“As expectativas são muito altas” – O ex-goleiro do Arsenal, David Ospina, busca uma última participação na Copa do Mundo com a Colômbia

Ele chegou ao norte de Londres numa época peculiar. Os Gunners estavam começando a perder fôlego sob o comando de Arsène Wenger. O Arsenal não estava investindo o suficiente para acompanhar o ritmo, e mesmo que o futebol fosse bom, a glória na Premier League nunca parecia muito realista. Era uma época curiosa para os goleiros em geral também.

Houve um certo revisionismo sobre como a posição mudou ao longo dos anos. Os goleiros não acordaram todos um dia e receberam instruções para se tornarem especialistas com os pés. Mas certamente havia uma evolução da posição tomando forma quando Ospina chegou à Inglaterra — uma evolução à qual ele foi encarregado de se adaptar.

“Tive a oportunidade de testemunhar todas as transições ao longo de diferentes gerações. Hoje, nossa posição assumiu um papel muito mais significativo, em grande parte porque agora se espera que estejamos muito mais envolvidos com os pés — algo que não era nem de longe tão necessário no passado”, disse ele.

Ele gosta disso? Bem, é apenas parte do jogo. Isso muda com o tempo. E agora, perto dos 40 anos, Ospina sabe que mudanças táticas e ajustes posicionais são simplesmente inevitáveis.

“Possuir proficiência técnica é crucial, pois nos permite iniciar sequências de ataque diretamente da defesa. O goleiro tornou-se verdadeiramente parte integrante do time titular — não mais apenas o jogador que impede gols, mas também aquele capaz de orquestrar uma transição de forma rápida e precisa”, disse ele.

Sua carreira no Arsenal, na verdade, nunca decolou de verdade. Lesões atrapalharam seu progresso e, quando os Gunners trouxeram Petr Cech do Chelsea, ficou claro que seria difícil para o colombiano se firmar de vez.

No entanto, ele interagiu com algumas figuras-chave. Wenger provou ser um excelente mentor e um técnico de primeira linha para se trabalhar. Ele também teve a oportunidade de ver Mikel Arteta, então capitão da equipe, de perto.

“Tive a oportunidade de tê-lo como companheiro de equipe quando cheguei ao Arsenal. Mesmo naquela época, ele já demonstrava sua liderança e mostrava o que poderia contribuir para o jogo ao longo de sua carreira”, disse Ospina.

Não é surpresa que Arteta tenha se tornado técnico, disse Ospina. Será ele o homem capaz de levá-los ao tão almejado título da Premier League após quatro campanhas consecutivas em segundo lugar? Isso ainda não está totalmente claro.

“Eles têm uma grande oportunidade de conquistar a Premier League, liderados por um excelente técnico e contando com jovens jogadores que estão tendo um desempenho excepcional. Então, vamos torcer para que consigam alcançar esse marco. Ficaria muito feliz em ver o Arsenal conquistar o título da Premier League”, disse ele.