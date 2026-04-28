“As expectativas são muito altas” – O ex-goleiro do Arsenal, David Ospina, busca uma última participação na Copa do Mundo com a Colômbia

A campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2014 é lembrada, principalmente, pelas contribuições de James Rodríguez. Foi lá, no calor do Brasil, que um grande jogador da era moderna se revelou ao mundo, com seu pé esquerdo mágico e tudo mais.
Mas no outro lado do campo, entre os postes, havia alguém talvez muito mais crucial. O torneio de 2014 rendeu a Rodríguez uma transferência de US$ 100 milhões para o Real Madrid. Também garantiu a Ospina um contrato de US$ 5 milhões para trocar o Nice pelo Arsenal.
Agora, 12 anos depois, Ospina tem um pouco de tempo para refletir. Ele não é mais o indiscutível número 1 da seleção nacional. Mas ele estará lá, assistindo do banco, enquanto os Cafeteros tentam concretizar suas esperanças de zebra. Tantas coisas mudaram. Ospina continua lá.
“Tive a oportunidade de participar de duas Copas do Mundo. Esta seria a minha terceira, se Deus quiser”, disse Ospina ao GOAL. “A seleção evoluiu significativamente.”
Isso é um eufemismo. Em 2014, a Colômbia não estava realmente no radar de muitos fora da América do Sul. Não importava que tivesse sofrido o menor número de gols nas eliminatórias da CONMEBOL. O fato de estar a apenas dois pontos da Argentina na liderança da tabela também passou despercebido pela maioria. Aquela foi uma Copa do Mundo marcada pelo samba, por Neymar e, por fim, pela decepção brasileira. A Colômbia chegou às quartas de final. Naquela época, isso foi considerado uma conquista enorme — se não uma verdadeira trajetória de Cinderela que catapultou várias carreiras brilhantes, entre elas a de Ospina.