de Munique. Luis Suárez começou com tudo pelo Sporting CP na Liga Portuguesa.

    “Temos jogadores em grandes clubes da Europa, como Lucho Suárez e Luis Díaz, que são figuras incrivelmente importantes. Também contamos com um jogador como James Rodríguez, com sua experiência e qualidade, bem como Davinson Sánchez, que já joga em ligas de primeira linha há bastante tempo”, disse Ospina.

    Mas também há alguns talentos mais jovens aqui. Richard Ríos, Juan Cabal, Daniel Muñoz e talvez Jhon Durán — caso ele se reconcilie com a equipe —, todos causarão impacto. Em termos mais simples: a Colômbia tem opções em todas as posições como nunca antes.

    “Temos jogadores com muita experiência, assim como jovens ansiosos por fazer as coisas da maneira certa. Há outros entre nós, aqueles com um pouco mais de experiência, que podem dar contribuições muito positivas para a seleção”, disse Ospina.

  • David Ospina Colombia Getty

    Lidando com a pressão da Copa do Mundo

    A Colômbia não é favorita na Copa do Mundo, mas não está longe disso. Espera-se que a seleção dispute a liderança do grupo. Um sorteio favorável, uma boa fase e uma vaga nas semifinais não estão, de forma alguma, fora de questão. É uma questão de energia, impulso e vibração. Ospina sabe disso.

    Com Ospina disputando a vaga de titular de uma seleção com grandes expectativas, a Modelo o escolheu como um dos garotos-propaganda de sua campanha para a Copa do Mundo.

    “A Modelo une as pessoas, permitindo que vivam momentos únicos em qualquer lugar do mundo — mesmo em suas próprias casas — e que compartilhem esses momentos com amigos e familiares”, disse ele.

    2026, então, é a melhor chance do colombiano de conquistar um título com a seleção. É uma lacuna evidente em seu currículo: uma série de campanhas sólidas em torneios e participações em semifinais que, no fim das contas, ficaram marcadas como gloriosos fracassos. Esta pode ser a chance para o veterano da Colômbia sonhar um pouco mais alto — esteja ele em campo ou não.

    “As expectativas são muito altas”, disse ele. “Tanto pelo que nós mesmos almejamos alcançar, quanto pelo que esperamos realizar pelo nosso país.”

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